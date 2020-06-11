***HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler652.290 0 0 272.693 0 -28.652 0 0 0 -46.092 2.384 0 1.787.586 0 346.648 2.986.857 0 2.986.857TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -397.643 0 -397.643 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -397.643 0 -397.643 0 -397.643Yeni Bakiye652.290 0 0 272.693 0 -28.652 0 0 0 -46.092 2.384 0 1.787.586 -397.643 346.648 2.589.214 0 2.589.214Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 5.091 0 0 0 -14.611 -544 0 0 0 172.835 162.771 0 162.771Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -50.995 397.643 -346.648 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -50.995 397.643 -346.648 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler652.290 0 0 272.693 0 -23.561 0 0 0 -60.703 1.840 0 1.736.591 0 172.835 2.751.985 0 2.751.985Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler652.290 0 0 272.693 0 -24.980 0 0 0 26.011 388 0 1.736.591 0 478.872 3.141.865 0 3.141.865TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye652.290 0 0 272.693 0 -24.980 0 0 0 26.011 388 0 1.736.591 0 478.872 3.141.865 0 3.141.865Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 6.019 0 0 0 -15.047 -388 0 0 0 150.522 141.106 0 141.106Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı(V-a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 478.872 0 -478.872 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 478.872 0 -478.872 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler652.290 0 0 272.693 0 -18.961 0 0 0 10.964 0 0 2.215.463 0 150.522 3.282.971 0 3.282.971Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER37.053.279 103.329.442 140.382.721 40.296.122 94.305.325 134.601.447GARANTİ VE KEFALETLER(III-a-2,3) 1.236.630 4.288.930 5.525.560 1.149.048 3.616.378 4.765.426Teminat Mektupları1.213.423 2.013.519 3.226.942 1.125.841 1.741.369 2.867.210Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları1.213.423 2.013.519 3.226.942 1.125.841 1.741.369 2.867.210Banka Kredileri0 368 368 0 1.029 1.029İthalat Kabul Kredileri0 368 368 0 1.029 1.029Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler23.207 2.045.326 2.068.533 23.207 1.655.053 1.678.260Belgeli Akreditifler23.207 1.326.777 1.349.984 23.207 984.121 1.007.328Diğer Akreditifler0 718.549 718.549 0 670.932 670.932Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 229.717 229.717 0 218.927 218.927Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(III-a-1) 6.440.802 3.941.329 10.382.131 5.968.023 4.753.441 10.721.464Cayılamaz Taahhütler6.440.802 3.941.329 10.382.131 5.968.023 4.753.441 10.721.464Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri2.259.576 3.940.733 6.200.309 1.609.602 4.752.902 6.362.504Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri227.322 0 227.322 578.715 0 578.715Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri16.742 0 16.742 20.119 0 20.119İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri2.286 0 2.286 2.286 0 2.286Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri3.385.453 0 3.385.453 3.206.861 0 3.206.861Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri14.820 0 14.820 13.950 0 13.950Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler534.603 596 535.199 536.490 539 537.029Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(III-b) 29.375.847 95.099.183 124.475.030 33.179.051 85.935.506 119.114.557Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler29.375.847 95.099.183 124.475.030 33.179.051 85.935.506 119.114.557Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri5.153.781 12.199.314 17.353.095 5.511.577 9.157.496 14.669.073Vadeli Döviz Alım İşlemleri3.897.756 4.691.370 8.589.126 4.346.642 2.997.361 7.344.003Vadeli Döviz Satım İşlemleri1.256.025 7.507.944 8.763.969 1.164.935 6.160.135 7.325.070Para ve Faiz Swap İşlemleri12.590.952 68.079.279 80.670.231 14.966.436 63.391.217 78.357.653Swap Para Alım İşlemleri4.821.210 22.725.773 27.546.983 3.892.839 23.141.100 27.033.939Swap Para Satım İşlemleri7.769.742 20.735.086 28.504.828 11.073.597 17.570.101 28.643.698Swap Faiz Alım İşlemleri0 12.309.210 12.309.210 0 11.340.008 11.340.008Swap Faiz Satım İşlemleri0 12.309.210 12.309.210 0 11.340.008 11.340.008Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları11.631.114 12.083.542 23.714.656 12.701.036 11.500.072 24.201.108Para Alım Opsiyonları5.815.557 6.041.771 11.857.328 6.350.518 5.750.036 12.100.554Para Satım Opsiyonları5.815.557 6.041.771 11.857.328 6.350.518 5.750.036 12.100.554Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 2.737.048 2.737.048 2 1.886.721 1.886.723EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER548.177.056 42.105.215 590.282.271 449.766.744 35.816.881 485.583.625EMANET KIYMETLER480.462.220 13.041.518 493.503.738 382.267.676 9.991.040 392.258.716Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları163.549 0 163.549 161.637 0 161.637Emanete Alınan Menkul Değerler478.557.219 8.882.722 487.439.941 380.565.725 6.698.385 387.264.110Tahsile Alınan Çekler2.238 94.728 96.966 4.243 95.029 99.272Tahsile Alınan Ticari Senetler134.266 29.581 