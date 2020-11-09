***HSBCB* *HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***HSBCB******HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler652.290 0 0 272.693 0 -28.096 0 0 0 -46.092 2.384 0 1.744.824 0 335.584 2.933.587 0 2.933.587TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -397.643 0 -397.643 0 -397.643Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -397.643 0 -397.643 0 -397.643Yeni Bakiye652.290 0 0 272.693 0 -28.096 0 0 0 -46.092 2.384 0 1.744.824 -397.643 335.584 2.535.944 0 2.535.944Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 341 0 0 0 54.975 -1.550 0 0 0 456.070 509.836 0 509.836Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı(V-a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -62.059 397.643 -335.584 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -62.059 397.643 -335.584 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler652.290 0 0 272.693 0 -27.755 0 0 0 8.883 834 0 1.682.765 0 456.070 3.045.780 0 3.045.780Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler652.290 0 0 272.693 0 -24.410 0 0 0 26.011 388 0 1.682.765 0 469.931 3.079.668 0 3.079.668TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye652.290 0 0 272.693 0 -24.410 0 0 0 26.011 388 0 1.682.765 0 469.931 3.079.668 0 3.079.668Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 7.537 0 0 0 -21.543 -388 0 0 0 254.941 240.547 0 240.547Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı(V-a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 469.931 0 469.931 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 469.931 0 469.931 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler652.290 0 0 272.693 0 -16.873 0 0 0 4.468 0 0 2.152.696 0 254.941 3.320.215 0 3.320.215Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER36.304.150 120.367.606 156.671.756 40.296.164 94.305.392 134.601.556GARANTİ VE KEFALETLER(III-a-2,3) 1.261.321 5.811.076 7.072.397 1.149.090 3.616.445 4.765.535Teminat Mektupları1.243.321 3.064.770 4.308.091 1.125.883 1.741.436 2.867.319Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları1.243.321 3.064.770 4.308.091 1.125.883 1.741.436 2.867.319Banka Kredileri0 408 408 0 1.029 1.029İthalat Kabul Kredileri0 408 408 0 1.029 1.029Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler18.000 2.525.415 2.543.415 23.207 1.655.053 1.678.260Belgeli Akreditifler18.000 1.645.431 1.663.431 23.207 984.121 1.007.328Diğer Akreditifler0 879.984 879.984 0 670.932 670.932Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 220.483 220.483 0 218.927 218.927Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(III-a-1) 5.531.129 11.994.140 17.525.269 5.968.023 4.753.441 10.721.464Cayılamaz Taahhütler5.531.129 11.994.140 17.525.269 5.968.023 4.753.441 10.721.464Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri1.439.035 11.993.437 13.432.472 1.609.602 4.752.902 6.362.504Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri188.843 0 188.843 578.715 0 578.715Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri16.869 0 16.869 20.119 0 20.119İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri2.286 0 2.286 2.286 0 2.286Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri3.321.483 0 3.321.483 3.206.861 0 3.206.861Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri17.770 0 17.770 13.950 0 13.950Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler544.843 703 545.546 536.490 539 537.029Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(III-b) 29.511.700 102.562.390 132.074.090 33.179.051 85.935.506 119.114.557Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler29.511.700 102.562.390 132.074.090 33.179.051 85.935.506 119.114.557Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri6.042.880 11.043.996 17.086.876 5.511.577 9.157.496 14.669.073Vadeli Döviz Alım İşlemleri4.331.824 4.146.930 8.478.754 4.346.642 2.997.361 7.344.003Vadeli Döviz Satım İşlemleri1.711.056 6.897.066 8.608.122 1.164.935 6.160.135 7.325.070Para ve Faiz Swap İşlemleri14.233.982 75.126.998 89.360.980 14.966.436 63.391.217 78.357.653Swap Para Alım İşlemleri4.243.555 26.183.504 30.427.059 3.892.839 23.141.100 27.033.939Swap Para Satım İşlemleri9.990.427 23.154.612 33.145.039 11.073.597 17.570.101 28.643.698Swap Faiz Alım İşlemleri0 12.894.441 12.894.441 0 11.340.008 11.340.008Swap Faiz Satım İşlemleri0 12.894.441 12.894.441 0 11.340.008 11.340.008Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları9.234.836 12.060.410 21.295.246 12.701.036 11.500.072 24.201.108Para Alım Opsiyonları4.617.418 6.030.205 10.647.623 6.350.518 5.750.036 12.100.554Para Satım Opsiyonları4.617.418 6.030.205 10.647.623 6.350.518 5.750.036 12.100.554Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer2 4.330.986 4.330.988 2 1.886.721 1.886.723EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER143.529.854 49.259.383 192.789.237 169.740.680 35.816.881 205.557.561EMANET KIYMETLER75.790.727 13.019.124 88.809.851 102.241.612 9.991.040 112.232.652Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler74.108.112 4.464.817 78.572.929 100.714.174 6.698.385 107.412.559Tahsile Alınan Çekler16.554 111.085 127.639 4.243 95.029 99.272Tahsile Alınan Ticari Senetler130.885 28.263 159.148 130.213 39.467 169.680Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler1.535.176 8.414.959 9.950.135 1.392.982 3.158.159 4.551.141Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER65.445.338 23.457.338 88.902.676 66.025.279 