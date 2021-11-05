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***HSBCB* *HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

05.11.2021 18:44
***HSBCB* *HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor


***HSBCB******HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
652.290 272.693 -24.410 26.011 388 1.682.765 469.931 3.079.668 3.079.668
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
652.290 272.693 -24.410 26.011 388 1.682.765 469.931 3.079.668 3.079.668
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.537 -21.543 -388 254.941 240.547 240.547
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
(V-a) 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Kar Dağıtımı
469.931 -469.931 0
Dağıtılan Temettü
0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
469.931 -469.931 0
Diğer
0
Dönem Sonu Bakiyeler
652.290 272.693 -16.873 4.468 2.152.696 254.941 3.320.215 3.320.215
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
652.290 272.693 -20.479 9.735 2.152.696 430.454 3.497.389 3.497.389
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
652.290 272.693 -20.479 9.735 2.152.696 430.454 3.497.389 3.497.389
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
10.042 -88.239 536.857 458.660 458.660
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
(V-a) 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Kar Dağıtımı
38.195 392.259 -430.454 0
Dağıtılan Temettü
0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
430.454 -430.454 0
Diğer
38.195 -38.195 0
Dönem Sonu Bakiyeler
652.290 310.888 -10.437 -78.504 2.544.955 536.857 3.956.049 3.956.049


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
33.267.835 111.920.865 145.188.700 31.467.662 120.835.229 152.302.891
GARANTİ VE KEFALETLER
(III-a-2,3) 1.334.607 7.854.420 9.189.027 1.290.636 4.989.254 6.279.890
Teminat Mektupları
1.304.607 4.016.074 5.320.681 1.265.636 2.782.436 4.048.072
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0
Diğer Teminat Mektupları
1.304.607 4.016.074 5.320.681 1.265.636 2.782.436 4.048.072
Banka Kredileri
0 1.181 1.181 0 412 412
İthalat Kabul Kredileri
1.181 1.181 412 412
Diğer Banka Kabulleri
0 0
Akreditifler
30.000 3.598.784 3.628.784 25.000 2.002.452 2.027.452
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SONME 31,32 9.542.458 % 9,97  
EUYO 3,77 4.443.316 % 9,91  
DOBUR 69,95 21.072.237 % 9,73  
EGEEN 1.431,20 205.395.539 % 8,92  
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Altın Gr. 566 566 7,11  
Cumhuriyet 3.706 3.762 -8,00  
Tam 3.690 3.783 -7,20  
Yarım 1.784 1.830 -3,48  
Çeyrek 895 915 -1,74  
Gümüş.Ons 24,05 24,08 0,27  
Gümüş Gr. 7,50 7,51 0,09  
B. Petrol 82,72 82,72 2,18  
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