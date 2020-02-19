***HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
19.02.2020 18:14
***HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
19/02/2020
Karar Sayısı
46
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN
ESASLAR TEBLİĞİ GEREĞİNCE
SORUMLULUK BEYANI
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca ilişikte sunduğumuz HSBC Bank A.Ş.'nin 31 Aralık 2019 tarihli Konsolide Olmayan Finansal Tabloları ve Bağımsız Denetim Raporu ile Konsolide Olmayan Yılsonu Faaliyet Raporu tarafımızdan incelenmiş olup, önemli konularda gerçeğe aykırı açıklama veya herhangi bir eksiklik içermemekte ve şirketin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru bir biçimde yansıtmaktadır.
Saygılarımızla,
Hamit Aydoğan
Süleyman Selim Kervancı
Burçin Ozan
Yönetim Kurulu
Genel Müdür
Genel Müdür
Başkan Vekili
Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820133
BIST
18:00119.208
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -366,14
|Açılış
|: 120.036
|
|Önceki Kapanış
|: 119.574
|
120.465
En Düşük
118.571
18:006,0856
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0186
|Açılış
|: 6,0790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0720
|
6,0865
En Düşük
6,0483
18:006,5657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0149
|Açılış
|: 6,5630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5560
|
6,5685
En Düşük
6,5382
18:00313,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,16
|Açılış
|: 313,89
|
|Önceki Kapanış
|: 312,72
|
315,01
En Düşük
311,94
BIST En Aktif Hisseler
|FENER
|19,44
|983.497.844
|% 20,00
|
|TSPOR
|7,78
|663.668.184
|% 19,88
|
|BJKAS
|3,52
|824.599.625
|% 19,73
|
|LKMNH
|7,48
|46.238.389
|% 14,55
|
|GSRAY
|3,99
|2.758.685.242
|% 12,71
|
|VERTU
|6,60
|24.053.898
|% -19,90
|
|VKING
|3,28
|6.114.302
|% -14,58
|
|GLRYH
|2,02
|52.300.750
|% -13,68
|
|EGCYO
|0,36
|77.543
|% -10,00
|
|BOSSA
|10,94
|16.924.140
|% -9,96
|
|GSRAY
|3,99
|2.758.685.242
|% 12,71
|
|ASELS
|29,82
|1.356.357.880
|% 2,19
|
|THYAO
|14,94
|1.235.861.138
|% -0,60
|
|FENER
|19,44
|983.497.844
|% 20,00
|
|BJKAS
|3,52
|824.599.625
|% 19,73
|
|GSRAY
|3,99
|2.758.685.242
|% 12,71
|
|CEMAS
|1,32
|327.733.422
|% 2,33
|
|BJKAS
|3,52
|824.599.625
|% 19,73
|
|ODAS
|2,24
|532.226.838
|% -1,75
|
|MNDRS
|1,90
|310.411.678
|% -4,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8623
|7,9017
|% -0,02
|
|Frank
|6,1595
|6,1966
|% 0,18
|
|Riyal
|1,6177
|1,6258
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.604
|1.604
|1,09
|
|Altın Gr.
|314
|314
|1,34
|
|Cumhuriyet
|2.078
|2.110
|19,00
|
|Tam
|2.068
|2.120
|18,94
|
|Yarım
|999
|1.025
|9,16
|
|Çeyrek
|501
|513
|4,58
|
|Gümüş.Ons
|18,22
|18,26
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|0,02
|
|B. Petrol
|58,69
|58,69
|0,94
|