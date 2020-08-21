***HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler652.290 0 0 272.693 0 -28.652 0 0 0 -46.092 2.384 0 1.787.586 0 346.648 2.986.857 0 2.986.857TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -397.643 0 -397.643 0 -397.643Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -397.643 0 -397.643 0 -397.643Yeni Bakiye652.290 0 0 272.693 0 -28.652 0 0 0 -46.092 2.384 0 1.787.586 -397.643 346.648 2.589.214 0 2.589.214Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 11.391 0 0 0 8.541 -1.095 0 0 0 293.497 312.334 0 312.334Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -50.995 397.643 -346.648 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -50.995 397.643 -346.648 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler652.290 0 0 272.693 0 -17.261 0 0 0 -37.551 1.289 0 1.736.591 0 293.497 2.901.548 0 2.901.548Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler652.290 0 0 272.693 0 -24.980 0 0 0 26.011 388 0 1.736.591 0 478.872 3.141.865 0 3.141.865TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye652.290 0 0 272.693 0 -24.980 0 0 0 26.011 388 0 1.736.591 0 478.872 3.141.865 0 3.141.865Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 3.660 0 0 0 23.177 -388 0 0 0 115.824 142.273 0 142.273Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı(V-a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 478.872 0 -478.872 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 478.872 0 -478.872 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler652.290 0 0 272.693 0 -21.320 0 0 0 49.188 0 0 2.215.463 0 115.824 3.284.138 0 3.284.138Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER34.739.358 104.668.998 139.408.356 40.296.122 94.305.325 134.601.447GARANTİ VE KEFALETLER(III-a-2,3) 1.187.366 5.099.145 6.286.511 1.149.048 3.616.378 4.765.426Teminat Mektupları1.169.366 2.640.852 3.810.218 1.125.841 1.741.369 2.867.210Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları1.169.366 2.640.852 3.810.218 1.125.841 1.741.369 2.867.210Banka Kredileri0 186 186 0 1.029 1.029İthalat Kabul Kredileri0 186 186 0 1.029 1.029Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler18.000 2.219.788 2.237.788 23.207 1.655.053 1.678.260Belgeli Akreditifler18.000 1.452.661 1.470.661 23.207 984.121 1.007.328Diğer Akreditifler0 767.127 767.127 0 670.932 670.932Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 238.319 238.319 0 218.927 218.927Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(III-a-1) 5.328.336 8.968.437 14.296.773 5.968.023 4.753.441 10.721.464Cayılamaz Taahhütler5.328.336 8.968.437 14.296.773 5.968.023 4.753.441 10.721.464Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri1.094.843 8.967.816 10.062.659 1.609.602 4.752.902 6.362.504Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri246.209 0 246.209 578.715 0 578.715Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri16.578 0 16.578 20.119 0 20.119İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri2.286 0 2.286 2.286 0 2.286Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri3.403.627 0 3.403.627 3.206.861 0 3.206.861Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri16.719 0 16.719 13.950 0 13.950Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler548.074 621 548.695 536.490 539 537.029Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(III-b) 28.223.656 90.601.416 118.825.072 33.179.051 85.935.506 119.114.557Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler28.223.656 90.601.416 118.825.072 33.179.051 85.935.506 119.114.557Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri6.359.994 12.315.096 18.675.090 5.511.577 9.157.496 14.669.073Vadeli Döviz Alım İşlemleri4.440.579 4.842.512 9.283.091 4.346.642 2.997.361 7.344.003Vadeli Döviz Satım İşlemleri1.919.415 7.472.584 9.391.999 1.164.935 6.160.135 7.325.070Para ve Faiz Swap İşlemleri11.906.748 63.133.435 75.040.183 14.966.436 63.391.217 78.357.653Swap Para Alım İşlemleri4.324.643 20.447.582 24.772.225 3.892.839 23.141.100 27.033.939Swap Para Satım İşlemleri7.582.105 18.812.795 26.394.900 11.073.597 17.570.101 28.643.698Swap Faiz Alım İşlemleri0 11.936.529 11.936.529 0 11.340.008 11.340.008Swap Faiz Satım İşlemleri0 11.936.529 11.936.529 0 11.340.008 11.340.008Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları9.956.914 12.260.420 22.217.334 12.701.036 11.500.072 24.201.108Para Alım Opsiyonları4.978.457 6.130.210 11.108.667 6.350.518 5.750.036 12.100.554Para Satım Opsiyonları4.978.457 6.130.210 11.108.667 6.350.518 5.750.036 12.100.554Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 2.892.465 2.892.465 2 1.886.721 1.886.723EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER637.842.059 41.475.525 679.317.584 449.766.744 35.816.881 485.583.625EMANET KIYMETLER569.564.943 11.889.166 581.454.109 382.267.676 9.991.040 392.258.716Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları186.607 0 186.607 161.637 0 161.637Emanete Alınan Menkul Değerler567.653.951 5.807.932 573.461.883 380.565.725 6.698.385 387.264.110Tahsile Alınan Çekler3.543 81.914 85.457 4.243 95.029 99.272Tahsile Alınan Ticari Senetler150.156 27.407 177.563 130.213 39.467 169.680Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler1.570.686 5.971.913 7.542.599 1.405.858 3.158.159 4.564.017Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER65.763.327 19.472.840 85.236.167 66.025.279 16.404.321 82.429.600Menkul Kıymetler20.625 1.002.518 1.023.143 51.931 862.707 914.638Teminat Senetleri33.608 377.366 410.974 34.602 297.485 332.087Emtia667.539 836.507 1.504.046 669.505 726.493 1.395.998Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul3.560.797 8.494.668 12.055.465 3.694.067 7.149.704 10.843.771Diğer Rehinli