***HSB*** HSBC BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***HSB*** HSBC BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurt İçi Borçlanma Aracına İlişkin SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 05.08.2020İhraç Tavanı Tutarı 3.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 21.08.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 24.09.2020İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 24.09.2021Ek AçıklamalarBankamızın 3.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında ihraç edeceği borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak ve/veya tahsisli olarak satışına ilişkin İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 24.09.2020 tarihinde onaylanmıştır. Başvuru Formu ve onaylı İhraç Belgesi ektedir.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK Basvuru Formu_HSBC Bank.pdfEK: 2 SPK Ihrac Belgesi_HSBC BANK.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877202BIST