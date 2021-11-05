***HSBCB* *HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***HSBCB******HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakTanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler652.290 272.693 -24.410 26.011 388 1.682.765 469.931 3.079.668 3.079.668TMS 8 Uyarınca Yapılan DüzeltmelerHataların Düzeltilmesinin EtkisiMuhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin EtkisiYeni Bakiye652.290 272.693 -24.410 26.011 388 1.682.765 469.931 3.079.668 3.079.668Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)7.537 -21.543 -388 254.941 240.547 240.547Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı(V-a) 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıÖdenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme FarkıHisse Senedine Dönüştürülebilir TahvillerSermaye Benzeri Borçlanma AraçlarıDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Kar Dağıtımı469.931 -469.931 0Dağıtılan TemettüYedeklere Aktarılan Tutarlar469.931 -469.931 0DiğerDönem Sonu Bakiyeler652.290 272.693 -16.873 4.468 2.152.696 254.941 3.320.215 3.320.215Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler652.290 272.693 -20.479 9.735 2.152.696 430.454 3.497.389 3.497.389TMS 8 Uyarınca Yapılan DüzeltmelerHataların Düzeltilmesinin EtkisiMuhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin EtkisiYeni Bakiye652.290 272.693 -20.479 9.735 2.152.696 430.454 3.497.389 3.497.389Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)10.042 -88.239 536.857 458.660 458.660Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı(V-a) 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıÖdenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme FarkıHisse Senedine Dönüştürülebilir TahvillerSermaye Benzeri Borçlanma AraçlarıDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Kar Dağıtımı38.195 392.259 -430.454 0Dağıtılan TemettüYedeklere Aktarılan Tutarlar430.454 -430.454 0Diğer38.195 -38.195 0Dönem Sonu Bakiyeler652.290 310.888 -10.437 -78.504 2.544.955 536.857 3.956.049 3.956.049Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER33.267.835 111.920.865 145.188.700 31.467.662 120.835.229 152.302.891GARANTİ VE KEFALETLER(III-a-2,3) 1.334.607 7.854.420 9.189.027 1.290.636 4.989.254 6.279.890Teminat Mektupları1.304.607 4.016.074 5.320.681 1.265.636 2.782.436 4.048.072Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0Diğer Teminat Mektupları1.304.607 4.016.074 5.320.681 1.265.636 2.782.436 4.048.072Banka Kredileri0 1.181 1.181 0 412 412İthalat Kabul Kredileri1.181 1.181 412 412Diğer Banka Kabulleri0 0Akreditifler30.000 3.598.784 3.628.784 25.000 2.002.452 2.027.452Belgeli Akreditifler30.000 2.052.318 2.082.318 25.000 1.151.801 1.176.801Diğer Akreditifler1.546.466 1.546.466 850.651 850.651Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0Diğer Cirolar0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0Faktoring Garantilerinden0 0Diğer Garantilerimizden238.381 238.381 203.954 203.954Diğer Kefaletlerimizden0 0TAAHHÜTLER(III-a-1) 5.926.406 6.608.824 12.535.230 6.589.498 12.199.301 18.788.799Cayılamaz Taahhütler5.926.406 6.608.824 12.535.230 6.589.498 12.199.301 18.788.799Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri1.683.319 6.608.020 8.291.339 2.515.099 12.198.628 14.713.727Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri240.191 240.191 188.459 188.459Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri14.766 14.766 15.531 15.531İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri2.286 2.286 2.286 2.286Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri3.422.547 3.422.547 3.308.035 3.308.035Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri21.127 21.127 18.102 18.102Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler542.170 804 542.974 541.986 673 542.659Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(III-b) 26.006.822 97.457.621 123.464.443 23.587.528 103.646.674 127.234.202Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler26.006.822 97.457.621 123.464.443 23.587.528 103.646.674 127.234.202Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri6.770.949 12.422.436 19.193.385 5.620.930 8.754.954 14.375.884Vadeli Döviz Alım İşlemleri5.738.227 3.968.968 9.707.195 3.745.276 3.555.430 7.300.706Vadeli Döviz Satım İşlemleri1.032.722 8.453.468 9.486.190 1.875.654 5.199.524 7.075.178Para ve Faiz Swap İşlemleri12.971.635 71.721.138 84.692.773 9.480.572 79.283.673 88.764.245Swap Para Alım İşlemleri3.880.681 25.643.492 