163.847 130.213 39.467 169.680Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler1.604.948 4.034.487 5.639.435 1.405.858 3.158.159 4.564.017Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER65.921.047 18.357.925 84.278.972 66.025.279 16.404.321 82.429.600Menkul Kıymetler51.931 953.252 1.005.183 51.931 862.707 914.638Teminat Senetleri34.162 328.708 362.870 34.602 297.485 332.087Emtia667.923 785.617 1.453.540 669.505 726.493 1.395.998Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul3.663.055 8.092.887 11.755.942 3.694.067 7.149.704 10.843.771Diğer Rehinli Kıymetler61.503.976 8.197.461 69.701.437 61.575.174 7.367.932 68.943.106Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER1.793.789 10.705.772 12.499.561 1.473.789 9.421.520 10.895.309BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI585.230.335 145.434.657 730.664.992 490.062.866 130.122.206 620.185.072Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı(VI-a) 522.123 631.086Alınan Faizler(VI-a) 527.987 849.507Ödenen Faizler(VI-a) -306.839 -622.570Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar93.338 84.721Elde Edilen Diğer Kazançlar40.162 17.494Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar26.261 27.087Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler(VI-a) -187.843 -118.612Ödenen Vergiler-60.340 -43.216Diğer389.397 436.675Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim468.257 -3.265.666Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış182.270 -186.404Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-559.874 9.172Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-1.333.001 -553.513Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış21.740 -29.813Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)388.286 -1.409.622Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)1.862.820 -25.092Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-28.544 -852.914Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)(VI-a) -65.440 -217.480Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı990.380 -2.634.580YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-410.752 25.928İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-9.184 0Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller0 197Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-731.009 0Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar344.420 24.795Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer-14.979 936FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-31.181 -20.357Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit0 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 0İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-31.181 -20.357Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi(VI-a) 33.907 52.328Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)582.354 -2.576.681Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(VI-d) 11.874.597 13.222.563Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(VI-d) 12.456.951 10.645.882Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)150.522 172.835DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-9.416 -10.064Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar6.019 5.091Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)7.540 6.445Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.521 -1.354Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-15.435 -15.155Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-18.673 -18.606Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-498 -698Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler3.736 4.149TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)141.106 162.771Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)4.521.923 14.754.545 19.276.468 7.006.588 10.436.516 17.443.104Nakit ve Nakit Benzerleri2.117.727 13.141.472 15.259.199 4.880.482 9.236.495 14.116.977Nakit Değerler ve Merkez Bankası(I-a) 277.167 3.218.710 3.495.877 558.602 2.553.119 3.111.721Bankalar(I-c) 519 710.634 711.153 390 10.974 11.364Para Piyasalarından Alacaklar1.840.457 9.212.128 11.052.585 4.321.936 6.672.402 10.994.338Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-416 0 -416 -446 0 -446Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(I-b) 271.794 43.106 314.900 408.920 89.407 498.327Devlet Borçlanma Senetleri266.227 18.146 284.373 403.353 62.186 465.539Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler5.567 24.960 30.527 5.567 27.221 32.788Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(I-d) 1.636.464 0 1.636.464 1.230.698 0 1.230.698Devlet Borçlanma Senetleri1.636.464 0 1.636.464 1.230.698 0 1.230.698Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Türev Finansal Varlıklar(1-b) 495.938 1.569.967 2.065.905 486.488 1.110.614 1.597.102Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı495.938 1.569.967 2.065.905 486.488 1.110.614 1.597.102Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(I-k) 0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)7.884.411 9.617.963 17.502.374 7.984.503 8.310.861 16.295.364Krediler(I-e) 9.244.400 9.617.963 18.862.363 9.263.673 8.310.861 17.574.534Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(I-j) 0 0 0