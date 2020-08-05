***HSB*** HSBC BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
05.08.2020 17:39
***HSB*** HSBC BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurt İçi Borçlanma Aracı İhracı Limit Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 05.08.2020
İhraç Tavanı Tutarı 3.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde mevzuatın belirlediği sınırlar aşılmamak kaydıyla, bankamız yönetim kurulu tarafından yurtiçinde 3.000.000.000.- TL (ÜçMilyarTürkLirası) nominal değere kadar, maksimum bir yıl vadede olmak üzere farklı tutar ve vadelerde Türk Lirası cinsinden tertipler halinde halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak ve/veya tahsisli olarak satılmak suretiyle finansman bonosu ihraç edilmesine ve ihraçlar ile ilgili diğer tüm konularda Genel Müdürlük'ün yetkilendirilmesi hakkında 05/08/2020 tarihli ve 213 sayılı Yönetim Kurulu kararı alınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865429
BIST
17:481.091
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,45
|Açılış
|: 1.095
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.101
En Düşük
1.066
17:487,0474
En Yüksek
|Değişim
|: 2,15%
|| 0,1485
|Açılış
|: 7,1540
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0650
|
7,0550
En Düşük
6,8794
17:488,3996
En Yüksek
|Değişim
|: 2,87%
|| 0,2340
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2450
|
8,4007
En Düşük
8,1274
17:48464,79
En Yüksek
|Değişim
|: 3,99%
|| 17,85
|Açılış
|: 464,79
|
|Önceki Kapanış
|: 446,94
|
465,34
En Düşük
445,98
BIST En Aktif Hisseler
|DOBUR
|30,58
|5.587.601
|% 10,00
|
|TRKCM
|3,96
|421.050.438
|% 10,00
|
|KLGYO
|7,92
|31.296.110
|% 10,00
|
|AVISA
|13,99
|8.580.285
|% 9,98
|
|LUKSK
|21,86
|3.597.536
|% 9,96
|
|BFREN
|858,80
|417.377
|% -10,00
|
|KENT
|1.755,50
|472.230
|% -10,00
|
|PKENT
|773,30
|7.241.955
|% -10,00
|
|QNBFB
|72,10
|1.027.713
|% -9,99
|
|KRGYO
|6,58
|17.437.105
|% -9,99
|
|SISE
|6,21
|2.607.159.822
|% 8,00
|
|EKGYO
|2,11
|1.480.474.452
|% -0,94
|
|GARAN
|6,81
|1.382.194.827
|% 0,74
|
|KRDMD
|2,87
|952.640.858
|% 3,24
|
|AKBNK
|5,03
|893.177.467
|% -0,40
|
|EKGYO
|2,11
|1.480.474.452
|% -0,94
|
|SISE
|6,21
|2.607.159.822
|% 8,00
|
|KRDMD
|2,87
|952.640.858
|% 3,24
|
|GARAN
|6,81
|1.382.194.827
|% 0,74
|
|TSKB
|1,12
|200.590.768
|% 1,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,2367
|9,2830
|% 2,97
|
|Frank
|7,7458
|7,7925
|% 3,19
|
|Riyal
|1,8732
|1,8826
|% 2,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.053
|2.053
|33,38
|
|Altın Gr.
|464
|464
|17,27
|
|Cumhuriyet
|3.047
|3.099
|115,10
|
|Tam
|3.139
|3.189
|118,30
|
|Yarım
|1.524
|1.557
|60,10
|
|Çeyrek
|764
|780
|29,00
|
|Gümüş.Ons
|26,99
|27,03
|1,00
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,12
|0,36
|
|B. Petrol
|45,96
|45,96
|1,53
|
Seans Raporu
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Endeks 1, 091 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 31 üstünde . İşlem hacmi 21, 554.00 milyon TL de
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17:57ACSEL
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