Kıymetler61.480.758 8.761.781 70.242.539 61.575.174 7.367.932 68.943.106Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER2.513.789 10.113.519 12.627.308 1.473.789 9.421.520 10.895.309BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI672.581.417 146.144.523 818.725.940 490.062.866 130.122.206 620.185.072Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı(VI-a) 1.004.896 773.864Alınan Faizler(VI-a) 1.001.432 1.851.112Ödenen Faizler(VI-a) -505.001 -1.053.529Alınan Temettüler89 6.414Alınan Ücret ve Komisyonlar198.025 215.388Elde Edilen Diğer Kazançlar55.929 140.644Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar37.327 58.842Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler(VI-a) -291.753 -263.550Ödenen Vergiler-88.400 -68.150Diğer597.248 -113.307Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-1.568.428 -2.733.398Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış13.848 -302.525Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-499.367 -459.677Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-3.572.945 -1.229.558Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-150.072 -344.712Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)75.551 -1.683.817Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)-330.050 1.830.217Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-30.720 -831.066Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)(VI-a) 2.925.327 287.740Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-563.532 -1.959.534YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-3.891.481 -103.236İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-26.120 7.632Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller0 0Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-4.395.770 0Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar556.005 -112.270Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer-25.596 1.402FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-38.943 -28.612Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit0 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 0İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-38.943 -28.612Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi(VI-a) -1.065 107.944Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-4.495.021 -1.983.438Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(VI-d) 11.874.597 13.222.563Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(VI-d) 7.379.576 11.239.125Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)115.824 293.497DİĞER KAPSAMLI GELİRLER26.449 18.837Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar3.660 11.391Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)4.588 14.317Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-928 -2.926Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar22.789 7.446Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri26.958 10.553Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-498 -1.404Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-3.671 -1.703TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)142.273 312.334Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)6.513.841 11.044.413 17.558.254 7.006.588 10.436.516 17.443.104Nakit ve Nakit Benzerleri514.980 9.606.333 10.121.313 4.880.482 9.236.495 14.116.977Nakit Değerler ve Merkez Bankası(I-a) 515.978 3.480.978 3.996.956 558.602 2.553.119 3.111.721Bankalar(I-c) 743 680.286 681.029 390 10.974 11.364Para Piyasalarından Alacaklar0 5.445.069 5.445.069 4.321.936 6.672.402 10.994.338Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-1.741 0 -1.741 -446 0 -446Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(I-b) 390.086 96.816 486.902 408.920 89.407 498.327Devlet Borçlanma Senetleri384.519 65.652 450.171 403.353 62.186 465.539Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler5.567 31.164 36.731 5.567 27.221 32.788Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(I-d) 5.119.143 0 5.119.143 1.230.698 0 1.230.698Devlet Borçlanma Senetleri5.119.143 0 5.119.143 1.230.698 0 1.230.698Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Türev Finansal Varlıklar(1-b) 489.632 1.341.264 1.830.896 486.488 1.110.614 1.597.102Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı489.632 1.341.264 1.830.896 486.488 1.110.614 1.597.102Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(I-k) 0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)8.363.578 11.301.764 19.665.342 7.984.503 8.310.861 16.295.364Krediler(I-e) 9.761.750 11.301.764 21.063.514 9.263.673 8.310.861 17.574.534Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(I-j) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları189.260 0 189.260 126.556 0 126.556İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(I-f) 0 0 0 0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-1.587.432 0 -1.587.432 -1.405.726 0 -1.405.726SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(I-p) 1.106 0 1.106 2.095 0 2.095Satış Amaçlı1.106 0 1.106 2.095 0 2.095Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI220 0 220 220 0 220İştirakler (Net)(I-g) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(I-h) 220 0 220 220 0 220Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar220 0 220 220 0 220Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(I-i) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(I-l) 209.482 0 209.482 224.791 0 224.791MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(I-m) 171.907 0 171.907 168.439 0 168.439Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer171.907 0 171.907 168.439 0 168.439YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(I-n) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(I-o) 272.899 0 272.899 211.012 0 211.012DİĞER AKTİFLER (Net)(I-r) 194.771 397.619 592.390 122.618 