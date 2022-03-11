***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
11.03.2022 14:52
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Fon Risk Seviyesi Değişmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009498
BIST
16:342.062
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 20,22
|Açılış
|: 2.046
|
|Önceki Kapanış
|: 2.042
|
2.067
En Düşük
2.043
16:3414,7344
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -0,1201
|Açılış
|: 14,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8800
|
14,9941
En Düşük
14,7287
16:3416,2386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,1057
|Açılış
|: 16,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5186
En Düşük
16,2034
16:34933,92
En Yüksek
|Değişim
|: -1,90%
|| -18,10
|Açılış
|: 933,92
|
|Önceki Kapanış
|: 952,02
|
960,83
En Düşük
932,28
BIST En Aktif Hisseler16:32
|GRSEL
|10,96
|22.362.170
|% 9,93
|
|GZNMI
|20,48
|1.629.430
|% 9,93
|
|MEPET
|2,30
|14.572.156
|% 9,52
|
|FORMT
|1,09
|73.982.949
|% 9,00
|
|ALARK
|19,99
|266.375.602
|% 8,35
|
|KRSTL
|6,25
|13.253.328
|% -8,09
|
|ISSEN
|16,56
|39.851.640
|% -5,75
|
|AKFGY
|2,53
|106.454.919
|% -4,53
|
|IHAAS
|11,40
|4.699.930
|% -3,72
|
|BURCE
|27,48
|4.741.576
|% -3,65
|
|THYAO
|26,74
|4.931.106.054
|% 3,89
|
|KRDMD
|14,97
|3.743.214.125
|% -2,60
|
|SISE
|13,63
|1.975.543.571
|% 3,57
|
|EREGL
|34,20
|1.465.649.901
|% -1,21
|
|GARAN
|11,76
|1.376.114.533
|% 0,34
|
|KRDMD
|14,97
|3.743.214.125
|% -2,60
|
|ODAS
|1,54
|310.841.173
|% 1,99
|
|DOHOL
|3,25
|637.263.304
|% 4,17
|
|THYAO
|26,74
|4.931.106.054
|% 3,89
|
|YKBNK
|3,71
|580.568.068
|% 0,82
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7276
|14,7433
|% -0,75
|
|Euro
|16,2218
|16,2480
|% -0,59
|
|Sterlin
|19,3041
|19,4009
|% -0,21
|
|Frank
|15,8249
|15,9203
|% -0,30
|
|Riyal
|3,9308
|3,9505
|% -0,26
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.969
|1.970
|-27,42
|
|Altın Gr.
|939
|939
|-13,20
|
|Cumhuriyet
|6.240
|6.317
|-134,00
|
|Tam
|6.195
|6.355
|-135,44
|
|Yarım
|2.994
|3.074
|-65,51
|
|Çeyrek
|1.502
|1.537
|-32,76
|
|Gümüş.Ons
|25,54
|25,57
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|12,14
|12,15
|-0,22
|
|B. Petrol
|109
|109
|-0,12
|
Seans Raporu
16:32
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