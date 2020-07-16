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***HSB*** HSBC BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

16.07.2020 17:47
GÜNCEL HABERLER



***HSB*** HSBC BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurt İçi Borçlanma Aracı İhracı Limit Başvurusu.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 16.07.2020
İhraç Tavanı Tutarı 1.500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde mevzuatın belirlediği sınırlar aşılmamak kaydıyla yurtiçinde 1.500.000.000.- TL (BirBuçukMilyarTürkLirası) nominal değere kadar, maksimum bir yıl vadede olmak üzere farklı tutar ve vadelerde Türk Lirası cinsinden tertipler halinde halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak ve/veya tahsisli olarak satılmak suretiyle finansman bonosu ihraç edilmesine ve ihraçlar ile ilgili diğer tüm konularda Genel Müdürlük'ün yetkilendirilmesi hakkında 16/07/2020 tarihli ve 189 sayılı Yönetim Kurulu kararı alınmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860124


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ASUZU 17,82 126.931.709 % 10,00  
BURVA 33,22 13.939.851 % 10,00  
ISBIR 1.320,00 854.703 % 10,00  
VKFYO 5,06 9.786.218 % 10,00  
YESIL 17,84 16.580.813 % 9,99  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6142 8,6574 % 0,12  
Frank 7,2362 7,2798 % 0,10  
Riyal 1,8228 1,8319 % 0,04  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.805 1.805 -5,26  
Altın Gr. 399 399 -0,26  
Cumhuriyet 2.591 2.614 -3,30  
Tam 2.669 2.682 -3,40  
Yarım 1.295 1.312 -1,60  
Çeyrek 650 657 -0,80  
Gümüş.Ons 19,29 19,33 -0,10  
Gümüş Gr. 4,26 4,27 -0,02  
B. Petrol 43,70 43,70 -0,09  
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