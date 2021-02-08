***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
08.02.2021 08:40
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
HSA Fon Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908048
BIST
11:241.538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 10,68
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.542
En Düşük
1.531
11:247,0634
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0070
|Açılış
|: 7,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,0736
En Düşük
7,0275
11:248,5086
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0016
|Açılış
|: 8,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5214
En Düşük
8,4633
11:24411,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,32
|Açılış
|: 411,27
|
|Önceki Kapanış
|: 410,95
|
412,92
En Düşük
409,99
BIST En Aktif Hisseler11:24
|YKGYO
|5,94
|10.419.101
|% 10,00
|
|SEKUR
|37,64
|14.467.489
|% 9,99
|
|ALMAD
|3,31
|7.483.496
|% 9,97
|
|HATEK
|26,28
|33.253.537
|% 9,96
|
|TGSAS
|37,98
|13.354.975
|% 9,96
|
|DIRIT
|8,12
|1.267.662
|% -9,98
|
|SNKRN
|26,64
|111.915
|% -9,94
|
|UMPAS
|2,02
|25.052
|% -9,82
|
|YESIL
|219,00
|2.836.269
|% -6,81
|
|SAMAT
|7,92
|115.686.668
|% -6,49
|
|KOZAL
|131,80
|977.766.804
|% 3,45
|
|DOHOL
|4,04
|482.642.966
|% 0,50
|
|GARAN
|9,81
|432.657.923
|% 0,51
|
|ODAS
|4,30
|415.347.058
|% 4,12
|
|KRDMD
|7,08
|310.804.324
|% 2,02
|
|DOHOL
|4,04
|482.642.966
|% 0,50
|
|EKGYO
|2,49
|287.786.027
|% 1,63
|
|ODAS
|4,30
|415.347.058
|% 4,12
|
|GSDHO
|2,76
|224.264.650
|% 3,37
|
|IHLGM
|1,42
|107.185.408
|% 0,00
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0623
|7,0634
|% 0,10
|
|Euro
|8,5000
|8,5086
|% -0,02
|
|Sterlin
|9,6572
|9,7056
|% -0,08
|
|Frank
|7,8084
|7,8554
|% -0,10
|
|Riyal
|1,8762
|1,8856
|% 0,04
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.813
|1,63
|
|Altın Gr.
|413
|413
|1,69
|
|Cumhuriyet
|2.708
|2.749
|-36,00
|
|Tam
|2.694
|2.763
|-29,94
|
|Yarım
|1.302
|1.336
|-14,48
|
|Çeyrek
|653
|668
|-7,24
|
|Gümüş.Ons
|27,05
|27,08
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|0,08
|
|B. Petrol
|60,13
|60,13
|0,57
|
Seans Raporu
11:24
daha fazla
-
11:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 75 artarak (% 0.54 ) 1, 626
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11:34
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, DOHOL, EKGYO
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11:34XU100
Endeks 1, 536 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 58 üstünde . İşlem hacmi 7, 803.00 milyon TL de
-
11:34BIZIM
Yüzde 4.89 oranında artışla 17.16 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 818, 664 adet işlem
-
11:26LKMNH
Yüzde 4.15 oranında artışla 16.57 lira fiyatla işlem gören hissede 858, 476 adet işlem