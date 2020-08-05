***HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Özet Bilgi Yurt İçi Borçlanma Aracı İhracı Limit Başvurusu.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal NedeniBankamız yönetim kurulu tarafından 05/08/2020 tarihli 213 numaralı karar kapsamında belirlenen 1.500.000.000.- TL (BirBuçukMilyarTürkLirası) ihraç tavanı limitinin 3.000.000.000.- TL (ÜçMilyarTürkLirası) olarak güncellenmesi kararlaştırılmıştır.İptal Edilen Süreçİhraç Tavanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865428BIST