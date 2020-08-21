***HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
21.08.2020 17:16
***HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
21/08/2020
Karar Sayısı
228
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN
ESASLAR TEBLİĞİ GEREĞİNCE
SORUMLULUK BEYANI
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca ilişikte sunduğumuz HSBC Bank A.Ş.'nin 30 Haziran 2020 tarihli Konsolide Finansal Tabloları ve Sınırlı Denetim Raporu ile Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu tarafımızdan incelenmiş olup, önemli konularda gerçeğe aykırı açıklama veya herhangi bir eksiklik içermemekte ve şirketin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru bir biçimde yansıtmaktadır.
Saygılarımızla,
Hamit Aydoğan
Süleyman Selim Kervancı
Burçin Ozan
Yönetim Kurulu
Genel Müdür
Genel Müdür
Başkan Vekili
Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870684
BIST
18:051.110
En Yüksek
|Değişim
|: -1,50%
|| -16,92
|Açılış
|: 1.133
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.141
En Düşük
1.107
18:057,3105
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0130
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3530
|
7,3533
En Düşük
7,1952
18:058,6191
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0395
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6650
|
8,7168
En Düşük
8,4895
18:05455,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -1,82
|Açılış
|: 455,14
|
|Önceki Kapanış
|: 456,95
|
460,26
En Düşük
443,97
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GARFA
|12,32
|19.035.879
|% 10,00
|
|TKURU
|88,10
|3.894.733
|% 9,99
|
|DERAS
|9,04
|15.824.169
|% 9,98
|
|DGGYO
|11,73
|52.232.170
|% 9,93
|
|ALKA
|14,72
|57.087.678
|% 9,93
|
|TLMAN
|15,68
|70.135.075
|% -9,99
|
|TGSAS
|7,84
|5.173.467
|% -9,99
|
|MZHLD
|15,61
|355.234
|% -9,98
|
|ZOREN
|2,62
|950.053.331
|% -9,97
|
|TRCAS
|3,34
|190.461.901
|% -9,97
|
|PETKM
|4,19
|6.772.597.137
|% -9,89
|
|TUPRS
|82,90
|4.918.704.209
|% -9,89
|
|GARAN
|7,08
|1.818.139.737
|% -0,84
|
|RTALB
|57,30
|1.291.379.004
|% 9,35
|
|AKBNK
|5,07
|1.086.201.397
|% -0,20
|
|PETKM
|4,19
|6.772.597.137
|% -9,89
|
|EKGYO
|1,95
|829.956.194
|% -3,94
|
|YKBNK
|2,15
|714.737.700
|% -0,46
|
|ZOREN
|2,62
|950.053.331
|% -9,97
|
|GARAN
|7,08
|1.818.139.737
|% -0,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3043
|7,3105
|% 0,18
|
|Euro
|8,5970
|8,6191
|% -0,46
|
|Sterlin
|9,5342
|9,5820
|% -0,85
|
|Frank
|7,9726
|8,0207
|% -0,45
|
|Riyal
|1,9439
|1,9537
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.938
|1.938
|-9,09
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-1,05
|
|Cumhuriyet
|3.045
|3.091
|12,00
|
|Tam
|3.030
|3.108
|13,47
|
|Yarım
|1.465
|1.504
|6,52
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,26
|
|Gümüş.Ons
|26,59
|26,62
|-0,63
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|-0,15
|
|B. Petrol
|43,77
|43,77
|-1,11
|