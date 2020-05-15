***HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler652.290 0 0 272.693 0 -28.096 0 0 0 -46.092 2.384 0 1.744.824 0 335.584 2.933.587 0 2.933.587TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -397.643 0 -397.643 0 -397.643Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -397.643 0 -397.643 0 -397.643Yeni Bakiye652.290 0 0 272.693 0 -28.096 0 0 0 -46.092 2.384 0 1.744.824 -397.643 335.584 2.535.944 0 2.535.944Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 5.144 0 0 0 -14.611 -544 0 0 0 190.858 180.847 0 180.847Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı(V-a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -62.059 397.643 -335.584 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -62.059 397.643 -335.584 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler652.290 0 0 272.693 0 -22.952 0 0 0 -60.703 1.840 0 1.682.765 0 190.858 2.716.791 0 2.716.791Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler652.290 0 0 272.693 0 -24.410 0 0 0 26.011 388 0 1.682.765 0 469.931 3.079.668 0 3.079.668TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye652.290 0 0 272.693 0 -24.410 0 0 0 26.011 388 0 1.682.765 0 469.931 3.079.668 0 3.079.668Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 5.908 0 0 0 -15.047 -388 0 0 0 163.881 154.354 0 154.354Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı(V-a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 469.931 0 -469.931 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler652.290 0 0 272.693 0 -18.502 0 0 0 10.964 0 0 2.152.696 0 163.881 3.234.022 0 3.234.022Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER37.053.321 103.329.514 140.382.835 40.296.164 94.305.392 134.601.556GARANTİ VE KEFALETLER(III-a-2,3) 1.236.672 4.289.002 5.525.674 1.149.090 3.616.445 4.765.535Teminat Mektupları1.213.465 2.013.591 3.227.056 1.125.883 1.741.436 2.867.319Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları1.213.465 2.013.591 3.227.056 1.125.883 1.741.436 2.867.319Banka Kredileri0 368 368 0 1.029 1.029İthalat Kabul Kredileri0 368 368 0 1.029 1.029Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler23.207 2.045.326 2.068.533 23.207 1.655.053 1.678.260Belgeli Akreditifler23.207 1.326.777 1.349.984 23.207 984.121 1.007.328Diğer Akreditifler0 718.549 718.549 0 670.932 670.932Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 229.717 229.717 0 218.927 218.927Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(III-a-1) 6.440.802 3.941.329 10.382.131 5.968.023 4.753.441 10.721.464Cayılamaz Taahhütler6.440.802 3.941.329 10.382.131 5.968.023 4.753.441 10.721.464Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri2.259.576 3.940.733 6.200.309 1.609.602 4.752.902 6.362.504Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri227.322 0 227.322 578.715 0 578.715Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri16.742 0 16.742 20.119 0 20.119İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri2.286 0 2.286 2.286 0 2.286Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri3.385.453 0 3.385.453 3.206.861 0 3.206.861Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri14.820 0 14.820 13.950 0 13.950Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler534.603 596 535.199 536.490 539 537.029Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(III-b) 29.375.847 95.099.183 124.475.030 33.179.051 85.935.506 119.114.557Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler29.375.847 95.099.183 124.475.030 33.179.051 85.935.506 119.114.557Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri5.153.781 12.199.314 17.353.095 5.511.577 9.157.496 14.669.073Vadeli Döviz Alım İşlemleri3.897.756 4.691.370 8.589.126 4.346.642 2.997.361 6.160.135 7.325.070Para ve Faiz Swap İşlemleri12.590.952 68.079.279 80.670.231 14.966.436 63.391.217 78.357.653Swap Para Alım İşlemleri4.821.210 22.725.773 27.546.983 3.892.839 23.141.100 27.033.939Swap Para Satım İşlemleri7.769.742 20.735.086 28.504.828 11.073.597 17.570.101 28.643.698Swap Faiz Alım İşlemleri0 12.309.210 12.309.210 0 11.340.008 11.340.008Swap Faiz Satım İşlemleri0 12.309.210 12.309.210 0 11.340.008 11.340.008Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları11.631.114 12.083.542 23.714.656 12.701.036 11.500.072 24.201.108Para Alım Opsiyonları5.815.557 6.041.771 11.857.328 6.350.518 5.750.036 12.100.554Para Satım Opsiyonları5.815.557 6.041.771 11.857.328 6.350.518 5.750.036 12.100.554Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 2.737.048 2.737.048 2 1.886.721 1.886.723EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER147.384.448 42.105.215 189.489.663 169.740.680 35.816.881 205.557.561EMANET KIYMETLER79.669.612 13.041.518 92.711.130 102.241.612 9.991.040 112.232.652Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler77.941.000 8.882.722 86.823.722 100.714.174 6.698.385 107.412.559Tahsile Alınan Çekler2.238 94.728 96.966 4.243 95.029 99.272Tahsile Alınan Ticari Senetler134.266 29.581 163.847 130.213 39.467 169.680Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler1.592.108 4.034.487 5.626.595 1.392.982 3.158.159 4.551.141Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER65.921.047 18.357.925 84.278.972 66.025.279 16.404.321 82.429.600Menkul Kıymetler51.931 953.252 1.005.183 51.931 862.707 914.638Teminat Senetleri34.162 328.708 362.870 34.602 297.485 332.087Emtia667.923 785.617 1.453.540 669.505 726.493 1.395.998Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul3.663.055 