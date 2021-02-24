***HSBCB* *HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***HSBCB******HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler652.290 0 0 272.693 0 -28.096 0 0 0 -46.092 2.384 0 1.744.824 0 335.584 2.933.587 0 2.933.587TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -397.643 0 -397.643 0 -397.643Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -397.643 0 -397.643 0 -397.643Yeni Bakiye652.290 0 0 272.693 0 -28.096 0 0 0 -46.092 2.384 0 1.744.824 -397.643 335.584 2.535.944 0 2.535.944Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 3.686 0 0 0 72.103 -1.996 0 0 0 469.931 543.724 0 543.724Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı(V-a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -62.059 397.643 -335.584 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -62.059 397.643 -335.584 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler652.290 0 0 272.693 0 -24.410 0 0 0 26.011 388 0 1.682.765 0 469.931 3.079.668 0 3.079.668Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler652.290 0 0 272.693 0 -24.410 0 0 0 26.011 388 0 1.682.765 0 469.931 3.079.668 0 3.079.668TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye652.290 0 0 272.693 0 -24.410 0 0 0 26.011 388 0 1.682.765 0 469.931 3.079.668 0 3.079.668Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 3.931 0 0 0 -16.276 -388 0 0 0 430.454 417.721 0 417.721Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı(V-a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 469.931 0 -469.931 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 469.931 0 -469.931 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler652.290 0 0 272.693 0 -20.479 0 0 0 9.735 0 0 2.152.696 0 430.454 3.497.389 0 3.497.389Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER31.467.662 120.835.229 152.302.891 40.296.164 94.305.392 134.601.556GARANTİ VE KEFALETLER(III-a-2,3) 1.290.636 4.989.254 6.279.890 1.149.090 3.616.445 4.765.535Teminat Mektupları1.265.636 2.782.436 4.048.072 1.125.883 1.741.436 2.867.319Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları1.265.636 2.782.436 4.048.072 1.125.883 1.741.436 2.867.319Banka Kredileri0 412 412 0 1.029 1.029İthalat Kabul Kredileri0 412 412 0 1.029 1.029Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler25.000 2.002.452 2.027.452 23.207 1.655.053 1.678.260Belgeli Akreditifler25.000 1.151.801 1.176.801 23.207 984.121 1.007.328Diğer Akreditifler0 850.651 850.651 0 670.932 670.932Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 203.954 203.954 0 218.927 218.927Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(III-a-1) 6.589.498 12.199.301 18.788.799 5.968.023 4.753.441 10.721.464Cayılamaz Taahhütler6.589.498 12.199.301 18.788.799 5.968.023 4.753.441 10.721.464Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri2.515.099 12.198.628 14.713.727 1.609.602 4.752.902 6.362.504Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri188.459 0 188.459 578.715 0 578.715Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri15.531 0 15.531 20.119 0 20.119İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri2.286 0 2.286 2.286 0 2.286Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri3.308.035 0 3.308.035 3.206.861 0 3.206.861Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri18.102 0 18.102 13.950 0 13.950Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler541.986 673 542.659 536.490 539 537.029Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(III-b) 23.587.528 103.646.674 127.234.202 33.179.051 85.935.506 119.114.557Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler23.587.528 103.646.674 127.234.202 33.179.051 85.935.506 119.114.557Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri5.620.930 8.754.954 14.375.884 5.511.577 9.157.496 14.669.073Vadeli Döviz Alım İşlemleri3.745.276 3.555.430 7.300.706 4.346.642 2.997.361 7.344.003Vadeli Döviz Satım İşlemleri1.875.654 5.199.524 7.075.178 1.164.935 6.160.135 7.325.070Para ve Faiz Swap İşlemleri9.480.572 79.283.673 88.764.245 14.966.436 63.391.217 78.357.653Swap Para Alım İşlemleri2.600.667 28.493.327 31.093.994 3.892.839 23.141.100 27.033.939Swap Para Satım İşlemleri6.879.905 27.708.756 34.588.661 11.073.597 17.570.101 28.643.698Swap Faiz Alım İşlemleri0 11.540.795 11.540.795 0 11.340.008 11.340.008Swap Faiz Satım İşlemleri0 11.540.795 11.540.795 0 11.340.008 11.340.008Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları8.486.026 10.552.554 19.038.580 12.701.036 11.500.072 24.201.108Para Alım Opsiyonları4.243.013 5.276.277 9.519.290 6.350.518 5.750.036 12.100.554Para Satım Opsiyonları4.243.013 5.276.277 9.519.290 6.350.518 5.750.036 12.100.554Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 5.055.493 5.055.493 2 1.886.721 1.886.723EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER122.321.418 42.615.226 164.936.644 169.740.680 35.816.881 205.557.561EMANET KIYMETLER54.244.373 8.122.872 62.367.245 102.241.612 9.991.040 112.232.652Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler52.245.793 1.058.659 53.304.452 100.714.174 6.698.385 107.412.559Tahsile Alınan Çekler25.701 130.671 156.372 4.243 95.029 99.272Tahsile Alınan Ticari Senetler121.941 25.484 147.425 130.213 39.467 169.680Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler1.850.938 6.908.058 8.758.996 1.392.982 3.158.159 4.551.141Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER65.783.256 21.641.484 87.424.740 66.025.279 16.404.321 82.429.600Menkul Kıymetler27.146 1.103.651 1.130.797 51.931 862.707 914.638Teminat Senetleri32.842 448.710 481.552 34.602 297.485 