29.524.173 2.600.667 28.493.327 31.093.994Swap Para Satım İşlemleri7.290.954 25.621.014 32.911.968 6.879.905 27.708.756 34.588.661Swap Faiz Alım İşlemleri900.000 10.228.316 11.128.316 11.540.795 11.540.795Swap Faiz Satım İşlemleri900.000 10.228.316 11.128.316 11.540.795 11.540.795Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları6.264.238 9.077.622 15.341.860 8.486.026 10.552.554 19.038.580Para Alım Opsiyonları3.132.119 4.538.811 7.670.930 4.243.013 5.276.277 9.519.290Para Satım Opsiyonları3.132.119 4.538.811 7.670.930 4.243.013 5.276.277 9.519.290Faiz Alım Opsiyonları0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0Diğer4.236.425 4.236.425 5.055.493 5.055.493EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER162.905.814 66.495.260 229.401.074 122.321.418 42.615.226 164.936.644EMANET KIYMETLER94.692.226 26.690.892 121.383.118 54.244.373 8.122.872 62.367.245Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0Emanete Alınan Menkul Değerler92.739.499 18.173.998 110.913.497 52.245.793 1.058.659 53.304.452Tahsile Alınan Çekler8.070 176.269 184.339 25.701 130.671 156.372Tahsile Alınan Ticari Senetler206.663 24.390 231.053 121.941 25.484 147.425Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0Diğer Emanet Kıymetler1.737.994 8.316.235 10.054.229 1.850.938 6.908.058 8.758.996Emanet Kıymet Alanlar0 0REHİNLİ KIYMETLER65.537.324 21.409.927 86.947.251 65.783.256 21.641.484 87.424.740Menkul Kıymetler72.204 1.316.418 1.388.622 27.146 1.103.651 1.130.797Teminat Senetleri32.777 531.010 563.787 32.842 448.710 481.552Emtia600.784 169.384 770.168 571.021 983.044 1.554.065Varant0 0Gayrimenkul2.916.781 8.591.393 11.508.174 3.240.747 9.834.339 13.075.086Diğer Rehinli Kıymetler61.914.778 10.801.722 72.716.500 61.911.500 9.271.740 71.183.240Rehinli Kıymet Alanlar0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER2.676.264 18.394.441 21.070.705 2.293.789 12.850.870 15.144.659BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI196.173.649 178.416.125 374.589.774 153.789.080 163.450.455 317.239.535Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı(VI-a) 836.684 1.048.869Alınan Faizler(VI-a) 2.689.459 1.670.650Ödenen Faizler(VI-a) -1.365.475 -749.153Alınan Temettüler19Alınan Ücret ve Komisyonlar355.062 258.370Elde Edilen Diğer Kazançlar115.514 71.911Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar51.179 72.921Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler(VI-a) -489.392 -371.365Ödenen Vergiler-140.502 -122.589Diğer-379.180 218.124Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim11.770.707 1.664.425Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-515.743 131.471Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-1.809.143 -859.635Kredilerdeki Net (Artış) Azalış3.174.122 -10.133.071Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış70.513 -225.146Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-218.155 324.932Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)12.027.119 3.738.614Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)283.679 3.334.548Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-1.241.685 5.352.712Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı12.607.391 2.713.294YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları1.364.733 -6.123.357Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-14.527 -58.020Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller29.834Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-553.741 -6.639.627Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar1.968.814 613.375Diğer-65.647 -39.085FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-1.635.007 -44.494Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit3.847.463Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-5.465.027Kiralamaya İlişkin Ödemeler-17.443 -44.494Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi(VI-a) -1.052 12.853Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)12.336.065 -3.441.704Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(VI-d) 6.921.426 11.880.540Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(VI-d) 19.257.491 8.438.836Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)536.857 254.941DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-78.197 -14.394Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar10.042 7.537Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12.781 9.505Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-2.739 -1.968Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-88.239 -21.931Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-106.901 -29.234Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-498Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler18.662 7.801TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)458.660 240.547Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)7.377.782 23.326.734 30.704.516 7.983.669 9.853.168 17.836.837Nakit ve Nakit Benzerleri2.919.069 21.677.862 24.596.931 2.375.778 8.075.944 10.451.722Nakit Değerler ve Merkez Bankası(I-a) 961.059 6.207.426 7.168.485 196.186 6.896.097 7.092.283Bankalar(I-c) 4 1.050.738 1.050.742 27.102 27.102Para Piyasalarından Alacaklar1.960.985 14.419.698 16.380.683 2.182.029 1.152.745 3.334.774Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-2.979 -2.979 -2.437 -2.437Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(I-b) 835.379 41.875 877.254 184.042 165.340 349.382Devlet Borçlanma Senetleri831.154 41.875 873.029 179.817 165.340 345.157Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler4.225 4.225 4.225 4.225Diğer Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(I-d) 3.484.324 0 3.484.324 5.014.925 0 5.014.925Devlet Borçlanma Senetleri3.484.324 3.484.324 5.014.925 5.014.925Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0Türev Finansal Varlıklar(1-b) 139.010 1.606.997 1.746.007 408.924 1.611.884 2.020.808Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı139.010 1.606.997 1.746.007 408.924 1.611.884 2.020.808Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(I-k) 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)7.619.161 13.913.727 21.532.888 9.342.626 15.377.469 24.720.095Krediler(I-e) 8.950.110 13.913.727 22.863.837 10.891.299 15.377.469 26.268.768Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(I-j) 0 0Faktoring Alacakları149.529 149.529 59.847 59.847İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(I-f) 0 0 0 0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-1.480.478 -1.480.478 -1.608.520 -1.608.520SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(I-p) 559 0 559 1.221 0 1.221Satış Amaçlı559 559 1.221 1.221Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI34.973 0 34.973 34.973 0 34.973İştirakler (Net)(I-g) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0Konsolide Edilmeyenler0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(I-h) 34.973 0 34.973 34.973 0 34.973Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar34.753 34.753 34.753 34.753Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar220 220 220 220Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(I-i) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0Konsolide Edilmeyenler0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(I-l) 190.122 190.122 220.567 220.567MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(I-m) 202.511 0 202.511 181.703 0 181.703Şerefiye0 0Diğer202.511 202.511 181.703 181.703YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(I-n) 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(I-o) 273.399 273.399 256.259 256.259DİĞER AKTİFLER (Net)(I-r) 347.439 33.223 380.662 177.259 52.854 230.113VARLIKLAR TOPLAMI16.045.946 37.273.684 53.319.630 18.198.277 25.283.491 43.481.768YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(II-a) 12.214.563 30.651.206 42.865.769 8.577.632 22.412.626 30.990.258ALINAN KREDİLER(II-d) 1.376.946 1.376.946 1.931.228 1.931.228PARA PİYASALARINA BORÇLAR(II-c) 0 1.242.251 1.242.251İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)598.270 0 598.270 951.920 0 951.920Bonolar598.270 598.270 951.920 951.920Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0Tahviller0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0Diğer0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(II-b) 104.516 1.500.536 1.605.052 374.618 1.508.553 1.883.171Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı104.516 1.500.536 1.605.052 374.618 1.508.553 1.883.171Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(II-g) 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(II-f) 99.713 1.890 101.603 99.433 3.409 102.842KARŞILIKLAR(II-h) 182.062 1.909 183.971 179.980 1.633 181.613Yeniden Yapılanma Karşılığı6.174 6.174 0Çalışan Hakları Karşılığı67.663 67.663 71.558 71.558Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0Diğer Karşılıklar108.225 1.909 110.134 108.422 1.633 110.055CARİ VERGİ BORCU(II-i) 86.558 86.558 117.156 117.156ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(II-i) 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(II-j) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(II-k) 0 