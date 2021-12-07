***HSBCB* *GARAN* *KLNMA* *EKTVK* *QNBFL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme









***HSBCB******GARAN******KLNMA******EKTVK******QNBFL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler EKTVK, GARAN, HSBCB, KLNMA, QNBFLMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKSA2170 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 07/12/2021 İtfaEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKSA2170 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 07/12/2021 Kupon\Getiri ÖdemeEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKSA2196 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 07/12/2021 İtfaEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKSA2196 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 07/12/2021 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRANA2120 FİNANSMAN BONOSU 07/12/2021 İtfaHSBC BANK A.Ş. HSBCB TRFHSBCA2112 FİNANSMAN BONOSU 07/12/2021 İtfaTÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş. KLNMA TRPKYVFA2318 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 07/12/2021 Kupon\Getiri ÖdemeQNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. QNBFL TRFFFKRA2129 FİNANSMAN BONOSU 07/12/2021 İtfaBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981607BIST