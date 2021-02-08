***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
08.02.2021 08:40
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
HBF Fon Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908047
BIST
11:251.538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 10,47
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.542
En Düşük
1.531
11:257,0687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0123
|Açılış
|: 7,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,0736
En Düşük
7,0275
11:258,5098
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0004
|Açılış
|: 8,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5214
En Düşük
8,4633
11:25411,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,32
|Açılış
|: 411,27
|
|Önceki Kapanış
|: 410,95
|
412,92
En Düşük
409,99
BIST En Aktif Hisseler11:25
|YKGYO
|5,94
|10.413.155
|% 10,00
|
|ALMAD
|3,31
|7.483.496
|% 9,97
|
|TGSAS
|37,98
|13.352.772
|% 9,96
|
|HATEK
|26,28
|33.225.050
|% 9,96
|
|KRTEK
|12,59
|9.092.308
|% 9,96
|
|DIRIT
|8,12
|1.267.662
|% -9,98
|
|SNKRN
|26,64
|111.915
|% -9,94
|
|UMPAS
|2,02
|25.052
|% -9,82
|
|SAMAT
|7,81
|114.319.247
|% -7,79
|
|YESIL
|219,00
|2.836.269
|% -6,81
|
|KOZAL
|131,80
|973.742.202
|% 3,45
|
|DOHOL
|4,04
|479.219.212
|% 0,50
|
|GARAN
|9,80
|427.312.511
|% 0,41
|
|ODAS
|4,24
|329.050.363
|% 2,66
|
|KRDMD
|7,08
|282.928.353
|% 2,02
|
|DOHOL
|4,04
|479.219.212
|% 0,50
|
|EKGYO
|2,49
|281.722.361
|% 1,63
|
|GSDHO
|2,77
|222.138.013
|% 3,75
|
|ODAS
|4,24
|329.050.363
|% 2,66
|
|IHLGM
|1,42
|102.062.283
|% 0,00
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0641
|7,0687
|% 0,17
|
|Euro
|8,5056
|8,5098
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,6578
|9,7063
|% -0,08
|
|Frank
|7,8108
|7,8578
|% -0,07
|
|Riyal
|1,8765
|1,8859
|% 0,05
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|-0,05
|
|Altın Gr.
|412
|412
|1,01
|
|Cumhuriyet
|2.708
|2.749
|-36,00
|
|Tam
|2.694
|2.763
|-29,94
|
|Yarım
|1.302
|1.336
|-14,48
|
|Çeyrek
|653
|668
|-7,24
|
|Gümüş.Ons
|27,02
|27,06
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,14
|6,15
|0,05
|
|B. Petrol
|60,09
|60,09
|0,53
|
Seans Raporu
11:25
daha fazla
-
11:37ETYAT
Yüzde 9.03 oranında artışla 4.71 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 620, 964 adet işlem
-
11:35ETYAT
Yüzde 9.03 oranında artışla 4.71 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 613, 800 adet işlem
-
11:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 75 artarak (% 0.54 ) 1, 626
-
11:34
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, DOHOL, EKGYO
-
11:34XU100
Endeks 1, 536 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 58 üstünde . İşlem hacmi 7, 803.00 milyon TL de