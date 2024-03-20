***HSB* *HSBCB*** HSBC BANK A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı









***HSB******HSBCB*** HSBC BANK A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet Raporu Sorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFaaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi20/03/2024Karar Sayısı129SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk BeyanıSERMAYE PİYASASI KURULU'NUNSERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİNESASLAR TEBLİĞİ GEREĞİNCESORUMLULUK BEYANISermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca ilişikte sunduğumuz HSBC Bank A.Ş.'nin 01.01.2023 - 31.12.2023 dönemine ait yıl sonu Faaliyet Raporu tarafımızdan incelenmiş olup, önemli konularda gerçeğe aykırı açıklama veya herhangi bir eksiklik içermemekte ve şirketin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru bir biçimde yansıtmaktadır.Saygılarımızla,Didem ÇerçiSüleyman Selim KervancıBurçin OzanYönetim KuruluGenel MüdürFinansal RaporlamadanSorumlu Genel MüdürBaşkan Vekili / Denetim Komitesi BaşkanıYardımcısıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260669BIST