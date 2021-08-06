***HSBCB* *HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***HSBCB******HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler652.290 0 0 272.693 0 -24.410 0 0 0 26.011 388 0 1.682.765 0 469.931 3.079.668 0 3.079.668TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye652.290 0 0 272.693 0 -24.410 0 0 0 26.011 388 0 1.682.765 0 469.931 3.079.668 0 3.079.668Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 3.600 0 0 0 23.177 -388 0 0 0 118.259 144.648 0 144.648Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı(V-a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 469.931 0 -469.931 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 469.931 0 -469.931 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler652.290 0 0 272.693 0 -20.810 0 0 0 49.188 0 0 2.152.696 0 118.259 3.224.316 0 3.224.316Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler652.290 0 0 272.693 0 -20.479 0 0 0 9.735 0 0 2.152.696 0 430.454 3.497.389 0 3.497.389TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye652.290 0 0 272.693 0 -20.479 0 0 0 9.735 0 0 2.152.696 0 430.454 3.497.389 0 3.497.389Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 9.182 0 0 0 -81.413 0 0 0 0 404.181 331.950 0 331.950Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı(V-a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 38.195 0 0 0 0 0 0 0 0 351.261 0 -430.454 -40.998 0 -40.998Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -40.998 0 0 -40.998 0 -40.998Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 430.454 0 -430.454 0 0 0Diğer0 0 0 38.195 0 0 0 0 0 0 0 0 -38.195 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler652.290 0 0 310.888 0 -11.297 0 0 0 -71.678 0 0 2.503.957 0 404.181 3.788.341 0 3.788.341Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER31.210.126 96.106.174 127.316.300 31.467.662 120.835.229 152.302.891GARANTİ VE KEFALETLER(III-a-2,3) 1.244.101 6.403.327 7.647.428 1.290.636 4.989.254 6.279.890Teminat Mektupları1.214.101 3.359.629 4.573.730 1.265.636 2.782.436 4.048.072Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları1.214.101 3.359.629 4.573.730 1.265.636 2.782.436 4.048.072Banka Kredileri0 1.455 1.455 0 412 412İthalat Kabul Kredileri0 1.455 1.455 0 412 412Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler30.000 2.807.411 2.837.411 25.000 2.002.452 2.027.452Belgeli Akreditifler30.000 1.390.926 1.420.926 25.000 1.151.801 1.176.801Diğer Akreditifler0 1.416.485 1.416.485 0 850.651 850.651Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 234.832 234.832 0 203.954 203.954Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(III-a-1) 7.856.886 8.486.017 16.342.903 6.589.498 12.199.301 18.788.799Cayılamaz Taahhütler7.856.886 8.486.017 16.342.903 6.589.498 12.199.301 18.788.799Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri3.651.208 8.485.230 12.136.438 2.515.099 12.198.628 14.713.727Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri240.169 0 240.169 188.459 0 188.459Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri15.477 0 15.477 15.531 0 15.531İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri2.286 0 2.286 2.286 0 2.286Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri3.383.886 0 3.383.886 3.308.035 0 3.308.035Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri20.405 0 20.405 18.102 0 18.102Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler543.455 787 544.242 541.986 673 542.659Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(III-b) 22.109.139 81.216.830 103.325.969 23.587.528 103.646.674 127.234.202Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler22.109.139 81.216.830 103.325.969 23.587.528 103.646.674 127.234.202Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri6.552.279 10.549.016 17.101.295 5.620.930 8.754.954 14.375.884Vadeli Döviz Alım İşlemleri5.078.794 3.523.800 8.602.594 3.745.276 3.555.430 7.300.706Vadeli Döviz Satım İşlemleri1.473.485 7.025.216 8.498.701 1.875.654 5.199.524 7.075.178Para ve Faiz Swap İşlemleri8.335.146 56.477.444 64.812.590 9.480.572 79.283.673 88.764.245Swap Para Alım İşlemleri2.070.556 17.850.977 19.921.533 2.600.667 28.493.327 31.093.994Swap Para Satım İşlemleri6.264.590 17.295.547 23.560.137 6.879.905 27.708.756 34.588.661Swap Faiz Alım İşlemleri0 10.665.460 10.665.460 0 11.540.795 11.540.795Swap Faiz Satım İşlemleri0 10.665.460 10.665.460 0 11.540.795 11.540.795Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları7.221.714 10.032.036 17.253.750 8.486.026 10.552.554 19.038.580Para Alım Opsiyonları3.610.857 5.016.018 8.626.875 4.243.013 5.276.277 9.519.290Para Satım Opsiyonları3.610.857 5.016.018 8.626.875 4.243.013 5.276.277 9.519.290Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 4.158.334 4.158.334 0 5.055.493 5.055.493EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER163.952.180 61.093.583 225.045.763 122.321.418 42.615.226 164.936.644EMANET KIYMETLER95.790.268 20.773.319 116.563.587 54.244.373 8.122.872 62.367.245Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler93.995.568 12.644.890 106.640.458 52.245.793 1.058.659 53.304.452Tahsile Alınan Çekler6.001 133.424 139.425 25.701 130.671 156.372Tahsile Alınan Ticari Senetler94.235 26.975 121.210 121.941 25.484 147.425Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler1.694.464 7.968.030 9.662.494 1.850.938 6.908.058 8.758.996Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER65.671.423 25.280.159 90.951.582 65.783.256 21.641.484 87.424.740Menkul Kıymetler70.350 1.285.043 1.355.393 27.146 1.103.651 1.130.797Teminat Senetleri32.777 521.529 554.306 32.842 448.710 481.552Emtia629.553 1.113.976 1.743.529 571.021 983.044 1.554.065Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul3.025.827 11.536.141 14.561.968 3.240.747 9.834.339 