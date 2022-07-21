***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
21.07.2022 10:27
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon Ünvan Değişikliği (TL)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047130
BIST
12:452.519
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -6,30
|Açılış
|: 2.529
|
|Önceki Kapanış
|: 2.525
|
2.536
En Düşük
2.514
12:4517,6783
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0766
|Açılış
|: 17,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7550
|
17,7231
En Düşük
17,5641
12:4518,0227
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0975
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1300
|
18,0626
En Düşük
17,9005
12:45957,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -2,51
|Açılış
|: 957,73
|
|Önceki Kapanış
|: 960,24
|
961,50
En Düşük
954,87
BIST En Aktif Hisseler12:43
|KAPLM
|56,25
|35.222.347
|% 9,97
|
|DOBUR
|50,80
|6.632.995
|% 9,96
|
|BMSTL
|20,50
|157.922.398
|% 9,68
|
|POLTK
|810,20
|29.175.098
|% 8,52
|
|HEDEF
|8,13
|23.152.061
|% 8,26
|
|LIDER
|24,56
|85.190.052
|% -8,36
|
|IMASM
|64,50
|32.167.747
|% -5,01
|
|KONYA
|1.155,50
|26.964.128
|% -4,99
|
|SANFM
|15,87
|8.581.278
|% -4,68
|
|SELGD
|4,90
|982.050
|% -4,30
|
|THYAO
|51,25
|1.332.590.992
|% -0,19
|
|SISE
|21,12
|573.696.536
|% -0,28
|
|EKGYO
|3,05
|497.451.762
|% 1,33
|
|EREGL
|27,88
|464.190.411
|% -1,27
|
|FROTO
|266,90
|424.053.737
|% 1,99
|
|EKGYO
|3,05
|497.451.762
|% 1,33
|
|ODAS
|3,64
|406.688.763
|% 1,68
|
|SKBNK
|1,29
|121.153.207
|% 4,03
|
|TSKB
|2,29
|175.303.394
|% 1,78
|
|ALBRK
|1,30
|69.684.857
|% 0,78
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,6652
|17,6775
|% 0,43
|
|Euro
|17,9998
|18,0212
|% 0,54
|
|Sterlin
|21,0142
|21,1196
|% -0,04
|
|Frank
|18,0913
|18,2003
|% 0,25
|
|Riyal
|4,6867
|4,7102
|% 0,36
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.686
|1.686
|-10,74
|
|Altın Gr.
|957
|958
|-2,67
|
|Cumhuriyet
|6.516
|6.611
|-41,00
|
|Tam
|6.549
|6.611
|3,00
|
|Yarım
|3.191
|3.234
|5,00
|
|Çeyrek
|1.601
|1.617
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,29
|18,32
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|10,40
|10,42
|-0,17
|
|B. Petrol
|103
|103
|-3,90
|