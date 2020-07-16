***HSB*** HSBC BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
16.07.2020 17:47
***HSB*** HSBC BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurt İçi Borçlanma Aracı İhracı Limit Başvurusu.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 16.07.2020
İhraç Tavanı Tutarı 1.500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde mevzuatın belirlediği sınırlar aşılmamak kaydıyla yurtiçinde 1.500.000.000.- TL (BirBuçukMilyarTürkLirası) nominal değere kadar, maksimum bir yıl vadede olmak üzere farklı tutar ve vadelerde Türk Lirası cinsinden tertipler halinde halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak ve/veya tahsisli olarak satılmak suretiyle finansman bonosu ihraç edilmesine ve ihraçlar ile ilgili diğer tüm konularda Genel Müdürlük'ün yetkilendirilmesi hakkında 16/07/2020 tarihli ve 189 sayılı Yönetim Kurulu kararı alınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860124
BIST
18:05118.808
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 1.066,43
|Açılış
|: 118.735
|
|Önceki Kapanış
|: 117.741
|
119.451
En Düşük
118.685
18:056,8587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0035
|Açılış
|: 6,9040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9170
|
6,8631
En Düşük
6,8484
18:057,8449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0186
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8800
|
7,8502
En Düşük
7,8069
18:05398,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,88
|Açılış
|: 398,13
|
|Önceki Kapanış
|: 399,01
|
400,05
En Düşük
397,61
BIST En Aktif Hisseler
|ASUZU
|17,82
|126.931.709
|% 10,00
|
|BURVA
|33,22
|13.939.851
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.320,00
|854.703
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,06
|9.786.218
|% 10,00
|
|YESIL
|17,84
|16.580.813
|% 9,99
|
|RTALB
|34,00
|84.752.339
|% -8,90
|
|BMELK
|5,50
|114.891
|% -8,79
|
|EKIZ
|8,55
|1.835.860
|% -7,57
|
|HALKS
|3,31
|323.238
|% -7,54
|
|TSPOR
|4,68
|1.042.567.125
|% -7,51
|
|ASELS
|33,16
|1.184.877.511
|% 3,37
|
|EKGYO
|2,28
|1.096.035.898
|% -2,56
|
|TSPOR
|4,68
|1.042.567.125
|% -7,51
|
|GARAN
|7,98
|1.000.974.940
|% 1,27
|
|THYAO
|11,95
|993.063.105
|% 1,27
|
|EKGYO
|2,28
|1.096.035.898
|% -2,56
|
|ODAS
|2,88
|965.039.371
|% 1,05
|
|IHLGM
|1,82
|464.521.384
|% 1,11
|
|TSPOR
|4,68
|1.042.567.125
|% -7,51
|
|TRKCM
|4,58
|890.285.127
|% -1,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6142
|8,6574
|% 0,12
|
|Frank
|7,2362
|7,2798
|% 0,10
|
|Riyal
|1,8228
|1,8319
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|-5,26
|
|Altın Gr.
|399
|399
|-0,26
|
|Cumhuriyet
|2.591
|2.614
|-3,30
|
|Tam
|2.669
|2.682
|-3,40
|
|Yarım
|1.295
|1.312
|-1,60
|
|Çeyrek
|650
|657
|-0,80
|
|Gümüş.Ons
|19,29
|19,33
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|4,26
|4,27
|-0,02
|
|B. Petrol
|43,70
|43,70
|-0,09
|