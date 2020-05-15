***HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi15/05/2020Karar Sayısı123Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıSERMAYE PİYASASI KURULU'NUNSERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİNESASLAR TEBLİĞİ GEREĞİNCESORUMLULUK BEYANISermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca ilişikte sunduğumuz HSBC Bank A.Ş.'nin 31 Mart 2020 tarihli Konsolide Olmayan Finansal Tabloları ve Sınırlı Denetim Raporu ile Konsolide Olmayan Ara Dönem Faaliyet Raporu tarafımızdan incelenmiş olup, önemli konularda gerçeğe aykırı açıklama veya herhangi bir eksiklik içermemekte ve şirketin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru bir biçimde yansıtmaktadır.Saygılarımızla,Hamit AydoğanSüleyman Selim KervancıBurçin OzanYönetim KuruluGenel MüdürGenel MüdürBaşkan VekiliYardımcısıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845594BIST