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***HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

27.03.2020 18:24
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***HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

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Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

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Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27/03/2020
Karar Sayısı
87
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı

                                   SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN
ESASLAR TEBLİĞİ GEREĞİNCE
SORUMLULUK BEYANI
 
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği  uyarınca ilişikte sunduğumuz HSBC Bank A.Ş.'nin 01.01.2019 - 31.12.2019 dönemine ait yıl sonu Faaliyet Raporu tarafımızdan incelenmiş olup, önemli konularda gerçeğe aykırı açıklama veya herhangi bir eksiklik içermemekte ve şirketin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru bir biçimde yansıtmaktadır.
 
Saygılarımızla,
 
 
 
 
 
    Hamit Aydoğan
    Süleyman  Selim Kervancı
    Burçin  Ozan
     
     
     
     
     

    Yönetim  Kurulu
    Genel Müdür
    Finansal Raporlamadan
     
     
     
     
     

                        Başkan Vekili
     
                Sorumlu Genel Müdür
     
     
     
     
     

     
     
                        Yardımcısı
     
     
     
     
     

 
 
 
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832983


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