13.075.086Diğer Rehinli Kıymetler61.912.916 10.823.470 72.736.386 61.911.500 9.271.740 71.183.240Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER2.490.489 15.040.105 17.530.594 2.293.789 12.850.870 15.144.659BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI195.162.306 157.199.757 352.362.063 153.789.080 163.450.455 317.239.535Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı(VI-a) 591.717 975.935Alınan Faizler(VI-a) 1.714.133 998.706Ödenen Faizler(VI-a) -849.472 -506.661Alınan Temettüler19 0Alınan Ücret ve Komisyonlar185.663 162.553Elde Edilen Diğer Kazançlar80.918 57.054Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar30.963 37.327Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler(VI-a) -336.216 -283.997Ödenen Vergiler-95.080 -84.464Diğer-139.211 595.417Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim7.867.323 -1.536.860Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-421.749 14.087Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-678.469 -496.196Kredilerdeki Net (Artış) Azalış2.334 -3.574.668Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış49.159 -135.764Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-344.622 75.551Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)10.202.517 -311.189Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)396.198 -30.720Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)(VI-a) -1.338.045 2.922.039Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı8.459.040 -560.925YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları1.580.719 -3.891.458İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-10.645 -26.097Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller29.488 0Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-243.597 -4.395.770Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar1.836.480 556.005Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer-31.007 -25.596FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-510.335 -38.943Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit3.679.410 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-4.177.547 0İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-12.198 -38.943Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi(VI-a) -13.825 -891Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)9.515.599 -4.492.217Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(VI-d) 6.921.426 11.880.540Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(VI-d) 16.437.025 7.388.323Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)404.181 118.259DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-72.231 26.389Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar9.182 3.600Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11.706 4.540Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-2.524 -940Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-81.413 22.789Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-98.485 26.958Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 -498Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler17.072 -3.671TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)331.950 144.648Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)8.977.737 17.640.699 26.618.436 7.983.669 9.853.168 17.836.837Nakit ve Nakit Benzerleri4.815.327 15.830.462 20.645.789 2.375.778 8.075.944 10.451.722Nakit Değerler ve Merkez Bankası(I-a) 244.807 5.014.145 5.258.952 196.186 6.896.097 7.092.283Bankalar(I-c) 0 1.357.418 1.357.418 0 27.102 27.102Para Piyasalarından Alacaklar4.572.421 9.458.899 14.031.320 2.182.029 1.152.745 3.334.774Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-1.901 0 -1.901 -2.437 0 -2.437Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(I-b) 698.643 81.211 779.854 184.042 165.340 349.382Devlet Borçlanma Senetleri694.418 81.211 775.629 179.817 165.340 345.157Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler4.225 0 4.225 4.225 0 4.225Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(I-d) 3.296.329 0 3.296.329 5.014.925 0 5.014.925Devlet Borçlanma Senetleri3.296.329 0 3.296.329 5.014.925 0 5.014.925Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Türev Finansal Varlıklar(1-b) 167.438 1.729.026 1.896.464 408.924 1.611.884 2.020.808Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı167.438 1.729.026 1.896.464 408.924 1.611.884 2.020.808Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(I-k) 0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)8.144.533 16.567.244 24.711.777 9.342.626 15.377.469 24.720.095Krediler(I-e) 9.641.161 16.567.244 26.208.405 10.891.299 15.377.469 26.268.768Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(I-j) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları103.962 0 103.962 59.847 0 59.847İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(I-f) 0 0 0 0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-1.600.590 0 -1.600.590 -1.608.520 0 -1.608.520SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(I-p) 909 0 909 1.221 0 1.221Satış Amaçlı909 0 909 1.221 0 1.221Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI34.973 0 34.973 34.973 0 34.973İştirakler (Net)(I-g) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(I-h) 34.973 0 34.973 34.973 0 34.973Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar34.753 0 34.753 34.753 0 34.753Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar220 0 220 220 0 220Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(I-i) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(I-l) 208.160 0 208.160 220.567 0 220.567MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(I-m) 184.116 0 184.116 181.703 0 181.703Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer184.116 0 184.116 181.703 0 181.703YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(I-n) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(I-o) 