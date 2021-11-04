***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
04.11.2021 13:22
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974702
BIST
14:141.573
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 25,55
|Açılış
|: 1.562
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.573
En Düşük
1.562
14:149,7196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0789
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7197
En Düşük
9,6257
14:1411,2451
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0445
|Açılış
|: 11,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2804
En Düşük
11,1804
14:14554,65
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 6,15
|Açılış
|: 554,65
|
|Önceki Kapanış
|: 548,49
|
555,76
En Düşük
547,75
BIST En Aktif Hisseler14:12
|GLYHO
|1,98
|256.363.779
|% 10,00
|
|IZFAS
|6,33
|2.507.974
|% 9,90
|
|BALAT
|9,11
|806.025
|% 9,89
|
|ITTFH
|1,35
|57.183.318
|% 9,76
|
|CLEBI
|188,20
|147.420.836
|% 9,74
|
|BASGZ
|28,04
|9.384.792
|% -9,96
|
|KARYE
|17,82
|18.354.907
|% -9,95
|
|CANTE
|12,10
|66.338.784
|% -6,92
|
|IHAAS
|4,74
|230.609.777
|% -6,32
|
|DGKLB
|2,36
|117.381.227
|% -5,98
|
|THYAO
|16,73
|2.186.327.138
|% 7,38
|
|GARAN
|10,54
|1.507.402.219
|% 1,54
|
|TSKB
|1,56
|557.911.817
|% 4,00
|
|KRDMD
|7,31
|539.227.852
|% 0,83
|
|ISCTR
|6,08
|458.340.263
|% 2,01
|
|TSKB
|1,56
|557.911.817
|% 4,00
|
|EKGYO
|2,03
|328.707.949
|% 2,01
|
|YKBNK
|2,96
|445.869.583
|% 2,78
|
|SKBNK
|1,10
|158.336.160
|% 0,92
|
|GARAN
|10,54
|1.507.402.219
|% 1,54
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7096
|9,7183
|% 0,80
|
|Euro
|11,2369
|11,2451
|% 0,40
|
|Sterlin
|13,1857
|13,2518
|% 0,25
|
|Frank
|10,5761
|10,6398
|% 0,43
|
|Riyal
|2,5778
|2,5907
|% 0,62
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|9,67
|
|Altın Gr.
|555
|555
|6,87
|
|Cumhuriyet
|3.671
|3.727
|31,00
|
|Tam
|3.656
|3.748
|30,21
|
|Yarım
|1.767
|1.813
|14,61
|
|Çeyrek
|886
|907
|7,30
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,76
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|7,39
|7,40
|0,10
|
|B. Petrol
|83,59
|83,59
|1,60
|