***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
12.12.2022 16:46
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon Risk Değeri Değişmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086628
BIST
16:375.192
En Yüksek
|Değişim
|: 3,74%
|| 187,07
|Açılış
|: 5.058
|
|Önceki Kapanış
|: 5.005
|
5.217
En Düşük
5.058
16:3718,6510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0102
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6720
En Düşük
18,5939
16:3719,7118
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0767
|Açılış
|: 19,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,7189
En Düşük
19,5838
16:371.073,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -2,66
|Açılış
|: 1.073,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.075,92
|
1.078,85
En Düşük
1.070,00
BIST En Aktif Hisseler16:37
|POLTK
|1.272,70
|32.153.484
|% 10,00
|
|HUNER
|14,09
|77.943.205
|% 9,99
|
|CRFSA
|68,85
|48.260.659
|% 9,98
|
|VKING
|18,84
|3.145.235
|% 9,98
|
|OZSUB
|19,86
|89.981.039
|% 9,97
|
|EMNIS
|61,15
|2.743.409
|% -8,32
|
|DOKTA
|51,15
|136.478.798
|% -6,75
|
|IDEAS
|48,10
|64.860.186
|% -5,31
|
|KGYO
|26,26
|26.293.839
|% -4,92
|
|MRGYO
|4,94
|77.836.047
|% -4,26
|
|THYAO
|143,20
|8.747.173.259
|% 1,56
|
|SAHOL
|41,02
|7.590.849.279
|% 2,29
|
|ASELS
|57,40
|6.019.580.644
|% 7,29
|
|EKGYO
|7,94
|4.648.425.479
|% 5,03
|
|EREGL
|41,46
|4.397.113.062
|% 2,37
|
|EKGYO
|7,94
|4.648.425.479
|% 5,03
|
|SKBNK
|2,82
|1.100.470.959
|% 6,02
|
|YKBNK
|11,66
|4.323.007.506
|% 2,73
|
|ISCTR
|11,24
|3.596.244.296
|% 6,34
|
|TSKB
|4,23
|1.330.322.362
|% 6,82
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6388
|18,6510
|% 0,05
|
|Euro
|19,7047
|19,7118
|% 0,39
|
|Sterlin
|22,8489
|22,9635
|% 0,30
|
|Frank
|19,9073
|20,0273
|% 0,25
|
|Riyal
|4,9429
|4,9677
|% 0,02
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.790
|-5,47
|
|Altın Gr.
|1.073
|1.073
|-2,66
|
|Cumhuriyet
|7.194
|7.303
|-28,00
|
|Tam
|7.231
|7.278
|13,00
|
|Yarım
|3.502
|3.558
|6,00
|
|Çeyrek
|1.756
|1.778
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,51
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,05
|14,06
|0,02
|
|B. Petrol
|76,21
|76,21
|0,11
|