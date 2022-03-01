***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
01.03.2022 16:17
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon Risk Değeri Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005769
BIST
17:031.975
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 28,72
|Açılış
|: 1.969
|
|Önceki Kapanış
|: 1.946
|
1.994
En Düşük
1.946
17:0313,9005
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0559
|Açılış
|: 13,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8200
|
13,9441
En Düşük
13,7651
17:0315,5481
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0237
|Açılış
|: 15,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4800
|
15,6691
En Düşük
15,4520
17:03857,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 6,91
|Açılış
|: 857,50
|
|Önceki Kapanış
|: 850,58
|
863,37
En Düşük
844,05
BIST En Aktif Hisseler17:03
|HUBVC
|9,13
|3.301.591
|% 10,00
|
|ISGYO
|6,05
|189.837.470
|% 10,00
|
|ISBTR
|68.416,70
|1.186.085
|% 10,00
|
|ISATR
|501.982,90
|501.983
|% 10,00
|
|PAPIL
|18,85
|10.803.476
|% 9,98
|
|KARYE
|17,28
|62.648.265
|% -9,95
|
|PKENT
|359,80
|13.590.126
|% -5,71
|
|KAPLM
|45,00
|676.008
|% -4,94
|
|BTCIM
|14,13
|14.580.280
|% -4,53
|
|YBTAS
|19.000,00
|116.500
|% -4,04
|
|THYAO
|25,28
|4.088.027.382
|% -1,33
|
|GARAN
|11,65
|3.016.152.334
|% 5,14
|
|EREGL
|33,04
|2.942.387.397
|% 6,31
|
|KRDMD
|12,12
|2.351.533.124
|% 3,32
|
|YKBNK
|3,66
|1.799.683.487
|% 2,23
|
|YKBNK
|3,66
|1.799.683.487
|% 2,23
|
|GARAN
|11,65
|3.016.152.334
|% 5,14
|
|KRDMD
|12,12
|2.351.533.124
|% 3,32
|
|AKBNK
|7,11
|1.320.251.141
|% 1,14
|
|THYAO
|25,28
|4.088.027.382
|% -1,33
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8897
|13,9005
|% 0,40
|
|Euro
|15,5053
|15,5481
|% -0,15
|
|Sterlin
|18,5736
|18,6667
|% 0,22
|
|Frank
|15,0675
|15,1583
|% 0,13
|
|Riyal
|3,6944
|3,7129
|% 0,32
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.918
|7,47
|
|Altın Gr.
|855
|855
|4,78
|
|Cumhuriyet
|5.699
|5.786
|41,00
|
|Tam
|5.666
|5.810
|34,37
|
|Yarım
|2.739
|2.810
|16,63
|
|Çeyrek
|1.374
|1.405
|8,31
|
|Gümüş.Ons
|24,63
|24,66
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,02
|11,03
|0,12
|
|B. Petrol
|103
|103
|5,18
|