***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
21.07.2022 10:27
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon Ünvan Değişikliği (TL)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047133
BIST
12:582.523
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -2,15
|Açılış
|: 2.529
|
|Önceki Kapanış
|: 2.525
|
2.536
En Düşük
2.514
12:5817,6754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0737
|Açılış
|: 17,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7550
|
17,7231
En Düşük
17,5641
12:5818,0322
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1070
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1300
|
18,0626
En Düşük
17,9005
12:58957,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -2,85
|Açılış
|: 957,39
|
|Önceki Kapanış
|: 960,24
|
961,50
En Düşük
954,87
BIST En Aktif Hisseler12:56
|KAPLM
|56,25
|35.349.360
|% 9,97
|
|DOBUR
|50,80
|6.808.458
|% 9,96
|
|VANGD
|3,99
|7.393.105
|% 8,72
|
|POLTK
|806,50
|29.679.845
|% 8,02
|
|HEDEF
|8,10
|23.589.363
|% 7,86
|
|LIDER
|24,12
|88.856.433
|% -10,00
|
|KONYA
|1.155,10
|27.124.690
|% -5,02
|
|SANFM
|15,92
|8.938.664
|% -4,38
|
|IMASM
|65,05
|37.197.630
|% -4,20
|
|ALKA
|41,68
|30.047.283
|% -3,83
|
|THYAO
|51,30
|1.342.948.339
|% -0,10
|
|SISE
|21,10
|585.589.990
|% -0,38
|
|EKGYO
|3,05
|500.281.757
|% 1,33
|
|EREGL
|27,86
|476.055.576
|% -1,35
|
|FROTO
|267,50
|430.161.640
|% 2,22
|
|EKGYO
|3,05
|500.281.757
|% 1,33
|
|ODAS
|3,64
|423.362.702
|% 1,68
|
|SKBNK
|1,29
|121.784.770
|% 4,03
|
|TSKB
|2,28
|175.868.831
|% 1,33
|
|ALBRK
|1,30
|69.817.353
|% 0,78
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,6572
|17,6784
|% 0,44
|
|Euro
|18,0106
|18,0317
|% 0,59
|
|Sterlin
|21,0360
|21,1415
|% 0,07
|
|Frank
|18,1023
|18,2114
|% 0,31
|
|Riyal
|4,6876
|4,7111
|% 0,38
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.683
|1.684
|-12,98
|
|Altın Gr.
|958
|958
|-2,12
|
|Cumhuriyet
|6.527
|6.626
|-26,00
|
|Tam
|6.552
|6.603
|-5,00
|
|Yarım
|3.193
|3.230
|1,00
|
|Çeyrek
|1.601
|1.615
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|18,29
|18,31
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|10,41
|10,43
|-0,16
|
|B. Petrol
|103
|103
|-4,25
|