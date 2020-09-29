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***HSB*** HSBC BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

29.09.2020 16:01
GÜNCEL HABERLER



***HSB*** HSBC BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurt İçi Borçlanma Aracına İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 05.08.2020
İhraç Tavanı Tutarı 3.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 21.08.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 24.09.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 24.09.2021

Ek Açıklamalar
Bankamızın 3.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında ihraç edeceği borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak ve/veya tahsisli olarak satışına ilişkin İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 24.09.2020 tarihinde onaylanmıştır. Başvuru Formu ve onaylı İhraç Belgesi ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK Basvuru Formu_HSBC Bank.pdf
EK: 2 SPK Ihrac Belgesi_HSBC BANK.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877202


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Altın Gr. 476 476 3,61  
Cumhuriyet 3.148 3.195 38,00  
Tam 3.131 3.210 35,09  
Yarım 1.513 1.553 16,97  
Çeyrek 759 776 8,49  
Gümüş.Ons 24,00 24,04 0,35  
Gümüş Gr. 6,04 6,05 0,10  
B. Petrol 42,35 42,35 -0,52  
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