332.087Emtia571.021 983.044 1.554.065 669.505 726.493 1.395.998Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul3.240.747 9.834.339 13.075.086 3.694.067 7.149.704 10.843.771Diğer Rehinli Kıymetler61.911.500 9.271.740 71.183.240 61.575.174 7.367.932 68.943.106Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER2.293.789 12.850.870 15.144.659 1.473.789 9.421.520 10.895.309BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI153.789.080 163.450.455 317.239.535 210.036.844 130.122.273 340.159.117Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı(VI-a) 1.319.760 933.311Alınan Faizler2.472.712 3.270.285Ödenen Faizler-1.125.238 -1.925.661Alınan Temettüler0 31.499Alınan Ücret ve Komisyonlar367.893 427.826Elde Edilen Diğer Kazançlar97.574 86.573Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar96.436 148.452Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler(VI-a) -477.327 -446.776Ödenen Vergiler-156.000 -148.803Diğer43.710 -510.084Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-5.154.314 -51.441Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış126.688 -445.628Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-1.294.246 -926.936Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-8.764.673 -1.825.589Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış242.129 -124.455Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)425.632 -1.641.587Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)2.785.427 4.647.291Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)0 0Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)1.324.729 265.463Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-3.834.554 881.870YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-3.860.718 -678.857İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-75.999 -32.510Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller0 0Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-7.574.218 -938.512Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar3.847.910 335.700Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer-58.411 -43.535FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit2.757.542 -1.520.517Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit2.815.610 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 -1.481.051İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-58.068 -39.466Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi(VI-a) -21.384 4.331Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-4.959.114 -1.313.173Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(VI-d) 11.880.540 13.193.713Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(VI-d) 6.921.426 11.880.540Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)430.454 469.931DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-12.733 73.793Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar3.931 3.686Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)4.957 4.649Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.026 -963Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-16.664 70.107Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-22.855 90.383Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-498 -2.559Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler6.689 -17.717TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)417.721 543.724Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)7.983.669 9.853.168 17.836.837 6.995.148 10.436.516 17.431.664Nakit ve Nakit Benzerleri2.375.778 8.075.944 10.451.722 4.880.096 9.236.495 14.116.591Nakit Değerler ve Merkez Bankası(I-a) 196.186 6.896.097 7.092.283 558.602 2.553.119 3.111.721Bankalar(I-c) 0 27.102 27.102 4 10.974 10.978Para Piyasalarından Alacaklar2.182.029 1.152.745 3.334.774 4.321.936 6.672.402 10.994.338Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-2.437 0 -2.437 -446 0 -446Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(I-b) 184.042 165.340 349.382 397.866 89.407 487.273Devlet Borçlanma Senetleri179.817 165.340 345.157 393.641 62.186 455.827Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler4.225 0 4.225 4.225 27.221 31.446Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(I-d) 5.014.925 0 5.014.925 1.230.698 0 1.230.698Devlet Borçlanma Senetleri5.014.925 0 5.014.925 1.230.698 0 1.230.698Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Türev Finansal Varlıklar(1-b) 408.924 1.611.884 2.020.808 486.488 1.110.614 1.597.102Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı408.924 1.611.884 2.020.808 486.488 1.110.614 1.597.102Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(I-k) 0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)9.342.626 15.377.469 24.720.095 7.978.394 8.310.861 16.289.255Krediler(I-e) 10.891.299 15.377.469 26.268.768 9.257.489 8.310.861 17.568.350Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(I-j) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları59.847 0 59.847 126.556 0 126.556İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(I-f) 0 0 0 0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-1.608.520 0 -1.608.520 -1.405.651 0 -1.405.651SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(I-p) 1.221 0 1.221 2.095 0 2.095Satış Amaçlı1.221 0 1.221 2.095 0 2.095Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI34.973 0 34.973 34.973 0 34.973İştirakler (Net)(I-g) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(I-h) 34.973 0 34.973 34.973 0 34.973Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar34.753 0 34.753 34.753 0 34.753Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar220 0 220 220 0 220Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(I-i) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(I-l) 