16.404.321 82.429.600Menkul Kıymetler24.426 1.169.875 1.194.301 51.931 862.707 914.638Teminat Senetleri33.377 428.984 462.361 34.602 297.485 332.087Emtia571.647 985.530 1.557.177 669.505 726.493 1.395.998Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul3.350.176 10.585.997 13.936.173 3.694.067 7.149.704 10.843.771Diğer Rehinli Kıymetler61.465.712 10.286.952 71.752.664 61.575.174 7.367.932 68.943.106Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER2.293.789 12.782.921 15.076.710 1.473.789 9.421.520 10.895.309BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI179.834.004 169.626.989 349.460.993 210.036.844 130.122.273 340.159.117Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı(VI-a) 1.048.869 1.219.845Alınan Faizler1.670.650 2.654.777Ödenen Faizler-749.153 -1.429.633Alınan Temettüler0 31.499Alınan Ücret ve Komisyonlar258.370 325.839Elde Edilen Diğer Kazançlar71.911 62.393Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar72.921 88.729Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler(VI-a) -371.365 -358.981Ödenen Vergiler-122.589 -100.961Diğer218.124 -53.817Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim1.664.425 -1.757.564Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış131.471 -306.686Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-859.635 -508.211Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-10.133.071 -1.035.007Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-225.146 -350.085Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)324.932 -1.750.685Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)3.738.614 2.207.013Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)3.334.548 -10.152Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)5.352.712 -3.751Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı2.713.294 -537.719YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-6.123.357 -505.191İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-58.020 -2.280Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller0 0Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-6.639.627 -541.076Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar613.375 59.426Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer-39.085 -21.261FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-44.494 -950.178Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit0 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 -916.051İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-44.494 -34.127Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi(VI-a) 12.853 -12.557Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-3.441.704 -2.005.645Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(VI-d) 11.880.540 13.193.713Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(VI-d) 8.438.836 11.188.068Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)254.941 456.070DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-14.394 53.766Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar7.537 341Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)9.505 430Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.968 -89Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-21.931 53.425Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-29.234 69.010Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-498 -1.987Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler7.801 -13.598TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)240.547 509.836Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)11.088.798 10.835.296 21.924.094 6.995.148 10.436.516 17.431.664Nakit ve Nakit Benzerleri2.938.500 8.596.021 11.534.521 4.880.096 9.236.495 14.116.591Nakit Değerler ve Merkez Bankası(I-a) 213.633 4.073.437 4.287.070 558.602 2.553.119 3.111.721Bankalar(I-c) 150.050 292.451 442.501 4 10.974 10.978Para Piyasalarından Alacaklar2.580.856 4.230.133 6.810.989 4.321.936 6.672.402 10.994.338Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-6.039 0 -6.039 -446 0 -446Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(I-b) 274.118 110.013 384.131 397.866 89.407 487.273Devlet Borçlanma Senetleri269.893 51.098 320.991 393.641 62.186 455.827Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler4.225 58.915 63.140 4.225 27.221 31.446Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(I-d) 7.320.857 0 7.320.857 1.230.698 0 1.230.698Devlet Borçlanma Senetleri7.320.857 0 7.320.857 1.230.698 0 1.230.698Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Türev Finansal Varlıklar(1-b) 555.323 2.129.262 2.684.585 486.488 1.110.614 1.597.102Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı555.323 2.129.262 2.684.585 486.488 1.110.614 1.597.102Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(I-k) 0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)9.949.824 16.069.293 26.019.117 7.978.394 8.310.861 16.289.255Krediler(I-e) 11.335.166 16.069.293 27.404.459 9.257.489 8.310.861 17.568.350Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(I-j) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları277.787 0 277.787 126.556 0 126.556İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(I-f) 0 0 0 0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-1.663.129 0 -1.663.129 -1.405.651 0 -1.405.651SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(I-p) 594 0 594 2.095 0 2.095Satış Amaçlı594 0 594 2.095 0 2.095Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI34.973 0 34.973 34.973 0 34.973İştirakler (Net)(I-g) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(I-h) 