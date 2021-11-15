***HPZ* *HFP* *IYF*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
15.11.2021 18:16
***HPZ******HFP******IYF*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [IYF]
İlgili Fonlar [HPZ]
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
15.11.2021 tarihinde Hedef Portföy Zen Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (HPZ) Portföyünde yer alan İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (INFO) hisselerinin toplamı, 4,69 fiyattan 700.000-TL Nominal hisse satışı sonucunda %10,00 sınırının altına inmiştir. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Tasarrufçulara ve Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
15/11/2021 0 700.000 700.000 14.000.000 13.300.000 % 10,14 % 8,89 % 9,63 % 8,45
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977852
BIST
18:051.686
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -16,89
|Açılış
|: 1.715
|
|Önceki Kapanış
|: 1.702
|
1.725
En Düşük
1.682
18:0510,3055
En Yüksek
|Değişim
|: 2,46%
|| 0,2477
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0150
|
10,5087
En Düşük
10,0421
18:0511,6876
En Yüksek
|Değişim
|: 2,20%
|| 0,2515
|Açılış
|: 11,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4500
|
11,8997
En Düşük
11,4245
18:05615,59
En Yüksek
|Değişim
|: 2,14%
|| 12,91
|Açılış
|: 615,59
|
|Önceki Kapanış
|: 602,69
|
629,41
En Düşük
601,48
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ESCAR
|25,34
|55.453.942
|% 9,98
|
|ELITE
|19,72
|98.830.432
|% 9,98
|
|BASGZ
|15,67
|579.395.018
|% 9,96
|
|DOBUR
|136,00
|11.487.104
|% 9,94
|
|DIRIT
|4,89
|570.712
|% 9,89
|
|TSPOR
|7,01
|1.032.000.268
|% -9,90
|
|ARASE
|94,60
|89.541.791
|% -9,39
|
|OYLUM
|8,01
|15.305.139
|% -8,56
|
|TSKB
|1,58
|503.202.154
|% -8,14
|
|NUGYO
|10,09
|11.985.293
|% -7,60
|
|GARAN
|12,07
|4.078.214.180
|% 3,78
|
|YKBNK
|3,37
|3.151.501.608
|% -0,59
|
|AKBNK
|7,03
|2.863.038.564
|% 0,86
|
|PETKM
|7,93
|2.410.863.180
|% 0,00
|
|THYAO
|17,66
|1.821.650.403
|% 0,28
|
|YKBNK
|3,37
|3.151.501.608
|% -0,59
|
|SKBNK
|1,16
|497.620.384
|% -6,45
|
|AKBNK
|7,03
|2.863.038.564
|% 0,86
|
|GARAN
|12,07
|4.078.214.180
|% 3,78
|
|TSKB
|1,58
|503.202.154
|% -8,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,2844
|10,3055
|% 2,46
|
|Euro
|11,6692
|11,6876
|% 2,20
|
|Sterlin
|13,7906
|13,8597
|% 2,56
|
|Frank
|11,0479
|11,1144
|% 2,06
|
|Riyal
|2,7387
|2,7524
|% 2,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|-5,23
|
|Altın Gr.
|618
|618
|15,56
|
|Cumhuriyet
|4.071
|4.133
|106,00
|
|Tam
|4.051
|4.153
|105,97
|
|Yarım
|1.958
|2.009
|51,27
|
|Çeyrek
|982
|1.004
|25,63
|
|Gümüş.Ons
|24,97
|24,99
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|8,28
|8,28
|0,16
|
|B. Petrol
|82,00
|82,00
|-0,05
|