287.217 0 287.217 256.259 0 256.259DİĞER AKTİFLER (Net)(I-r) 276.951 122.206 399.157 177.259 52.854 230.113VARLIKLAR TOPLAMI18.114.596 34.330.149 52.444.745 18.198.277 25.283.491 43.481.768YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT30.990.258ALINAN KREDİLER(II-d) 0 2.031.421 2.031.421 0 1.931.228 1.931.228PARA PİYASALARINA BORÇLAR(II-c) 0 0 0 1.242.251 0 1.242.251İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)1.030.900 0 1.030.900 951.920 0 951.920Bonolar1.030.900 0 1.030.900 951.920 0 951.920Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(II-b) 126.539 1.697.523 1.824.062 374.618 1.508.553 1.883.171Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı126.539 1.697.523 1.824.062 374.618 1.508.553 1.883.171Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(II-g) 0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(II-f) 107.906 3.247 111.153 99.433 3.409 102.842KARŞILIKLAR(II-h) 175.135 1.860 176.995 179.980 1.633 181.613Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı70.344 0 70.344 71.558 0 71.558Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar104.791 1.860 106.651 108.422 1.633 110.055CARİ VERGİ BORCU(II-i) 157.345 0 157.345 117.156 0 117.156ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(II-i) 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLA (II-j) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(II-k) 0 1.353.604 1.353.604 0 1.652.797 1.652.797Krediler0 1.353.604 1.353.604 0 1.652.797 1.652.797Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(II-e) 680.854 358.432 1.039.286 660.084 271.059 931.143ÖZKAYNAKLAR(II-l) 3.788.341 0 3.788.341 3.497.389 0 3.497.389Ödenmiş Sermaye652.290 0 652.290 652.290 0 652.290Sermaye Yedekleri310.888 0 310.888 272.693 0 272.693Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri310.888 0 310.888 272.693 0 272.693Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-11.297 0 -11.297 -20.479 0 -20.479Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-71.678 0 -71.678 9.735 0 9.735Kar Yedekleri2.503.957 0 2.503.957 2.152.696 0 2.152.696Yasal Yedekler184.981 0 184.981 184.141 0 184.141Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler2.318.976 0 2.318.976 1.968.555 0 1.968.555Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar404.181 0 404.181 430.454 0 430.454Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı404.181 0 404.181 430.454 0 430.454Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI17.973.968 34.470.777 52.444.745 15.700.463 27.781.305 43.481.768Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(IV-a) 1.742.287 1.019.090 900.920 501.262Kredilerden Alınan Faizler(IV-a-1) 1.100.381 758.974 574.759 379.596Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler34.485 0 23.446 0Bankalardan Alınan Faizler(IV-a-2) 84.385 23.079 58.371 3.448Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler149.952 96.399 66.156 38.295Menkul Değerlerden Alınan Faizler(IV-a-3) 370.175 138.741 175.635 79.396Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar45.153 32.164 18.233 7.523Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar325.022 106.577 157.402 71.873İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler0 0 0 0Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri2.909 1.897 2.553 527FAİZ GİDERLERİ (-)(IV-b) -962.560 -431.902 -560.658 -212.219Mevduata Verilen Faizler(IV-b-4) -751.588 -314.866 -457.444 -147.373Kullanılan Kredilere Verilen Faizler(IV-b-1) -61.108 -46.048 -31.179 -23.502Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-31.280 -35.611 -3.237 -21.896İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler(IV-b-3) -106.347 0 -62.929 0Kiralama Faiz Giderleri-11.037 -8.186 -5.271 -5.028Diğer Faiz Giderleri-1.200 -27.191 -598 -14.420NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ779.727 587.188 340.262 289.043NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ189.793 166.626 95.533 76.965Alınan Ücret ve Komisyonlar219.266 190.415 111.152 88.667Gayri Nakdi Kredilerden55.282 39.500 28.367 20.898Diğer(IV-l) 163.984 150.915 82.785 67.769Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-29.473 -23.789 -15.619 -11.702Gayri Nakdi Kredilere-388 -395 -195 -198Diğer-29.085 -23.394 -15.424 -11.504TEMETTÜ GELİRLERİ(IV-c) 32.843 25.196 19 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(IV-d) 191.654 294.094 122.889 134.494Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)5.447 84.351 14.545 50.996Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)356.142 562.173 137.632 -44.058Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-169.935 -352.430 -29.288 127.556DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(IV-e) 127.253 140.302 24.082 98.645FAALİYET BRÜT KÂRI1.321.270 1.213.406 582.785 599.147BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(IV-f) -50.501 -289.792 -8.981 -181.041DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )-8.890 -3.945 498 1.493PERSONEL GİDERLERİ (-)-297.712 -248.215 -150.027 -122.853DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(IV-g) -456.367 -489.544 -241.975 -314.876NET FAALİYET KARI (ZARARI)507.800 181.910 182.300 -18.130BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)507.800 181.910 182.300 -18.130SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(IV-i) -103.619 -63.651 -40.292 -27.492Cari Vergi Karşılığı-138.862 -126.823 -121.861 -51.793Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi35.243 63.172 81.569 24.301SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(IV-j) 404.181 118.259 142.008 -45.622DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(IV-k) 404.181 118.259 142.008 -45.622Grubun Karı (Zararı)404.181 118.259 142.008 -45.622Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00619600 0,00181300 0,00217700 -0,00069000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955600BIST