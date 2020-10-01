***HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's, 11 Eylül 2020 tarihinde Türkiye'nin notunu B1'den (Negatif görünüm) B2'ye (Negatif görünüm) düşürmesini takiben 15 Eylül 2020 tarihinde Banka'nın uzun vadeli YP mevduat notunu da B3'den (Negatif görünüm) Caa1'e (Negatif görünüm) düşürmüştür. Banka'nın güncel kredi notları aşağıdaki gibidir.Uzun Vadeli Yabancı Para Mevduat Notu / Görünümü: Caa1 / NegatifUzun Vadeli Türk Parası Mevduat Notu / Görünümü: B3 / NegatifKısa Vadeli Yabancı Para / Türk Parası Mevduat Notu: Not-PrimeUzun Vadeli Ulusal Ölçek Türk Parası Mevduat Notu: Baa2.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877797BIST