34.973 0 34.973 34.973 0 34.973Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar34.753 0 34.753 34.753 0 34.753Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar220 0 220 220 0 220Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(I-i) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(I-l) 224.397 0 224.397 223.408 0 223.408MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(I-m) 174.621 0 174.621 168.255 0 168.255Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer174.621 0 174.621 168.255 0 168.255YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(I-n) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI19.351 0 19.351 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(I-o) 238.206 0 238.206 209.428 0 209.428DİĞER AKTİFLER (Net)(I-r) 177.826 475.878 653.704 100.096 487.781 587.877VARLIKLAR TOPLAMI21.908.590 27.380.467 49.289.057 15.711.797 19.235.158 34.946.955YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(II-a) 9.416.584 22.423.528 31.840.112 7.203.753 20.597.525 27.801.278ALINAN KREDİLER(II-d) 0 3.370.691 3.370.691 0 30.720 30.720PARA PİYASALARINA BORÇLAR(II-c) 5.194.346 0 5.194.346 0 0 0İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0 0 0 0 0Bonolar0 0 0 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(II-b) 403.734 2.073.731 2.477.465 464.612 975.820 1.440.432Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı403.734 2.073.731 2.477.465 464.612 975.820 1.440.432Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(II-g) 0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(II-f) 93.008 9.596 102.604 113.169 11.022 124.191KARŞILIKLAR(II-h) 162.747 1.783 164.530 166.334 1.307 167.641Yeniden Yapılanma Karşılığı2.754 0 2.754 4.114 0 4.114Çalışan Hakları Karşılığı65.513 0 65.513 65.476 0 65.476Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar94.480 1.783 96.263 96.744 1.307 98.051CARİ VERGİ BORCU(II-i) 61.735 0 61.735 30.986 0 30.986ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(II-i) 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(II-j) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(II-k) 0 1.700.117 1.700.117 0 1.337.281 1.337.281Krediler0 1.700.117 1.700.117 0 1.337.281 1.337.281Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(II-e) 623.466 433.776 1.057.242 761.656 173.102 934.758ÖZKAYNAKLAR(II-l) 3.320.215 0 3.320.215 3.079.668 0 3.079.668Ödenmiş Sermaye652.290 0 652.290 652.290 0 652.290Sermaye Yedekleri272.693 0 272.693 272.693 0 272.693Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri272.693 0 272.693 272.693 0 272.693Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-16.873 0 -16.873 -24.410 0 -24.410Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler4.468 0 4.468 26.399 0 26.399Kar Yedekleri2.152.696 0 2.152.696 1.682.765 0 1.682.765Yasal Yedekler184.141 0 184.141 184.141 0 184.141Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler1.968.555 0 1.968.555 1.498.624 0 1.498.624Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar254.941 0 254.941 469.931 0 469.931Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı254.941 0 254.941 469.931 0 469.931Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI19.275.835 30.013.222 49.289.057 11.820.178 23.126.777 34.946.955Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(IV-a) 1.633.439 2.562.599 614.349 803.690Kredilerden Alınan Faizler(IV-a-1) 1.193.952 1.785.884 434.978 537.842Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler1.009 38.871 1.009 10.862Bankalardan Alınan Faizler(IV-a-2) 31.958 139.754 8.879 19.032Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler103.153 488.150 6.754 188.955Menkul Değerlerden Alınan Faizler(IV-a-3) 300.854 105.502 162.113 45.026Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar38.484 42.562 6.320 15.628Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar262.370 62.940 155.793 29.398İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler0 0 0 0Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri2.513 4.438 616 1.973FAİZ GİDERLERİ (-)(IV-b) -728.311 -1.449.743 -296.409 -459.737Mevduata Verilen Faizler(IV-b-4) -462.426 -1.204.737 -147.560 -385.985Kullanılan Kredilere Verilen Faizler(IV-b-1) -88.652 -214.716 -42.604 -67.557Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-118.787 -10.668 -83.176 -1.845İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler(IV-b-3) 0 0 0 0Kiralama Faiz Giderleri-12.779 -16.111 -4.593 -4.247Diğer Faiz Giderleri-45.667 -3.511 -18.476 -103NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ905.128 1.112.856 317.940 343.953NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ250.005 (IV-g) -676.265 -492.927 -186.721 -146.279NET FAALİYET KARI (ZARARI)348.291 580.689 166.381 198.622BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)348.291 580.689 166.381 198.622SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(IV-i) -93.350 -124.619 -29.699 -46.976Cari Vergi Karşılığı-123.987 -97.154 2.836 -31.565Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 -27.465 1.288 -15.411Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi30.637 0 -33.823 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(IV-j) 254.941 456.070 136.682 151.646DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(IV-k) 254.941 456.070 136.682 151.646Grubun Karı (Zararı)254.941 456.070 136.682 151.646Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00390800 0,00699200 0,00209500 0,00232500http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887528BIST