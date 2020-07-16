***HSB*** HSBC BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***HSB*** HSBC BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurt İçi Borçlanma Aracı İhracı Limit Başvurusu.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 16.07.2020İhraç Tavanı Tutarı 1.500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiEk AçıklamalarSermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde mevzuatın belirlediği sınırlar aşılmamak kaydıyla yurtiçinde 1.500.000.000.- TL (BirBuçukMilyarTürkLirası) nominal değere kadar, maksimum bir yıl vadede olmak üzere farklı tutar ve vadelerde Türk Lirası cinsinden tertipler halinde halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak ve/veya tahsisli olarak satılmak suretiyle finansman bonosu ihraç edilmesine ve ihraçlar ile ilgili diğer tüm konularda Genel Müdürlük'ün yetkilendirilmesi hakkında 16/07/2020 tarihli ve 189 sayılı Yönetim Kurulu kararı alınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860124BIST