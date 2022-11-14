***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
14.11.2022 16:35
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon risk değeri değişmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079804
BIST
17:524.560
En Yüksek
|Değişim
|: 2,34%
|| 104,36
|Açılış
|: 4.452
|
|Önceki Kapanış
|: 4.456
|
4.571
En Düşük
4.450
17:5218,6052
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0603
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6268
En Düşük
18,5015
17:5219,2011
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0191
|Açılış
|: 19,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,2659
En Düşük
19,1054
17:521.057,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 3,11
|Açılış
|: 1.057,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.054,17
|
1.057,86
En Düşük
1.048,98
BIST En Aktif Hisseler17:50
|KONTR
|178,20
|718.519.467
|% 10,00
|
|KRPLS
|10,56
|226.539.981
|% 10,00
|
|GZNMI
|52,80
|183.894.288
|% 10,00
|
|CELHA
|31,46
|36.436.554
|% 10,00
|
|BAKAB
|55,55
|25.629.034
|% 10,00
|
|SNGYO
|3,81
|973.148.231
|% -9,93
|
|FENER
|65,95
|389.093.670
|% -6,59
|
|SELVA
|11,76
|213.972.870
|% -5,31
|
|GLBMD
|10,40
|29.487.442
|% -5,02
|
|ORMA
|60,00
|989.782
|% -4,76
|
|THYAO
|109,50
|8.439.417.289
|% -1,79
|
|ASELS
|41,46
|6.630.461.266
|% 6,69
|
|PETKM
|15,32
|5.349.051.520
|% 7,66
|
|EREGL
|37,04
|3.981.868.384
|% 1,48
|
|ODAS
|11,73
|2.964.564.638
|% 8,51
|
|EKGYO
|5,58
|2.469.954.022
|% 5,28
|
|ALBRK
|2,53
|1.070.628.360
|% 2,02
|
|AKFGY
|4,47
|1.444.209.561
|% -1,32
|
|PETKM
|15,32
|5.349.051.520
|% 7,66
|
|TSKB
|3,17
|865.434.157
|% 3,26
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5968
|18,6061
|% 0,33
|
|Euro
|19,1902
|19,2052
|% -0,08
|
|Sterlin
|21,7506
|21,8596
|% -0,68
|
|Frank
|19,5509
|19,6687
|% -0,42
|
|Riyal
|4,9342
|4,9589
|% 0,34
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|0,41
|
|Altın Gr.
|1.056
|1.056
|1,78
|
|Cumhuriyet
|7.115
|7.121
|18,00
|
|Tam
|6.973
|7.104
|86,00
|
|Yarım
|3.387
|3.473
|42,00
|
|Çeyrek
|1.693
|1.736
|21,00
|
|Gümüş.Ons
|21,78
|21,82
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|12,96
|12,98
|0,06
|
|B. Petrol
|94,87
|94,87
|-1,12
|
Seans Raporu
17:50
daha fazla
-
17:59KOZAL
Yüzde 8.40 oranında artışla 242.50 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 704, 652 adet işlem
-
17:58CEMAS
Yüzde 5.42 oranında artışla 2.14 lira fiyatla işlem gören hissede 86, 083, 550 adet işlem
-
17:57ODAS
Yüzde 8.33 oranında artışla 11.71 lira fiyatla işlem gören hissede 254, 154, 391 adet işlem
-
17:56BMSTL
Yüzde 5.77 oranında artışla 30.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 525, 185 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler THYAO, TAVHL, TKFEN