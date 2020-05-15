***HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
15.05.2020 20:01
***HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
15/05/2020
Karar Sayısı
123
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN
ESASLAR TEBLİĞİ GEREĞİNCE
SORUMLULUK BEYANI
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca ilişikte sunduğumuz HSBC Bank A.Ş.'nin 31 Mart 2020 tarihli Konsolide Olmayan Finansal Tabloları ve Sınırlı Denetim Raporu ile Konsolide Olmayan Ara Dönem Faaliyet Raporu tarafımızdan incelenmiş olup, önemli konularda gerçeğe aykırı açıklama veya herhangi bir eksiklik içermemekte ve şirketin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru bir biçimde yansıtmaktadır.
Saygılarımızla,
Hamit Aydoğan
Süleyman Selim Kervancı
Burçin Ozan
Yönetim Kurulu
Genel Müdür
Genel Müdür
Başkan Vekili
Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845594
BIST
18:05101.983
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 2.214,81
|Açılış
|: 100.897
|
|Önceki Kapanış
|: 99.768
|
102.225
En Düşük
100.897
18:056,8776
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0237
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8998
En Düşük
6,8321
18:057,5061
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0480
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5132
En Düşük
7,3942
18:05383,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -3,24
|Açılış
|: 383,72
|
|Önceki Kapanış
|: 386,97
|
391,08
En Düşük
382,24
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|10,89
|1.319.484
|% 10,00
|
|METAL
|1,43
|320.635
|% 10,00
|
|TSGYO
|2,20
|6.463.552
|% 10,00
|
|CRDFA
|2,75
|802.827
|% 10,00
|
|ISATR
|377.300,00
|377.300
|% 10,00
|
|ALKIM
|12,78
|782.533.571
|% -10,00
|
|TACTR
|7,29
|307.186
|% -10,00
|
|TUKAS
|15,68
|59.350.012
|% -9,99
|
|EKIZ
|15,22
|694.199
|% -9,99
|
|YONGA
|18,47
|317.555
|% -9,99
|
|SASA
|10,27
|1.207.506.681
|% 1,28
|
|THYAO
|10,80
|1.017.432.376
|% 2,08
|
|GARAN
|7,75
|836.067.682
|% 0,65
|
|PGSUS
|55,05
|808.155.889
|% 8,15
|
|ALKIM
|12,78
|782.533.571
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,31
|247.967.094
|% 4,80
|
|ISFIN
|4,04
|737.396.635
|% 3,59
|
|CEMAS
|1,10
|149.412.402
|% 3,77
|
|KARSN
|1,75
|229.050.017
|% 1,74
|
|KRDMD
|2,46
|322.362.948
|% -1,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3719
|8,4139
|% 0,49
|
|Frank
|7,0688
|7,1114
|% -0,08
|
|Riyal
|1,8259
|1,8351
|% -0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.734
|-8,66
|
|Altın Gr.
|384
|384
|-3,34
|
|Cumhuriyet
|2.466
|2.511
|-7,80
|
|Tam
|2.538
|2.577
|-8,00
|
|Yarım
|1.238
|1.259
|-4,00
|
|Çeyrek
|619
|630
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|17,05
|17,08
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|3,77
|3,78
|0,08
|
|B. Petrol
|35,38
|35,38
|2,88
|
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