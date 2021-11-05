***HSBCB* *HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***HSBCB******HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakTanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler652.290 272.693 -24.410 26.011 388 1.682.765 469.931 3.079.668 3.079.668TMS 8 Uyarınca Yapılan DüzeltmelerHataların Düzeltilmesinin EtkisiMuhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin EtkisiYeni Bakiye652.290 272.693 -24.410 26.011 388 1.682.765 469.931 3.079.668 3.079.668Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)7.537 -21.543 -388 254.941 240.547 240.547Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı(V-a) 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıÖdenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme FarkıHisse Senedine Dönüştürülebilir TahvillerSermaye Benzeri Borçlanma AraçlarıDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Kar Dağıtımı469.931 -469.931 0Dağıtılan TemettüYedeklere Aktarılan Tutarlar469.931 -469.931 0DiğerDönem Sonu Bakiyeler652.290 272.693 -16.873 4.468 2.152.696 254.941 3.320.215 3.320.215Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler652.290 272.693 -20.479 9.735 2.152.696 430.454 3.497.389 3.497.389TMS 8 Uyarınca Yapılan DüzeltmelerHataların Düzeltilmesinin EtkisiMuhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin EtkisiYeni Bakiye652.290 272.693 -20.479 9.735 2.152.696 430.454 3.497.389 3.497.389Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)10.042 -88.239 536.857 458.660 458.660Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı(V-a) 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıÖdenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme FarkıHisse Senedine Dönüştürülebilir TahvillerSermaye Benzeri Borçlanma AraçlarıDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Kar Dağıtımı38.195 392.259 -430.454 0Dağıtılan TemettüYedeklere Aktarılan Tutarlar430.454 -430.454 0Diğer38.195 -38.195 0Dönem Sonu Bakiyeler652.290 310.888 -10.437 -78.504 2.544.955 536.857 3.956.049 3.956.049Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER33.267.835 111.920.865 145.188.700 31.467.662 120.835.229 152.302.891GARANTİ VE KEFALETLER(III-a-2,3) 1.334.607 7.854.420 9.189.027 1.290.636 4.989.254 6.279.890Teminat Mektupları1.304.607 4.016.074 5.320.681 1.265.636 2.782.436 4.048.072Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0Diğer Teminat Mektupları1.304.607 4.016.074 5.320.681 1.265.636 2.782.436 4.048.072Banka Kredileri0 1.181 1.181 0 412 412İthalat Kabul Kredileri1.181 1.181 412 412Diğer Banka Kabulleri0 0Akreditifler30.000 3.598.784 3.628.784 25.000 2.002.452 2.027.452