***HSB* *HSBCB*** HSBC BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HSB******HSBCB*** HSBC BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 11/10/2022 tarih ve E-12233903-305.99-27044 sayılı yazısı doğrultusunda izin verilen HSBC Fonlu Mevduat Promosyon Ürünü hakkındaki duyuru metninin 12. maddesine istinaden fon listesinde meydana gelen değişiklikler aşağıda belirtilmiştir:· HSBC Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon bir diğer fonun bünyesinde birleştiği için fonlu mevduat promosyon ürünü kapsamından çıkarılmış,· Duyuru metninin yayınlandığı tarihten sonra ihraç edilen HSBC Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu (HBN), HSBC Portföy Kırmızı Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (HKR), HSBC Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fon (HME), HSBC Portföy Nisan 2024 Serbest (Döviz) Fon (HNS) ve HSBC Portföy Ağustos 2024 Serbest (Döviz) Fon (HAE) fonlu mevduat promosyon ürünü kapsamına alınmış,· HSBC Portföy Çoklu Varlık Üçüncü Değişken Fon'un ismi HSBC Portföy Teknoloji Değişken Fon olarak güncellenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179150BIST