***HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
01.10.2020 17:21
***HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Açıklamalar
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's, 11 Eylül 2020 tarihinde Türkiye'nin notunu B1'den (Negatif görünüm) B2'ye (Negatif görünüm) düşürmesini takiben 15 Eylül 2020 tarihinde Banka'nın uzun vadeli YP mevduat notunu da B3'den (Negatif görünüm) Caa1'e (Negatif görünüm) düşürmüştür. Banka'nın güncel kredi notları aşağıdaki gibidir.
Uzun Vadeli Yabancı Para Mevduat Notu / Görünümü: Caa1 / Negatif
Uzun Vadeli Türk Parası Mevduat Notu / Görünümü: B3 / Negatif
Kısa Vadeli Yabancı Para / Türk Parası Mevduat Notu: Not-Prime
Uzun Vadeli Ulusal Ölçek Türk Parası Mevduat Notu: Baa2.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877797
BIST
17:571.143
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,01
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.155
En Düşük
1.143
17:577,7509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0296
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7813
En Düşük
7,6335
17:579,1058
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0496
|Açılış
|: 9,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0750
|
9,1365
En Düşük
8,9695
17:57474,13
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 7,11
|Açılış
|: 474,13
|
|Önceki Kapanış
|: 467,02
|
475,25
En Düşük
465,51
BIST En Aktif Hisseler17:57
|MERKO
|13,20
|114.808.376
|% 10,00
|
|KENT
|367,50
|3.365.198
|% 10,00
|
|CMBTN
|137,60
|10.658.156
|% 9,99
|
|SODSN
|26,00
|683.150
|% 9,98
|
|YAPRK
|64,50
|12.121.852
|% 9,97
|
|NATEN
|36,72
|462.493.832
|% -10,00
|
|YBTAS
|18.158,40
|417.643
|% -10,00
|
|AKMGY
|75,60
|942.052
|% -10,00
|
|EPLAS
|17,37
|72.219
|% -10,00
|
|CRFSA
|31,54
|134.609.982
|% -9,99
|
|SISE
|6,96
|2.258.073.532
|% -4,92
|
|GARAN
|7,12
|1.847.049.888
|% 0,28
|
|ASELS
|18,59
|1.704.805.806
|% -3,78
|
|TURSG
|5,98
|1.448.977.128
|% 5,28
|
|THYAO
|10,57
|1.147.028.013
|% 0,67
|
|SISE
|6,96
|2.258.073.532
|% -4,92
|
|GARAN
|7,12
|1.847.049.888
|% 0,28
|
|TURSG
|5,98
|1.448.977.128
|% 5,28
|
|KRDMD
|3,40
|749.075.060
|% 0,29
|
|EKGYO
|1,72
|317.156.129
|% -0,58
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7421
|7,7509
|% 0,38
|
|Euro
|9,0832
|9,1058
|% 0,55
|
|Sterlin
|9,9389
|9,9887
|% 0,13
|
|Frank
|8,3925
|8,4431
|% 0,74
|
|Riyal
|2,0591
|2,0694
|% 0,57
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.907
|20,78
|
|Altın Gr.
|474
|474
|7,47
|
|Cumhuriyet
|3.142
|3.190
|20,00
|
|Tam
|3.125
|3.204
|18,91
|
|Yarım
|1.511
|1.550
|9,15
|
|Çeyrek
|758
|775
|4,58
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,89
|0,63
|
|Gümüş Gr.
|5,92
|5,92
|0,16
|
|B. Petrol
|40,51
|40,51
|-1,79
|
Seans Raporu
17:57
daha fazla
-
17:57ADEL
Yüzde 9.91 oranında artışla 22.62 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 833, 193 adet işlem
-
17:56BRKO
Yüzde -7.22 oranında düşüşle 0.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 306, 817 adet işlem
-
17:54BTCIM
Yüzde 4.63 oranında artışla 4.07 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 433, 374 adet işlem
-
17:53TURSG
Yüzde 8.98 oranında artışla 6.19 lira fiyatla işlem gören hissede 217, 170, 048 adet işlem
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 96 artarak (% 0.28 ) 1, 051