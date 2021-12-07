***HSBCB* *GARAN* *KLNMA* *EKTVK* *QNBFL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme
07.12.2021 17:08
***HSBCB******GARAN******KLNMA******EKTVK******QNBFL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler EKTVK, GARAN, HSBCB, KLNMA, QNBFL
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKSA2170 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 07/12/2021 İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKSA2170 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 07/12/2021 Kupon\Getiri Ödeme
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKSA2196 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 07/12/2021 İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKSA2196 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 07/12/2021 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRANA2120 FİNANSMAN BONOSU 07/12/2021 İtfa
HSBC BANK A.Ş. HSBCB TRFHSBCA2112 FİNANSMAN BONOSU 07/12/2021 İtfa
TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş. KLNMA TRPKYVFA2318 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 07/12/2021 Kupon\Getiri Ödeme
QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. QNBFL TRFFFKRA2129 FİNANSMAN BONOSU 07/12/2021 İtfa
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981607
BIST
18:052.005
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 23,51
|Açılış
|: 1.990
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|Önceki Kapanış
|: 1.981
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2.012
En Düşük
1.978
18:0513,6729
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 0,1828
|Açılış
|: 13,7200
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|Önceki Kapanış
|: 13,6850
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13,8079
En Düşük
13,4450
18:0515,5417
En Yüksek
|Değişim
|: 2,13%
|| 0,3246
|Açılış
|: 15,5100
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|Önceki Kapanış
|: 15,3700
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15,6213
En Düşük
15,1751
18:05783,60
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 9,22
|Açılış
|: 783,48
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|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
791,57
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BAGFS
|13,97
|11.511.849
|% 10,00
|
|HEKTS
|14,76
|865.479.810
|% 9,99
|
|ISBIR
|55,05
|3.103.334
|% 9,99
|
|MZHLD
|38,76
|5.042.303
|% 9,99
|
|SEKUR
|22,70
|49.154.352
|% 9,98
|
|CRDFA
|4,86
|16.463.086
|% -10,00
|
|UTPYA
|15,30
|5.239.147
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|836.699
|% -10,00
|
|ISBTR
|41.310,00
|1.646.980
|% -10,00
|
|QNBFB
|52,25
|1.319.707
|% -9,99
|
|THYAO
|20,38
|5.042.658.955
|% 6,15
|
|GARAN
|11,98
|4.910.143.946
|% 1,27
|
|SISE
|14,89
|4.617.806.966
|% 1,50
|
|KRDMD
|9,88
|2.692.992.515
|% 1,86
|
|ASELS
|23,90
|2.670.541.616
|% 3,55
|
|EKGYO
|2,54
|1.952.456.961
|% 5,83
|
|YKBNK
|3,63
|1.592.158.286
|% 1,68
|
|GARAN
|11,98
|4.910.143.946
|% 1,27
|
|TSKB
|1,64
|622.868.745
|% 1,23
|
|SISE
|14,89
|4.617.806.966
|% 1,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6704
|13,6729
|% 1,36
|
|Euro
|15,5017
|15,5417
|% 2,13
|
|Sterlin
|18,0140
|18,1044
|% 1,14
|
|Frank
|14,7721
|14,8611
|% 1,68
|
|Riyal
|3,6294
|3,6476
|% 1,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|-0,58
|
|Altın Gr.
|783
|783
|9,11
|
|Cumhuriyet
|5.198
|5.276
|25,00
|
|Tam
|5.177
|5.308
|24,69
|
|Yarım
|2.502
|2.568
|11,95
|
|Çeyrek
|1.255
|1.284
|5,97
|
|Gümüş.Ons
|22,43
|22,46
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|9,84
|9,86
|0,09
|
|B. Petrol
|76,04
|76,04
|0,60
|