8.092.887 11.755.942 3.694.067 7.149.704 10.843.771Diğer Rehinli Kıymetler61.503.976 8.197.461 69.701.437 61.575.174 7.367.932 68.943.106Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER1.793.789 10.705.772 12.499.561 1.473.789 9.421.520 10.895.309BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI184.437.769 145.434.729 329.872.498 210.036.844 130.122.273 340.159.117Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı(VI-a) 511.877 628.082Alınan Faizler(VI-a) 526.556 845.376Ödenen Faizler(VI-a) -307.626 -623.997Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar74.115 70.900Elde Edilen Diğer Kazançlar40.566 18.352Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar26.261 27.087Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler(VI-a) -184.115 -114.002Ödenen Vergiler-52.509 -33.507Diğer388.629 437.873Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim483.723 -3.239.624Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış182.270 -185.755Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-554.435 7.046Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-1.335.070 -553.089Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış22.137 -14.202Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)388.286 -1.409.622Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)1.888.531 -7.326Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-28.544 -852.914Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)(VI-a) -79.452 -223.762Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı995.600 -2.611.542YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-410.752 25.956İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-9.184 0Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller0 220Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-731.009 0Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar344.420 24.795Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer-14.979 941FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-31.181 -20.357Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit0 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 0İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-31.181 -20.357Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi(VI-a) 33.987 52.543Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)587.654 -2.553.400Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(VI-d) 11.880.540 13.193.713Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(VI-d) 12.468.194 10.640.313Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)163.881 190.858DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-9.527 -10.011Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar5.908 5.144Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)7.451 6.487Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.543 -1.343Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-15.435 -15.155Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-18.673 -18.606Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-498 -698Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler3.736 4.149TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)154.354 180.847Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)4.510.222 14.754.545 19.264.767 6.995.148 10.436.516 17.431.664Nakit ve Nakit Benzerleri2.117.208 13.141.472 15.258.680 4.880.096 9.236.495 14.116.591Nakit Değerler ve Merkez Bankası(I-a) 277.167 3.218.710 3.495.877 558.602 2.553.119 3.111.721Bankalar(I-c) 0 710.634 710.634 4 10.974 10.978Para Piyasalarından Alacaklar1.840.457 9.212.128 11.052.585 4.321.936 6.672.402 10.994.338Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-416 0 -416 -446 0 -446Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(I-b) 260.612 43.106 303.718 397.866 89.407 487.273Devlet Borçlanma Senetleri256.387 18.146 274.533 393.641 62.186 455.827Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler4.225 24.960 29.185 4.225 27.221 31.446Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(I-d) 1.636.464 0 1.636.464 1.230.698 0 1.230.698Devlet Borçlanma Senetleri1.636.464 0 1.636.464 1.230.698 0 1.230.698Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Türev Finansal Varlıklar(1-b) 495.938 1.569.967 2.065.905 486.488 1.110.614 1.597.102Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı495.938 1.569.967 2.065.905 486.488 1.110.614 1.597.102Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(I-k) 0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)7.880.371 9.617.963 17.498.334 7.978.394 8.310.861 16.289.255Krediler(I-e) 9.240.285 9.617.963 18.858.248 9.257.489 8.310.861 17.568.350Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(I-j) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları137.395 0 137.395 126.556 0 126.556İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(I-f) 0 0 0 0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-1.497.309 0 -1.497.309 -1.405.651 0 -1.405.651SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(I-p) 1.904 0 1.904 2.095 0 2.095Satış Amaçlı1.904 0 1.904 2.095 0 2.095Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI34.973 0 34.973 34.973 0 34.973İştirakler (Net)(I-g) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(I-h) 34.973 0 34.973 34.973 0 34.973Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar34.753 0 34.753 34.753 0 34.753Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar220 0 220 220 0 220Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(I-i) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(I-l) 215.808 0 215.808 223.408 