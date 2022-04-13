***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
13.04.2022 09:40
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019927
BIST
13:162.485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 20,77
|Açılış
|: 2.483
|
|Önceki Kapanış
|: 2.464
|
2.498
En Düşük
2.478
13:1614,5918
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0068
|Açılış
|: 14,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6700
|
14,6054
En Düşük
14,5551
13:1615,8397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0293
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9500
|
15,8590
En Düşük
15,7820
13:16928,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 6,11
|Açılış
|: 928,22
|
|Önceki Kapanış
|: 922,11
|
928,69
En Düşük
920,39
BIST En Aktif Hisseler13:14
|MMCAS
|3,52
|1.283.230
|% 10,00
|
|OYLUM
|2,56
|9.801.889
|% 9,87
|
|KOZAA
|31,62
|1.175.181.129
|% 9,72
|
|IPEKE
|21,16
|285.959.605
|% 9,07
|
|KOZAL
|172,80
|1.314.975.417
|% 8,88
|
|ASUZU
|81,00
|22.062.969
|% -10,00
|
|ISGYO
|13,37
|5.125.710
|% -9,97
|
|LIDFA
|5,70
|56.885.826
|% -7,77
|
|SANEL
|5,25
|2.363.583
|% -7,73
|
|KONKA
|18,54
|201.581.538
|% -6,69
|
|SISE
|17,79
|1.601.391.003
|% 3,01
|
|THYAO
|37,36
|1.591.641.078
|% 0,32
|
|YKBNK
|5,10
|1.561.636.361
|% 0,76
|
|GARAN
|13,83
|1.560.105.221
|% 0,73
|
|ASELS
|28,34
|1.467.617.992
|% 1,94
|
|YKBNK
|5,10
|1.561.636.361
|% 0,76
|
|EKGYO
|2,74
|635.436.908
|% 0,74
|
|ZOREN
|2,19
|410.499.841
|% 8,42
|
|ODAS
|2,36
|416.395.358
|% 3,96
|
|GARAN
|13,83
|1.560.105.221
|% 0,73
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5869
|14,5922
|% -0,04
|
|Euro
|15,8202
|15,8436
|% 0,21
|
|Sterlin
|18,9224
|19,0173
|% 0,11
|
|Frank
|15,5773
|15,6711
|% 0,04
|
|Riyal
|3,8784
|3,8979
|% 0,04
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.979
|1.979
|12,33
|
|Altın Gr.
|928
|928
|5,88
|
|Cumhuriyet
|6.145
|6.238
|9,00
|
|Tam
|6.117
|6.270
|10,48
|
|Yarım
|2.957
|3.033
|5,07
|
|Çeyrek
|1.483
|1.516
|2,53
|
|Gümüş.Ons
|25,69
|25,73
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|12,04
|12,06
|0,15
|
|B. Petrol
|106
|106
|1,05
|