220.567 0 220.567 223.408 0 223.408MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(I-m) 181.703 0 181.703 168.255 0 168.255Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer181.703 0 181.703 168.255 0 168.255YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(I-n) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(I-o) 256.259 0 256.259 209.428 0 209.428DİĞER AKTİFLER (Net)(I-r) 177.259 52.854 230.113 100.096 487.781 587.877VARLIKLAR TOPLAMI18.198.277 25.283.491 43.481.768 15.711.797 19.235.158 34.946.955YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(II-a) 8.577.632 22.412.626 30.990.258 7.203.753 20.597.525 27.801.278ALINAN KREDİLER(II-d) 0 1.931.228 1.931.228 0 30.720 30.720PARA PİYASALARINA BORÇLAR(II-c) 1.242.251 0 1.242.251 0 0 0İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)951.920 0 951.920 0 0 0Bonolar951.920 0 951.920 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(II-b) 374.618 1.508.553 1.883.171 464.612 975.820 1.440.432Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı374.618 1.508.553 1.883.171 464.612 975.820 1.440.432Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(II-g) 0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(II-f) 99.433 3.409 102.842 113.169 11.022 124.191KARŞILIKLAR(II-h) 179.980 1.633 181.613 166.334 1.307 167.641Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 4.114 0 4.114Çalışan Hakları Karşılığı71.558 0 71.558 65.476 0 65.476Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar108.422 1.633 110.055 96.744 1.307 98.051CARİ VERGİ BORCU(II-i) 117.156 0 117.156 30.986 0 30.986ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(II-i) 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(II-j) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(II-k) 0 1.652.797 1.652.797 0 1.337.281 1.337.281Krediler0 1.652.797 1.652.797 0 1.337.281 1.337.281Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 761.656 173.102 934.758ÖZKAYNAKLAR(II-l) 3.497.389 0 3.497.389 3.079.668 0 3.079.668Ödenmiş Sermaye652.290 0 652.290 652.290 0 652.290Sermaye Yedekleri272.693 0 272.693 272.693 0 272.693Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri272.693 0 272.693 272.693 0 272.693Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-20.479 0 -20.479 -24.410 0 -24.410Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler9.735 0 9.735 26.399 0 26.399Kar Yedekleri2.152.696 0 2.152.696 1.682.765 0 1.682.765Yasal Yedekler184.141 0 184.141 184.141 0 184.141Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler1.968.555 0 1.968.555 1.498.624 0 1.498.624Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar430.454 0 430.454 469.931 0 469.931Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı430.454 0 430.454 469.931 0 469.931Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI15.700.463 27.781.305 43.481.768 11.820.178 23.126.777 34.946.955Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(IV-a) 2.424.356 3.242.342Kredilerden Alınan Faizler(IV-a-1) 1.695.655 2.247.509Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler6.173 39.186Bankalardan Alınan Faizler(IV-a-2) 58.780 156.581Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler137.997 644.748Menkul Değerlerden Alınan Faizler(IV-a-3) 521.705 146.222Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar46.281 59.679Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlarİtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler0 0Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0Diğer Faiz Gelirleri4.046 8.096FAİZ GİDERLERİ (-)(IV-b) -1.146.140 -1.745.855Mevduata Verilen Faizler(IV-b-4) -666.644 -1.450.662Kullanılan Kredilere Verilen Faizler(IV-b-1) -122.589 -256.356Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-253.868 -16.390İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler(IV-b-3) -31.370 0Kiralama Faiz Giderleri-18.778 -18.774Diğer Faiz Giderleri-52.891 -3.673NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ1.278.216 1.496.487NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ338.054 394.667Alınan Ücret ve Komisyonlar390.290 436.972Gayri Nakdi Kredilerden91.086 63.612Diğer(IV-l) 299.204 373.360Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-52.236 -42.305Gayri Nakdi Kredilere-783 -653Diğer-51.453 -41.652TEMETTÜ GELİRLERİ(IV-c) 25.196 31.499TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(IV-d) 511.060 -91.186Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)152.204 78.568Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)1.155.004 268.429Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-796.148 -438.183DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(IV-e) 359.306 306.340FAALİYET BRÜT KÂRI2.511.832 2.137.807BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(IV-f) -485.240 -348.413DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )-13.713 -15.757PERSONEL GİDERLERİ (-)-497.190 -482.211DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(IV-g) -929.353 -689.699NET FAALİYET KARI (ZARARI)586.336 601.727BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)586.336 601.727SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(IV-i) -155.882 -131.796Cari Vergi Karşılığı-203.631 -96.058Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 -35.738Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi47.749 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(IV-j) 430.454 469.931DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(IV-k) 430.454 469.931Grubun Karı (Zararı)430.454 469.931Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00659900 0,00720400http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912364BIST