***HPY* *HSL*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Unvan Değişikliği
19.07.2022 15:34
***HPY******HSL*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Unvan Değişikliği )
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Türkçe
Unvan Değişikliği
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
HSBC Portföy Para Piyasası Fonu
Yeni Unvan
HSBC Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
21/07/2022
Açıklamalar
SPK nın 24/06/23218 tarih ve E-12233903-305.04-23218 sayılı izni ile HSBC Portföy Para Piyasası Fon unvan değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046439
BIST
15:512.494
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 42,68
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.497
En Düşük
2.448
15:5117,5867
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,1543
|Açılış
|: 17,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,5892
En Düşük
17,4264
15:5118,0052
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 0,2912
|Açılış
|: 17,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,0633
En Düşük
17,6727
15:51966,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 7,08
|Açılış
|: 966,63
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
971,35
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler15:49
|EUKYO
|3,52
|1.769.986
|% 10,00
|
|POLTK
|678,80
|9.926.225
|% 10,00
|
|KONYA
|1.319,80
|109.344.544
|% 9,99
|
|KLRHO
|12,55
|14.016.903
|% 9,99
|
|IMASM
|63,35
|9.981.681
|% 9,98
|
|RODRG
|20,50
|358.614
|% -5,96
|
|LIDFA
|9,31
|34.862.124
|% -5,58
|
|QNBFB
|35,48
|83.565
|% -4,11
|
|CANTE
|54,80
|35.200.597
|% -3,86
|
|PENTA
|411,40
|33.983.497
|% -3,43
|
|THYAO
|50,95
|3.169.355.525
|% 1,94
|
|SISE
|20,92
|1.232.633.970
|% 1,26
|
|EKGYO
|3,04
|1.231.299.323
|% 2,36
|
|YKBNK
|4,54
|1.075.237.055
|% 3,42
|
|ODAS
|3,57
|893.105.573
|% 2,29
|
|EKGYO
|3,04
|1.231.299.323
|% 2,36
|
|ODAS
|3,57
|893.105.573
|% 2,29
|
|YKBNK
|4,54
|1.075.237.055
|% 3,42
|
|TSKB
|2,21
|221.508.908
|% 3,27
|
|SKBNK
|1,17
|106.069.328
|% 4,46
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5769
|17,5877
|% 0,89
|
|Euro
|17,9915
|18,0055
|% 1,65
|
|Sterlin
|21,0511
|21,1567
|% 1,17
|
|Frank
|18,0880
|18,1970
|% 1,66
|
|Riyal
|4,6694
|4,6928
|% 0,70
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|0,49
|
|Altın Gr.
|966
|966
|6,61
|
|Cumhuriyet
|6.520
|6.618
|5,00
|
|Tam
|6.533
|6.593
|-31,00
|
|Yarım
|3.183
|3.223
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.597
|1.611
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,79
|18,82
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,61
|10,63
|0,13
|
|B. Petrol
|104
|104
|-1,79
|