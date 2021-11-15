***HPZ* *HFP* *IYF*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***HPZ******HFP******IYF*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler [IYF]İlgili Fonlar [HPZ]TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalar15.11.2021 tarihinde Hedef Portföy Zen Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (HPZ) Portföyünde yer alan İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (INFO) hisselerinin toplamı, 4,69 fiyattan 700.000-TL Nominal hisse satışı sonucunda %10,00 sınırının altına inmiştir. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.Tasarrufçulara ve Kamuoyuna saygı ile duyurulur.Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)15/11/2021 0 700.000 700.000 14.000.000 13.300.000 % 10,14 % 8,89 % 9,63 % 8,45http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977852BIST