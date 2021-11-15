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***HPZ* *HFP* *IYF*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

15.11.2021 18:16
***HPZ* *HFP* *IYF*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi


***HPZ******HFP******IYF*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

İlgili Şirketler [IYF]
İlgili Fonlar [HPZ]
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

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Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

   15.11.2021 tarihinde  Hedef Portföy Zen Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (HPZ) Portföyünde yer alan İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (INFO) hisselerinin toplamı, 4,69 fiyattan 700.000-TL Nominal hisse satışı sonucunda %10,00 sınırının altına inmiştir. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Tasarrufçulara ve Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
15/11/2021 0 700.000 700.000 14.000.000 13.300.000 % 10,14 % 8,89 % 9,63 % 8,45




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977852


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ESCAR 25,34 55.453.942 % 9,98  
ELITE 19,72 98.830.432 % 9,98  
BASGZ 15,67 579.395.018 % 9,96  
DOBUR 136,00 11.487.104 % 9,94  
DIRIT 4,89 570.712 % 9,89  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 10,2844 10,3055 % 2,46  
Euro 11,6692 11,6876 % 2,20  
Sterlin 13,7906 13,8597 % 2,56  
Frank 11,0479 11,1144 % 2,06  
Riyal 2,7387 2,7524 % 2,41  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.858 1.858 -5,23  
Altın Gr. 618 618 15,56  
Cumhuriyet 4.071 4.133 106,00  
Tam 4.051 4.153 105,97  
Yarım 1.958 2.009 51,27  
Çeyrek 982 1.004 25,63  
Gümüş.Ons 24,97 24,99 -0,11  
Gümüş Gr. 8,28 8,28 0,16  
B. Petrol 82,00 82,00 -0,05  
Seans Raporu 18:05
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