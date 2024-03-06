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***HSB* *HSBCB*** HSBC BANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

06.03.2024 21:30
***HSB* *HSBCB*** HSBC BANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)


***HSB******HSBCB*** HSBC BANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
06/03/2024
Karar Sayısı
102
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                               SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN
ESASLAR TEBLİĞİ GEREĞİNCE
SORUMLULUK BEYANI
 
 
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca ilişikte sunduğumuz HSBC Bank A.Ş.'nin 31 Aralık 2023 tarihli Konsolide Finansal Tabloları ve Bağımsız Denetim Raporu tarafımızdan incelenmiş olup, önemli konularda gerçeğe aykırı açıklama veya herhangi bir eksiklik içermemekte ve şirketin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru bir biçimde yansıtmaktadır.
 
 
Saygılarımızla,
 
 
 
 
 
    Didem Çerçi
    Süleyman Selim Kervancı
    Burçin Ozan

    Yönetim Kurulu
    Genel Müdür
         
Finansal Raporlamadan
Sorumlu Genel Müdür

    Başkan Vekili / Denetim  Komitesi Başkanı
     
    Yardımcısı





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1256076


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