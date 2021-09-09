***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
09.09.2021 13:26
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon Risk Seviyesi Güncellenmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962971
BIST
14:391.442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 7,81
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.444
En Düşük
1.428
14:398,4536
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0086
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5191
En Düşük
8,4467
14:3910,0271
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0104
|Açılış
|: 9,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
14:39489,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 3,11
|Açılış
|: 489,85
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,14
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler14:39
|ORCAY
|14,33
|158.645.752
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|72.795.570
|% 9,97
|
|KTSKR
|87,35
|42.517.177
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|31.170.955
|% 9,92
|
|PENTA
|101,00
|9.501.470
|% 9,90
|
|DIRIT
|5,17
|2.170.668
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,34
|130.782
|% -7,14
|
|CASA
|131,50
|420.324
|% -5,67
|
|BURCE
|22,52
|24.388.256
|% -4,33
|
|BASCM
|9,61
|53.124
|% -3,80
|
|GARAN
|9,47
|1.035.437.952
|% 0,64
|
|YKBNK
|2,53
|522.150.130
|% 0,00
|
|THYAO
|12,44
|344.761.953
|% 0,16
|
|KRDMD
|7,30
|340.980.674
|% 0,55
|
|HALKB
|4,76
|301.859.282
|% 1,93
|
|YKBNK
|2,53
|522.150.130
|% 0,00
|
|GARAN
|9,47
|1.035.437.952
|% 0,64
|
|HALKB
|4,76
|301.859.282
|% 1,93
|
|IHLAS
|0,60
|30.404.507
|% -1,64
|
|ODAS
|1,47
|69.365.543
|% 1,38
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4479
|8,4536
|% -0,10
|
|Euro
|10,0185
|10,0271
|% 0,10
|
|Sterlin
|11,6601
|11,7186
|% 0,38
|
|Frank
|9,1714
|9,2266
|% 0,38
|
|Riyal
|2,2507
|2,2619
|% 0,08
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|10,87
|
|Altın Gr.
|489
|489
|2,48
|
|Cumhuriyet
|3.236
|3.285
|16,00
|
|Tam
|3.224
|3.305
|18,26
|
|Yarım
|1.558
|1.599
|8,83
|
|Çeyrek
|782
|799
|4,41
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,22
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|0,07
|
|B. Petrol
|73,11
|73,11
|0,51
|