***HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
11.06.2020 16:58
***HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
11/06/2020
Karar Sayısı
163
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN
ESASLAR TEBLİĞİ GEREĞİNCE
SORUMLULUK BEYANI
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca ilişikte sunduğumuz HSBC Bank A.Ş.'nin 31 Mart 2020 tarihli Konsolide Finansal Tabloları ve Sınırlı Denetim Raporu ile Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu tarafımızdan incelenmiş olup, önemli konularda gerçeğe aykırı açıklama veya herhangi bir eksiklik içermemekte ve şirketin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru bir biçimde yansıtmaktadır.
Saygılarımızla,
Hamit Aydoğan
Süleyman Selim Kervancı
Burçin Ozan
Yönetim Kurulu
17:16109.309
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -469,84
|Açılış
|: 109.374
|
|Önceki Kapanış
|: 109.779
|
110.158
En Düşük
108.745
17:166,8259
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0502
|Açılış
|: 6,8370
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8110
|
6,8276
En Düşük
6,7686
17:167,7822
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0734
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7850
En Düşük
7,6811
17:16382,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 3,48
|Açılış
|: 382,19
|
|Önceki Kapanış
|: 378,71
|
382,35
En Düşük
376,50
BIST En Aktif Hisseler
|DOBUR
|13,20
|2.960.640
|% 10,00
|
|AYCES
|41,58
|4.594.456
|% 10,00
|
|TURGG
|49,76
|22.906.121
|% 9,99
|
|ARDYZ
|32,36
|161.707.896
|% 9,99
|
|YESIL
|16,29
|30.895.987
|% 9,99
|
|EMNIS
|3,91
|91.802
|% -9,91
|
|FORMT
|3,58
|8.203.699
|% -9,82
|
|RODRG
|2,57
|284.907
|% -7,89
|
|IZTAR
|6,14
|3.252.216
|% -7,39
|
|SALIX
|10,29
|279.013
|% -7,05
|
|EKGYO
|1,95
|1.239.998.547
|% 0,00
|
|ASELS
|32,22
|889.028.680
|% 0,06
|
|GARAN
|8,12
|745.985.309
|% -0,85
|
|PETKM
|3,89
|660.583.412
|% 2,37
|
|SOKM
|13,10
|542.904.636
|% 4,97
|
|EKGYO
|1,95
|1.239.998.547
|% 0,00
|
|TSKB
|1,26
|413.307.705
|% 5,88
|
|IHLGM
|1,67
|489.997.803
|% 9,87
|
|ODAS
|2,05
|376.130.512
|% 1,49
|
|PETKM
|3,89
|660.583.412
|% 2,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6204
|8,6636
|% 0,15
|
|Frank
|7,2267
|7,2703
|% 1,10
|
|Riyal
|1,8127
|1,8218
|% 0,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.742
|3,00
|
|Altın Gr.
|381
|381
|2,71
|
|Cumhuriyet
|2.468
|2.493
|10,50
|
|Tam
|2.541
|2.562
|10,90
|
|Yarım
|1.240
|1.250
|7,20
|
|Çeyrek
|620
|626
|3,20
|
|Gümüş.Ons
|18,06
|18,09
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,95
|3,96
|0,01
|
|B. Petrol
|39,09
|39,09
|-2,64
|