***HSB*** HSBC BANK A.Ş.( İhraç Belgesi
30.09.2020 17:00
***HSB*** HSBC BANK A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.08.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın 3.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında ihraç edeceği borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak ve/veya tahsisli olarak satışına ilişkin İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 24.09.2020 tarihinde onaylanmıştır. Başvuru Formu ve onaylı İhraç Belgesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877492
BIST
17:021.144
En Yüksek
|Değişim
|: 1,82%
|| 20,49
|Açılış
|: 1.129
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123
|
1.144
En Düşük
1.129
17:027,7653
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0515
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8384
En Düşük
7,7464
17:029,1049
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -0,0738
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1600
|
9,2060
En Düşük
9,0775
17:02471,24
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -5,30
|Açılış
|: 471,24
|
|Önceki Kapanış
|: 476,54
|
477,72
En Düşük
469,58
BIST En Aktif Hisseler17:02
|KENT
|334,10
|1.689.273
|% 39,15
|
|GUBRF
|32,12
|444.610.470
|% 10,00
|
|DURDO
|23,76
|12.694.898
|% 10,00
|
|IZTAR
|8,69
|6.138.923
|% 10,00
|
|KNFRT
|19,14
|51.524.839
|% 10,00
|
|JANTS
|214,20
|7.610.471
|% -10,00
|
|KSTUR
|220,50
|1.171.104
|% -10,00
|
|ALCAR
|139,70
|116.118.114
|% -9,99
|
|YONGA
|36,10
|5.047.069
|% -9,98
|
|SUMAS
|46,72
|1.330.114
|% -9,98
|
|SISE
|7,50
|4.464.765.534
|% 1,49
|
|ASELS
|19,45
|3.345.449.789
|% 4,51
|
|GARAN
|7,07
|1.436.574.767
|% 2,46
|
|KARSN
|3,12
|897.234.136
|% 4,70
|
|KRDMD
|3,35
|732.471.894
|% 2,13
|
|SISE
|7,50
|4.464.765.534
|% 1,49
|
|KARSN
|3,12
|897.234.136
|% 4,70
|
|KRDMD
|3,35
|732.471.894
|% 2,13
|
|GARAN
|7,07
|1.436.574.767
|% 2,46
|
|ASELS
|19,45
|3.345.449.789
|% 4,51
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7621
|7,7653
|% -0,66
|
|Euro
|9,0957
|9,1049
|% -0,80
|
|Sterlin
|9,9659
|10,0159
|% -0,45
|
|Frank
|8,3806
|8,4311
|% -0,97
|
|Riyal
|2,0659
|2,0762
|% -0,50
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.886
|-12,16
|
|Altın Gr.
|471
|471
|-5,26
|
|Cumhuriyet
|3.128
|3.176
|-25,00
|
|Tam
|3.108
|3.186
|-34,07
|
|Yarım
|1.502
|1.541
|-16,48
|
|Çeyrek
|753
|771
|-8,24
|
|Gümüş.Ons
|23,79
|23,82
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|5,92
|5,93
|-0,15
|
|B. Petrol
|41,56
|41,56
|0,00
|
Seans Raporu
17:02
daha fazla
-
17:15RTALB
Yüzde 6.41 oranında artışla 47.14 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 953, 745 adet işlem
-
17:13DGATE
Yüzde 8.06 oranında artışla 14.89 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 705, 667 adet işlem
-
17:12TACTR
Yüzde 9.96 oranında artışla 17.23 lira fiyatla işlem gören hissede 156, 293 adet işlem
-
17:11XU100
Endeks 1, 142 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 64 üstünde . İşlem hacmi 21, 363.00 milyon TL de
-
17:11PENGD
Yüzde 9.93 oranında artışla 4.76 lira fiyatla işlem gören hissede 82, 579, 006 adet işlem