491.226 613.844VARLIKLAR TOPLAMI15.727.804 22.743.796 38.471.600 15.720.266 19.238.603 34.958.869YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(II-a) 7.734.758 19.733.957 27.468.715 7.159.651 20.580.614 27.740.265ALINAN KREDİLER(II-d) 0 0 0 0 30.720 30.720PARA PİYASALARINA BORÇLAR(II-c) 3.118.051 0 3.118.051 0 0 0İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0 0 0 0 0Bonolar0 0 0 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(II-b) 422.390 1.458.969 1.881.359 464.612 975.820 1.440.432Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı422.390 1.458.969 1.881.359 464.612 975.820 1.440.432Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(II-g) 0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(II-f) 90.845 8.763 99.608 113.371 11.022 124.393KARŞILIKLAR(II-h) 315.821 1.475 317.296 168.980 1.307 170.287Yeniden Yapılanma Karşılığı2.754 0 2.754 4.114 0 4.114Çalışan Hakları Karşılığı74.456 0 74.456 67.818 0 67.818Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar238.611 1.475 240.086 97.048 1.307 98.355CARİ VERGİ BORCU(II-i) 107.855 0 107.855 34.039 0 34.039ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(II-i) 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(II-j) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(II-k) 0 1.478.303 1.478.303 0 1.337.281 1.337.281Krediler0 1.478.303 1.478.303 0 1.337.281 1.337.281Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(II-e) 514.329 201.946 716.275 765.993 173.594 939.587ÖZKAYNAKLAR(II-l) 3.284.138 0 3.284.138 3.141.865 0 3.141.865Ödenmiş Sermaye652.290 0 652.290 652.290 0 652.290Sermaye Yedekleri272.693 0 272.693 272.693 0 272.693Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri272.693 0 272.693 272.693 0 272.693Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-21.320 0 -21.320 -24.980 0 -24.980Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler49.188 0 49.188 26.399 0 26.399Kar Yedekleri2.215.463 0 2.215.463 1.736.591 0 1.736.591Yasal Yedekler201.483 0 201.483 198.999 0 198.999Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler2.013.980 0 2.013.980 1.537.592 0 1.537.592Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar115.824 0 115.824 478.872 0 478.872Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı115.824 0 115.824 478.872 0 478.872Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI15.588.187 22.883.413 38.471.600 11.848.511 23.110.358 34.958.869Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(IV-a) 1.021.806 1.766.936 502.555 961.181Kredilerden Alınan Faizler(IV-a-1) 759.404 1.249.657 379.799 643.281Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler0 28.009 0 12.643Bankalardan Alınan Faizler(IV-a-2) 23.079 121.095 3.448 41.770Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler96.399 299.195 38.295 236.121Menkul Değerlerden Alınan Faizler(IV-a-3) 139.317 62.086 79.712 24.534Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar32.740 28.544 7.839 7.001Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar106.577 33.542 71.873 17.533İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler0 0 0 0Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri3.607 6.894 1.301 2.832FAİZ GİDERLERİ (-)(IV-b) -430.242 -986.610 -211.346 -505.014Mevduata Verilen Faizler(IV-b-4) -313.206 -815.332 -146.557 -424.216Kullanılan Kredilere Verilen Faizler(IV-b-1) -46.048 -147.159 -23.502 -65.192Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-35.611 -8.823 -21.896 -7.640İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler(IV-b-3) 0 0 0 0Kiralama Faiz Giderleri-8.186 -11.864 -4.971 -5.903Diğer Faiz Giderleri-27.191 -3.432 -14.420 -2.063NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ591.564 780.326 291.209 456.167NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ208.350 232.930 96.581 115.111Alınan Ücret ve Komisyonlar232.463 253.467 108.395 125.411Gayri Nakdi Kredilerden39.500 32.002 20.898 16.869Diğer(IV-l) 192.963 221.465 87.497 108.542Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-24.113 -20.537 -11.814 -10.300Gayri Nakdi Kredilere-395 -320 -198 -168Diğer-23.718 -20.217 -11.616 -10.132TEMETTÜ GELİRLERİ(IV-c) 89 6.414 89 69TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(IV-d) 297.191 -7.714 135.628 -79.188Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)84.351 18.092 50.996 11.383Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)562.173 37.630 -44.058 -217.643Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-349.333 -63.436 128.690 127.072DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(IV-e) 139.177 140.644 97.924 123.150FAALİYET BRÜT KÂRI1.236.371 1.152.600 621.431 615.309BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(IV-f) -289.792 -165.104 -181.041 -139.374DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )-3.945 -7.268 1.493 -5.039PERSONEL GİDERLERİ (-)-258.278 -250.969 -127.979 -127.859DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(IV-g) -497.445 -352.548 -318.365 -186.607NET FAALİYET KARI (ZARARI)186.911 376.711 -4.461 156.430BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)186.911 376.711 -4.461 156.430SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(IV-i) -71.087 -83.214 -30.237 -35.768Cari Vergi Karşılığı-133.792 -70.807 -54.814 -45.223Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 -12.407 0 9.455Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi62.705 0 24.577 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(IV-j) 115.824 293.497 -34.698 120.662DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(IV-k) 115.824 293.497 -34.698 120.662Grubun Karı (Zararı)115.824 293.497 -34.698 120.662Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00177600 0,00449900 -0,00053200 0,00185000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870683BIST