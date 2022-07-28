***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
28.07.2022 09:30
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon unvan değişikliği (TL)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048416
BIST
18:102.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.544
|
0
En Düşük
0
18:1017,9113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0322
|Açılış
|: 18,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9550
|
17,9194
En Düşük
17,8370
18:1018,3615
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0872
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,4043
En Düşük
18,2082
18:101.002,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 5,20
|Açılış
|: 1.002,45
|
|Önceki Kapanış
|: 997,24
|
1.002,74
En Düşük
995,28
BIST En Aktif Hisseler18:10
|RYSAS
|9,10
|6.064.636
|% 0,00
|
|TSPOR
|4,47
|17.254.823
|% 0,00
|
|YATAS
|14,70
|22.095.607
|% 0,00
|
|METRO
|0,98
|6.834.899
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,81
|1.407.103.954
|% 0,00
|
|RYSAS
|9,10
|6.064.636
|% 0,00
|
|TSPOR
|4,47
|17.254.823
|% 0,00
|
|YATAS
|14,70
|22.095.607
|% 0,00
|
|METRO
|0,98
|6.834.899
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,81
|1.407.103.954
|% 0,00
|
|THYAO
|49,70
|3.761.299.718
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,81
|1.407.103.954
|% 0,00
|
|SISE
|21,14
|1.119.122.756
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,22
|1.054.941.459
|% 0,00
|
|EREGL
|27,22
|898.830.912
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,22
|1.054.941.459
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,62
|495.348.061
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,81
|1.407.103.954
|% 0,00
|
|TSKB
|2,62
|535.642.995
|% 0,00
|
|ADESE
|0,83
|131.755.763
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9007
|17,9084
|% 0,16
|
|Euro
|18,3264
|18,3737
|% 0,54
|
|Sterlin
|21,7392
|21,8482
|% 0,31
|
|Frank
|18,6041
|18,7162
|% 0,24
|
|Riyal
|4,7519
|4,7758
|% 0,12
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.741
|7,36
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|4,18
|
|Cumhuriyet
|6.633
|6.733
|7,00
|
|Tam
|6.725
|6.805
|14,00
|
|Yarım
|3.277
|3.327
|7,00
|
|Çeyrek
|1.643
|1.663
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,29
|19,31
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,09
|11,11
|0,13
|
|B. Petrol
|103
|103
|1,22
|
Seans Raporu
18:10
daha fazla
-
17:59TKNSA
Yüzde 4.21 oranında artışla 7.92 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 061, 820 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 2, 547 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 38 üstünde . İşlem hacmi 25, 040.00 milyon TL de
-
17:56KLRHO
Yüzde 5.28 oranında artışla 16.96 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 866, 374 adet işlem
-
17:55TEZOL
Yüzde 4.35 oranında artışla 9.60 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 130, 389 adet işlem
-
17:54TEZOL
Yüzde 4.35 oranında artışla 9.60 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 126, 168 adet işlem