1.351.992 1.351.992 0 1.652.797 1.652.797Krediler1.351.992 1.351.992 1.652.797 1.652.797Diğer Borçlanma Araçları0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(II-e) 715.067 478.353 1.193.420 660.084 271.059 931.143ÖZKAYNAKLAR(II-l) 3.956.049 0 3.956.049 3.497.389 0 3.497.389Ödenmiş Sermaye652.290 652.290 652.290 652.290Sermaye Yedekleri310.888 0 310.888 272.693 0 272.693Hisse Senedi İhraç Primleri0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0Diğer Sermaye Yedekleri310.888 310.888 272.693 272.693Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-10.437 -10.437 -20.479 -20.479Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-78.504 -78.504 9.735 9.735Kar Yedekleri2.544.955 0 2.544.955 2.152.696 0 2.152.696Yasal Yedekler184.141 184.141 184.141 184.141Statü Yedekleri0 0Olağanüstü Yedekler2.360.814 2.360.814 1.968.555 1.968.555Diğer Kar Yedekleri0 0Kar veya Zarar536.857 0 536.857 430.454 0 430.454Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0Dönem Net Kâr veya Zararı536.857 536.857 430.454 430.454Azınlık Payları0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI17.956.798 35.362.832 53.319.630 15.700.463 27.781.305 43.481.768Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(IV-a) 2.614.854 1.633.439 872.567 614.349Kredilerden Alınan Faizler(IV-a-1) 1.644.540 1.193.952 544.159 434.978Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler60.772 1.009 26.287 1.009Bankalardan Alınan Faizler(IV-a-2) 154.089 31.958 69.704 8.879Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler185.819 103.153 35.867 6.754Menkul Değerlerden Alınan Faizler(IV-a-3) 559.250 300.854 189.075 162.113Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar84.264 38.484 39.111 6.320Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar474.986 262.370 149.964 155.793İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler0 0 0 0Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri10.384 2.513 7.475 616FAİZ GİDERLERİ (-)(IV-b) -1.509.634 -728.311 -547.074 -296.409Mevduata Verilen Faizler(IV-b-4) -1.221.844 -462.426 -470.256 -147.560Kullanılan Kredilere Verilen Faizler(IV-b-1) -90.417 -88.652 -29.309 -42.604Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-31.286 -118.787 -6 -83.176İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler(IV-b-3) -150.425 0 -44.078 0Kiralama Faiz Giderleri-13.745 -12.779 -2.708 -4.593Diğer Faiz Giderleri-1.917 -45.667 -717 -18.476NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ1.105.220 905.128 325.493 317.940NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ311.726 250.005 121.933 83.379Alınan Ücret ve Komisyonlar357.959 286.118 138.693 95.703Gayri Nakdi Kredilerden89.610 65.365 34.328 25.865Diğer(IV-l) 268.349 220.753 104.365 69.838Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-46.233 -36.113 -16.760 -12.324Gayri Nakdi Kredilere-582 -590 -194 -195Diğer-45.651 -35.523 -16.566 -12.129TEMETTÜ GELİRLERİ(IV-c) 32.843 25.196 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(IV-d) 292.449 431.166 100.795 137.072Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)23.878 121.012 18.431 36.661Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)336.640 888.852 -19.502 326.679Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-68.069 -578.698 101.866 -226.268DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(IV-e) 156.731 190.845 29.478 50.543FAALİYET BRÜT KÂRI1.898.969 1.802.340 577.699 588.934BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(IV-f) -61.988 -403.889 -11.487 -114.097DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )-23.365 -2.990 -14.475 955PERSONEL GİDERLERİ (-)-444.840 -370.905 -147.128 -122.690DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(IV-g) -673.815 -676.265 -217.448 -186.721NET FAALİYET KARI (ZARARI)694.961 348.291 187.161 166.381BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)694.961 348.291 187.161 166.381SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(IV-i) -158.104 -93.350 -54.485 -29.699Cari Vergi Karşılığı-179.739 -123.987 -40.877 2.836Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi21.635 30.637 -13.608 -32.535SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(IV-j) 536.857 254.941 132.676 136.682DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(IV-k) 536.857 254.941 132.676 136.682Grubun Karı (Zararı)536.857 254.941 132.676 136.682Azınlık Payları Karı (Zararı)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00823000 0,00390800 0,00203000 0,00209500http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975326BIST