***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
21.07.2022 10:27
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon Ünvan Değişikliği (TL)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047127
BIST
10:212.532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 6,57
|Açılış
|: 2.529
|
|Önceki Kapanış
|: 2.525
|
2.532
En Düşük
2.521
10:2117,6416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0399
|Açılış
|: 17,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,6571
En Düşük
17,5641
10:2118,0440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1188
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
18,0492
En Düşük
17,9005
10:21957,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -2,60
|Açılış
|: 957,64
|
|Önceki Kapanış
|: 960,24
|
961,50
En Düşük
954,87
BIST En Aktif Hisseler10:19
|DOBUR
|50,80
|4.628.376
|% 9,96
|
|KAPLM
|55,70
|19.667.493
|% 8,90
|
|UFUK
|99,00
|569.250
|% 6,05
|
|BOSSA
|12,47
|35.230.621
|% 5,86
|
|POLTK
|790,00
|10.539.341
|% 5,81
|
|CANTE
|51,05
|1.405.887
|% -4,22
|
|TGSAS
|13,56
|449.981
|% -3,42
|
|GRNYO
|2,44
|864.324
|% -2,79
|
|ALKA
|42,20
|10.764.037
|% -2,63
|
|KONYA
|1.185,00
|6.586.133
|% -2,57
|
|THYAO
|51,15
|326.803.678
|% -0,39
|
|EKGYO
|3,05
|235.839.357
|% 1,33
|
|ASELS
|22,44
|192.465.622
|% 1,17
|
|FROTO
|269,70
|158.562.245
|% 3,06
|
|SISE
|21,18
|149.853.206
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,05
|235.839.357
|% 1,33
|
|ODAS
|3,63
|135.843.119
|% 1,40
|
|SKBNK
|1,27
|27.043.417
|% 2,42
|
|TSKB
|2,28
|37.142.572
|% 1,33
|
|MOBTL
|1,84
|26.605.229
|% 1,66
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,6219
|17,6420
|% 0,23
|
|Euro
|18,0173
|18,0428
|% 0,66
|
|Sterlin
|21,0348
|21,1403
|% 0,06
|
|Frank
|18,0608
|18,1696
|% 0,08
|
|Riyal
|4,6765
|4,6999
|% 0,14
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.690
|1.690
|-6,52
|
|Altın Gr.
|957
|957
|-3,35
|
|Cumhuriyet
|6.553
|6.652
|22,00
|
|Tam
|6.515
|6.597
|-11,00
|
|Yarım
|3.174
|3.227
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.592
|1.613
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,48
|18,51
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|10,48
|10,49
|-0,10
|
|B. Petrol
|106
|106
|-0,70
|