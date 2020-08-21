***HSB*** HSBC BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
21.08.2020 16:48
***HSB*** HSBC BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurt İçi Borçlanma Aracı İhracı Limit Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 05.08.2020
İhraç Tavanı Tutarı 3.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 21.08.2020
Ek Açıklamalar
05.08.2020 tarihli Özel Durum Açıklaması. İlgide kayıtlı özel durum açıklamamız kapsamında Bankamızca, yurt içinde halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak ve/veya tahsisli olarak satılmak suretiyle maksimum bir yıl vadede farklı tutar ve vadelerde Türk Lirası cinsinden borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer yetkili mercilere gerekli başvuruda bulunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870676
BIST
18:051.110
En Yüksek
|Değişim
|: -1,50%
|| -16,92
|Açılış
|: 1.133
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.141
En Düşük
1.107
18:057,3224
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0249
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3530
|
7,3533
En Düşük
7,1952
18:058,6379
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0207
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6650
|
8,7168
En Düşük
8,4895
18:05453,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -3,11
|Açılış
|: 453,84
|
|Önceki Kapanış
|: 456,95
|
460,26
En Düşük
443,97
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TKURU
|88,10
|3.894.733
|% 9,99
|
|DERAS
|9,04
|15.824.169
|% 9,98
|
|VAKFN
|4,78
|136.674.400
|% 9,89
|
|OZBAL
|4,78
|90.636.813
|% 9,89
|
|ISGSY
|7,23
|7.166.302
|% 9,88
|
|TLMAN
|15,68
|70.135.075
|% -9,99
|
|TGSAS
|7,84
|5.173.467
|% -9,99
|
|ZOREN
|2,62
|950.053.331
|% -9,97
|
|TRCAS
|3,34
|190.461.901
|% -9,97
|
|NIBAS
|17,15
|23.204
|% -9,97
|
|TUPRS
|82,90
|4.918.704.209
|% -9,89
|
|RTALB
|57,30
|1.291.379.004
|% 9,35
|
|VAKBN
|4,26
|1.005.844.846
|% -1,16
|
|ZOREN
|2,62
|950.053.331
|% -9,97
|
|SISE
|6,20
|873.956.255
|% -0,64
|
|EKGYO
|1,95
|829.956.194
|% -3,94
|
|YKBNK
|2,15
|714.737.700
|% -0,46
|
|ZOREN
|2,62
|950.053.331
|% -9,97
|
|VAKBN
|4,26
|1.005.844.846
|% -1,16
|
|SKBNK
|1,50
|337.101.099
|% -2,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3210
|7,3224
|% 0,34
|
|Euro
|8,6158
|8,6379
|% -0,24
|
|Sterlin
|9,5532
|9,6011
|% -0,65
|
|Frank
|7,9831
|8,0312
|% -0,32
|
|Riyal
|1,9464
|1,9561
|% 0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.933
|-14,47
|
|Altın Gr.
|455
|455
|-1,48
|
|Cumhuriyet
|3.045
|3.091
|12,00
|
|Tam
|3.030
|3.108
|13,47
|
|Yarım
|1.465
|1.504
|6,52
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,26
|
|Gümüş.Ons
|26,49
|26,52
|-0,73
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|-0,14
|
|B. Petrol
|43,67
|43,67
|-1,21
|