***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
28.12.2020 12:24
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YBF Vergi Esasları Güncellenmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895111
BIST
17:081.439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 12,85
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.426
|
1.443
En Düşük
1.432
17:087,4486
En Yüksek
|Değişim
|: -1,82%
|| -0,1377
|Açılış
|: 7,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5800
|
7,5873
En Düşük
7,4107
17:089,1090
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -0,1330
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2250
|
9,2684
En Düşük
9,0481
17:08452,25
En Yüksek
|Değişim
|: -1,38%
|| -6,33
|Açılış
|: 452,25
|
|Önceki Kapanış
|: 458,59
|
463,21
En Düşük
447,32
BIST En Aktif Hisseler17:06
|EGEEN
|1.804,30
|294.068.335
|% 10,00
|
|GUBRF
|70,40
|2.721.344.394
|% 10,00
|
|INTEM
|30,80
|6.980.305
|% 10,00
|
|CMBTN
|239,80
|28.690.565
|% 10,00
|
|YAPRK
|66,55
|4.275.538
|% 10,00
|
|OLMIP
|11,70
|5.234.503
|% -10,00
|
|BRYAT
|502,50
|450.944.470
|% -9,99
|
|SANKO
|9,26
|17.468.931
|% -9,57
|
|ROYAL
|3,50
|777.507
|% -7,65
|
|BRKSN
|8,94
|7.299.808
|% -6,97
|
|GUBRF
|70,40
|2.721.344.394
|% 10,00
|
|KOZAL
|96,05
|1.289.027.469
|% 1,43
|
|SISE
|7,27
|1.186.118.183
|% 1,11
|
|BRSAN
|28,38
|686.810.510
|% -6,34
|
|KRDMD
|5,48
|620.622.805
|% 1,67
|
|SKBNK
|1,56
|398.906.518
|% 3,31
|
|SISE
|7,27
|1.186.118.183
|% 1,11
|
|KRDMD
|5,48
|620.622.805
|% 1,67
|
|TSKB
|1,83
|204.425.630
|% 0,00
|
|PETKM
|4,96
|550.457.008
|% -0,80
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4425
|7,4493
|% -1,81
|
|Euro
|9,0903
|9,1049
|% -1,48
|
|Sterlin
|10,0396
|10,0900
|% -2,04
|
|Frank
|8,3440
|8,3943
|% -1,62
|
|Riyal
|1,9796
|1,9896
|% -1,79
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|8,34
|
|Altın Gr.
|452
|452
|-6,57
|
|Cumhuriyet
|2.986
|3.031
|-39,00
|
|Tam
|2.972
|3.047
|-46,53
|
|Yarım
|1.437
|1.474
|-22,50
|
|Çeyrek
|721
|737
|-11,25
|
|Gümüş.Ons
|26,56
|26,59
|0,78
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|0,08
|
|B. Petrol
|51,53
|51,53
|0,19
|
Seans Raporu
17:06
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-
17:19XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 16 artarak (% 0.64 ) 1, 586
-
17:19
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, EGEEN, GUBRF
-
17:19ISMEN
Yüzde 4.59 oranında artışla 17.78 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 210, 041 adet işlem
-
17:18AKSA
Yüzde 5.58 oranında artışla 14.18 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 061, 636 adet işlem
-
17:17YAYLA
Yüzde 9.42 oranında artışla 4.53 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 052, 826 adet işlem