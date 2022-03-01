***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
01.03.2022 16:17
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon Risk Değeri Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005770
BIST
16:131.963
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 16,97
|Açılış
|: 1.969
|
|Önceki Kapanış
|: 1.946
|
1.994
En Düşük
1.946
16:1313,9195
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0749
|Açılış
|: 13,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8200
|
13,9441
En Düşük
13,7651
16:1315,5639
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0079
|Açılış
|: 15,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4800
|
15,6691
En Düşük
15,4520
16:13859,47
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 8,89
|Açılış
|: 859,47
|
|Önceki Kapanış
|: 850,58
|
863,37
En Düşük
844,05
BIST En Aktif Hisseler16:13
|ISGYO
|6,05
|189.565.123
|% 10,00
|
|HUBVC
|9,13
|3.299.281
|% 10,00
|
|ISBTR
|68.416,70
|1.186.085
|% 10,00
|
|ISATR
|501.982,90
|501.983
|% 10,00
|
|UFUK
|18,31
|489.518
|% 9,97
|
|KARYE
|17,28
|60.069.415
|% -9,95
|
|PKENT
|358,00
|12.572.379
|% -6,18
|
|KRSTL
|5,02
|22.459.016
|% -5,28
|
|KAPLM
|45,00
|676.008
|% -4,94
|
|AKFGY
|3,92
|44.806.299
|% -4,39
|
|THYAO
|24,84
|3.468.217.573
|% -3,04
|
|GARAN
|11,55
|2.705.331.984
|% 4,24
|
|EREGL
|32,42
|2.516.795.877
|% 4,31
|
|KRDMD
|11,97
|1.941.765.714
|% 2,05
|
|YKBNK
|3,64
|1.703.242.387
|% 1,68
|
|YKBNK
|3,64
|1.703.242.387
|% 1,68
|
|GARAN
|11,55
|2.705.331.984
|% 4,24
|
|AKBNK
|7,06
|1.193.048.311
|% 0,43
|
|KRDMD
|11,97
|1.941.765.714
|% 2,05
|
|HUNER
|2,86
|433.374.845
|% 0,70
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,9103
|13,9195
|% 0,54
|
|Euro
|15,5228
|15,5639
|% -0,05
|
|Sterlin
|18,6237
|18,7171
|% 0,49
|
|Frank
|15,1191
|15,2102
|% 0,47
|
|Riyal
|3,7031
|3,7217
|% 0,56
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.919
|8,44
|
|Altın Gr.
|858
|858
|7,59
|
|Cumhuriyet
|5.707
|5.793
|48,00
|
|Tam
|5.679
|5.822
|46,97
|
|Yarım
|2.745
|2.816
|22,73
|
|Çeyrek
|1.377
|1.408
|11,36
|
|Gümüş.Ons
|24,58
|24,61
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,97
|10,98
|0,07
|
|B. Petrol
|104
|104
|6,09
|
Seans Raporu
16:13
daha fazla
-
16:27TRGYO
Yüzde 5.07 oranında artışla 5.60 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 598, 069 adet işlem
-
16:25PRKAB
Yüzde 9.12 oranında artışla 39.26 lira fiyatla işlem gören hissede 358, 692 adet işlem
-
16:24
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EREGL, ASELS, GARAN
-
16:24XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 36 artarak (% 0.65 ) 1, 772
-
16:24
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KONKA, ISGYO, UFUK, ISBTR, HUBVC