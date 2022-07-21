***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
21.07.2022 10:26
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon Ünvan Değişikliği (TL)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047120
BIST
13:062.524
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -1,49
|Açılış
|: 2.529
|
|Önceki Kapanış
|: 2.525
|
2.536
En Düşük
2.514
13:0617,6788
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0771
|Açılış
|: 17,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7550
|
17,7231
En Düşük
17,5641
13:0618,0359
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1107
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1300
|
18,0626
En Düşük
17,9005
13:06956,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -4,07
|Açılış
|: 956,17
|
|Önceki Kapanış
|: 960,24
|
961,50
En Düşük
954,87
BIST En Aktif Hisseler13:04
|KAPLM
|56,25
|35.407.410
|% 9,97
|
|DOBUR
|50,80
|6.843.713
|% 9,96
|
|VANGD
|3,98
|7.439.187
|% 8,45
|
|POLTK
|808,20
|29.760.565
|% 8,25
|
|ATSYH
|63,00
|2.655.173
|% 8,06
|
|LIDER
|24,12
|89.002.625
|% -10,00
|
|YONGA
|19,62
|343.146
|% -10,00
|
|IMASM
|64,50
|43.527.351
|% -5,01
|
|KONYA
|1.158,80
|28.566.334
|% -4,72
|
|SANFM
|15,91
|9.250.763
|% -4,44
|
|THYAO
|51,50
|1.423.519.456
|% 0,29
|
|EKGYO
|3,08
|680.574.613
|% 2,33
|
|SISE
|21,14
|592.509.081
|% -0,19
|
|EREGL
|27,94
|501.356.642
|% -1,06
|
|FROTO
|267,80
|434.750.922
|% 2,33
|
|EKGYO
|3,08
|680.574.613
|% 2,33
|
|ODAS
|3,64
|424.078.784
|% 1,68
|
|SKBNK
|1,30
|122.081.009
|% 4,84
|
|TSKB
|2,31
|194.052.006
|% 2,67
|
|YKBNK
|4,59
|254.329.766
|% -0,22
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,6627
|17,6781
|% 0,43
|
|Euro
|18,0108
|18,0348
|% 0,61
|
|Sterlin
|21,0475
|21,1531
|% 0,12
|
|Frank
|18,1103
|18,2194
|% 0,36
|
|Riyal
|4,6885
|4,7121
|% 0,40
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.683
|1.683
|-13,39
|
|Altın Gr.
|958
|958
|-1,81
|
|Cumhuriyet
|6.536
|6.635
|-17,00
|
|Tam
|6.554
|6.624
|16,00
|
|Yarım
|3.193
|3.240
|11,00
|
|Çeyrek
|1.602
|1.620
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,29
|18,31
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|10,41
|10,43
|-0,16
|
|B. Petrol
|103
|103
|-4,34
|