0 223.408MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(I-m) 172.220 0 172.220 168.255 0 168.255Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer172.220 0 172.220 168.255 0 168.255YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(I-n) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(I-o) 246.866 0 246.866 209.428 0 209.428DİĞER AKTİFLER (Net)(I-r) 175.139 369.415 544.554 100.096 487.781 587.877VARLIKLAR TOPLAMI13.237.503 24.741.923 37.979.426 15.711.797 19.235.158 34.946.955YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(II-a) 8.726.112 21.336.650 30.062.762 7.203.753 20.597.525 27.801.278ALINAN KREDİLER(II-d) 0 2.176 2.176 0 30.720 30.720PARA PİYASALARINA BORÇLAR(II-c) 100.024 0 100.024 0 0 0İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0 0 0 0 0Bonolar0 0 0 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(II-b) 419.334 1.638.278 2.057.612 464.612 975.820 1.440.432Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı419.334 1.638.278 2.057.612 464.612 975.820 1.440.432Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(II-g) 0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(II-f) 90.152 10.092 100.244 113.169 11.022 124.191KARŞILIKLAR(II-h) 173.625 1.469 175.094 166.334 1.307 167.641Yeniden Yapılanma Karşılığı2.754 0 2.754 4.114 0 4.114Çalışan Hakları Karşılığı63.622 0 63.622 65.476 0 65.476Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar107.249 1.469 108.718 96.744 1.307 98.051CARİ VERGİ BORCU(II-i) 117.247 0 117.247 30.986 0 30.986ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(II-i) 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(II-j) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(II-k) 0 1.395.781 1.395.781 0 1.337.281 1.337.281Krediler0 1.395.781 1.395.781 0 1.337.281 1.337.281Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(II-e) 527.961 206.503 734.464 761.656 173.102 934.758ÖZKAYNAKLAR(II-l) 3.234.022 0 3.234.022 3.079.668 0 3.079.668Ödenmiş Sermaye652.290 0 652.290 652.290 0 652.290Sermaye Yedekleri272.693 0 272.693 272.693 0 272.693Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri272.693 0 272.693 272.693 0 272.693Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-18.502 0 -18.502 -24.410 0 -24.410Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler10.964 0 10.964 26.399 0 26.399Kar Yedekleri2.152.696 0 2.152.696 1.682.765 0 1.682.765Yasal Yedekler184.141 0 184.141 184.141 0 184.141Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler1.968.555 0 1.968.555 1.498.624 0 1.498.624Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar163.881 0 163.881 469.931 0 469.931Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı163.881 0 163.881 469.931 0 469.931Azınlık Payları0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI13.388.477 24.590.949 37.979.426 11.820.178 23.126.777 34.946.955Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(IV-a) 517.828 801.625Kredilerden Alınan Faizler(IV-a-1) 379.378 605.479Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler0 15.366Bankalardan Alınan Faizler(IV-a-2) 19.631 78.924Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler58.104 63.074Menkul Değerlerden Alınan Faizler(IV-a-3) 59.345 36.856Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar24.641 20.847Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar34.704 16.009İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler0 0Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0Diğer Faiz Gelirleri1.370 1.926FAİZ GİDERLERİ (-)(IV-b) -219.683 -483.023Mevduata Verilen Faizler(IV-b-4) -167.493 -392.548Kullanılan Kredilere Verilen Faizler(IV-b-1) -22.546 -81.967Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-13.715 -1.183İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler(IV-b-3) 0 0Kiralama Faiz Giderleri-3.158 -5.961Diğer Faiz Giderleri-12.771 -1.364NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ298.145 318.602NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ89.661 102.338Alınan Ücret ve Komisyonlar101.748 112.559Gayri Nakdi Kredilerden18.602 15.133Diğer(IV-l) 83.146 97.426Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-12.087 -10.221Gayri Nakdi Kredilere-197 -152Diğer-11.890 -10.069TEMETTÜ GELİRLERİ(IV-c) 25.196 31.493TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(IV-d) 159.600 70.760Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)33.355 6.709Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)606.231 255.273Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-479.986 -191.222DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(IV-e) 41.657 18.352FAALİYET BRÜT KÂRI614.259 541.545BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(IV-f) -108.751 -25.730DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )-5.438 -2.229PERSONEL GİDERLERİ (-)-125.362 -116.574DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(IV-g) -174.668 -162.243NET FAALİYET KARI (ZARARI)200.040 234.769BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)200.040 234.769SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(IV-i) -36.159 -43.911Cari Vergi Karşılığı-75.030 -22.723Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 -21.188Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi38.871 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(IV-j) 163.881 190.858DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(IV-k) 163.881 190.858Grubun Karı (Zararı)163.881 190.858Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00251200 0,00292600http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845593BIST