***HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERCari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler652.290 0 0 272.693 0 -28.652 0 0 0 -46.092 2.384 0 1.787.586 0 346.648 2.986.857 0 2.986.857TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -397.643 0 -397.643 0 -397.643Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -397.643 0 -397.643 0 -397.643Yeni Bakiye652.290 0 0 272.693 0 -28.652 0 0 0 -46.092 2.384 0 1.787.586 -397.643 346.648 2.589.214 0 2.589.214Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 3.672 0 0 0 72.103 -1.996 0 0 0 478.872 552.651 0 552.651Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı(V-a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -50.995 397.643 -346.648 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -50.995 397.643 -346.648 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler652.290 0 0 272.693 0 -24.980 0 0 0 26.011 388 0 1.736.591 0 478.872 3.141.865 0 3.141.865Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER40.296.122 94.305.325 134.601.447GARANTİ VE KEFALETLER(III-a-2,3) 1.149.048 3.616.378 4.765.426Teminat Mektupları1.125.841 1.741.369 2.867.210Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0Diğer Teminat Mektupları1.125.841 1.741.369 2.867.210Banka Kredileri0 1.029 1.029İthalat Kabul Kredileri0 1.029 1.029Diğer Banka Kabulleri0 0 0Akreditifler23.207 1.655.053 1.678.260Belgeli Akreditifler23.207 984.121 1.007.328Diğer Akreditifler0 670.932 670.932Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0Cirolar0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0Diğer Cirolar0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0Diğer Garantilerimizden0 218.927 218.927Diğer Kefaletlerimizden0 0 0TAAHHÜTLER(III-a-1) 5.968.023 4.753.441 10.721.464Cayılamaz Taahhütler5.968.023 4.753.441 10.721.464Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri1.609.602 4.752.902 6.362.504Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri578.715 0 578.715Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri20.119 0 20.119İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri2.286 0 2.286Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri3.206.861 0 3.206.861Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri13.950 0 13.950Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler536.490 539 537.029Cayılabilir Taahhütler0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(III-b) 33.179.051 85.935.506 119.114.557Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler33.179.051 85.935.506 119.114.557Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri5.511.577 9.157.496 14.669.073Vadeli Döviz Alım İşlemleri4.346.642 2.997.361 7.344.003Vadeli Döviz Satım İşlemleri1.164.935 6.160.135 7.325.070Para ve Faiz Swap İşlemleri14.966.436 63.391.217 78.357.653Swap Para Alım İşlemleri3.892.839 23.141.100 27.033.939Swap Para Satım İşlemleri11.073.597 17.570.101 28.643.698Swap Faiz Alım İşlemleri0 11.340.008 11.340.008Swap Faiz Satım İşlemleri0 11.340.008 11.340.008Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları12.701.036 11.500.072 24.201.108Para Alım Opsiyonları6.350.518 5.750.036 12.100.554Para Satım Opsiyonları6.350.518 5.750.036 12.100.554Faiz Alım Opsiyonları0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0Futures Para Alım İşlemleriDURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleriİştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış ZararlarıDiğer Durdurulan Faaliyet GiderleriDURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)Cari Vergi KarşılığıErtelenmiş Vergi Gider EtkisiErtelenmiş Vergi Gelir EtkisiDURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(IV-k) 478.872Grubun Karı (Zararı)478.872Azınlık Payları Karı (Zararı)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar(Zarar) 0,00734100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822841BIST