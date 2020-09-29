***HSB*** HSBC BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
29.09.2020 16:01
***HSB*** HSBC BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurt İçi Borçlanma Aracına İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 05.08.2020
İhraç Tavanı Tutarı 3.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 21.08.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 24.09.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 24.09.2021
Ek Açıklamalar
Bankamızın 3.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında ihraç edeceği borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak ve/veya tahsisli olarak satışına ilişkin İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 24.09.2020 tarihinde onaylanmıştır. Başvuru Formu ve onaylı İhraç Belgesi ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK Basvuru Formu_HSBC Bank.pdf
EK: 2 SPK Ihrac Belgesi_HSBC BANK.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877202
BIST
17:231.122
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,65
|Açılış
|: 1.124
|
|Önceki Kapanış
|: 1.121
|
1.132
En Düşük
1.112
17:237,8423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0417
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8572
En Düşük
7,7765
17:239,2013
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,0972
|Açılış
|: 9,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,2188
En Düşük
9,0696
17:23476,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 4,15
|Açılış
|: 476,40
|
|Önceki Kapanış
|: 472,26
|
477,40
En Düşük
470,23
BIST En Aktif Hisseler17:23
|SEKUR
|13,09
|24.458.390
|% 10,00
|
|YAPRK
|53,35
|735.056
|% 10,00
|
|ISGSY
|10,12
|22.255.690
|% 10,00
|
|VANGD
|5,72
|1.285.147
|% 10,00
|
|TKURU
|940,90
|3.227.287
|% 10,00
|
|KENT
|303,80
|5.603.287
|% -14,42
|
|METUR
|8,57
|12.246.791
|% -9,98
|
|YONGA
|40,10
|5.380.979
|% -9,97
|
|AYCES
|82,75
|11.234.232
|% -9,96
|
|CASA
|29,72
|665.264
|% -9,94
|
|SISE
|7,36
|4.206.112.530
|% -5,28
|
|GARAN
|6,90
|1.434.422.996
|% -1,29
|
|ASELS
|17,69
|1.052.501.492
|% 1,32
|
|KRDMD
|3,28
|956.999.083
|% 1,23
|
|TRKCM
|4,79
|611.905.284
|% -6,08
|
|SISE
|7,36
|4.206.112.530
|% -5,28
|
|KRDMD
|3,28
|956.999.083
|% 1,23
|
|CEMAS
|1,71
|452.754.352
|% 3,64
|
|ODAS
|2,72
|576.755.294
|% 0,00
|
|GARAN
|6,90
|1.434.422.996
|% -1,29
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8382
|7,8423
|% 0,53
|
|Euro
|9,1930
|9,2013
|% 1,07
|
|Sterlin
|10,0432
|10,0936
|% 0,57
|
|Frank
|8,4932
|8,5443
|% 0,99
|
|Riyal
|2,0855
|2,0960
|% 0,52
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.890
|7,95
|
|Altın Gr.
|476
|476
|3,61
|
|Cumhuriyet
|3.148
|3.195
|38,00
|
|Tam
|3.131
|3.210
|35,09
|
|Yarım
|1.513
|1.553
|16,97
|
|Çeyrek
|759
|776
|8,49
|
|Gümüş.Ons
|24,00
|24,04
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|0,10
|
|B. Petrol
|42,35
|42,35
|-0,52
|
Seans Raporu
17:23
daha fazla
-
17:37EKIZ
Yüzde -3.34 oranında düşüşle 9.56 lira fiyatla işlem gören hissede 121, 467 adet işlem
-
17:36TMPOL
Yüzde -5.20 oranında düşüşle 9.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 238, 551 adet işlem
-
17:35
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, KRDMD, EREGL
-
17:35XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 66 kaybederek (% -0.45 ) 1, 022
-
17:35
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ORMA, ATSYH, EGCEY, COSMO, KERVN, EMNIS, ROYAL, TKURU, SUMAS, BALAT