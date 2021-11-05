***HSBCB* *HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor
05.11.2021 18:44
***HSBCB******HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
652.290 272.693 -24.410 26.011 388 1.682.765 469.931 3.079.668 3.079.668
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
652.290 272.693 -24.410 26.011 388 1.682.765 469.931 3.079.668 3.079.668
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.537 -21.543 -388 254.941 240.547 240.547
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
(V-a) 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Kar Dağıtımı
469.931 -469.931 0
Dağıtılan Temettü
0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
469.931 -469.931 0
Diğer
0
Dönem Sonu Bakiyeler
652.290 272.693 -16.873 4.468 2.152.696 254.941 3.320.215 3.320.215
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
652.290 272.693 -20.479 9.735 2.152.696 430.454 3.497.389 3.497.389
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
652.290 272.693 -20.479 9.735 2.152.696 430.454 3.497.389 3.497.389
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
10.042 -88.239 536.857 458.660 458.660
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
(V-a) 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Kar Dağıtımı
38.195 392.259 -430.454 0
Dağıtılan Temettü
0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
430.454 -430.454 0
Diğer
38.195 -38.195 0
Dönem Sonu Bakiyeler
652.290 310.888 -10.437 -78.504 2.544.955 536.857 3.956.049 3.956.049
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
33.267.835 111.920.865 145.188.700 31.467.662 120.835.229 152.302.891
GARANTİ VE KEFALETLER
(III-a-2,3) 1.334.607 7.854.420 9.189.027 1.290.636 4.989.254 6.279.890
Teminat Mektupları
1.304.607 4.016.074 5.320.681 1.265.636 2.782.436 4.048.072
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0
Diğer Teminat Mektupları
1.304.607 4.016.074 5.320.681 1.265.636 2.782.436 4.048.072
Banka Kredileri
0 1.181 1.181 0 412 412
İthalat Kabul Kredileri
1.181 1.181 412 412
Diğer Banka Kabulleri
0 0
Akreditifler
30.000 3.598.784 3.628.784 25.000 2.002.452 2.027.452
Belgeli Akreditifler
30.000 2.052.318 2.082.318 25.000 1.151.801 1.176.801
Diğer Akreditifler
1.546.466 1.546.466 850.651 850.651
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0
Diğer Cirolar
0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0
Diğer Garantilerimizden
238.381 238.381 203.954 203.954
Diğer Kefaletlerimizden
0 0
TAAHHÜTLER
(III-a-1) 5.926.406 6.608.824 12.535.230 6.589.498 12.199.301 18.788.799
Cayılamaz Taahhütler
5.926.406 6.608.824 12.535.230 6.589.498 12.199.301 18.788.799
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.683.319 6.608.020 8.291.339 2.515.099 12.198.628 14.713.727
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
240.191 240.191 188.459 188.459
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
14.766 14.766 15.531 15.531
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
2.286 2.286 2.286 2.286
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
3.422.547 3.422.547 3.308.035 3.308.035
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
21.127 21.127 18.102 18.102
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
542.170 804 542.974 541.986 673 542.659
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(III-b) 26.006.822 97.457.621 123.464.443 23.587.528 103.646.674 127.234.202
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
26.006.822 97.457.621 123.464.443 23.587.528 103.646.674 127.234.202
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
6.770.949 12.422.436 19.193.385 5.620.930 8.754.954 14.375.884
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
5.738.227 3.968.968 9.707.195 3.745.276 3.555.430 7.300.706
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
1.032.722 8.453.468 9.486.190 1.875.654 5.199.524 7.075.178
Para ve Faiz Swap İşlemleri
12.971.635 71.721.138 84.692.773 9.480.572 79.283.673 88.764.245
Swap Para Alım İşlemleri
3.880.681 25.643.492 29.524.173 2.600.667 28.493.327 31.093.994
Swap Para Satım İşlemleri
7.290.954 25.621.014 32.911.968 6.879.905 27.708.756 34.588.661
Swap Faiz Alım İşlemleri
900.000 10.228.316 11.128.316 11.540.795 11.540.795
Swap Faiz Satım İşlemleri
900.000 10.228.316 11.128.316 11.540.795 11.540.795
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
6.264.238 9.077.622 15.341.860 8.486.026 10.552.554 19.038.580
Para Alım Opsiyonları
3.132.119 4.538.811 7.670.930 4.243.013 5.276.277 9.519.290
Para Satım Opsiyonları
3.132.119 4.538.811 7.670.930 4.243.013 5.276.277 9.519.290
Faiz Alım Opsiyonları
0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0
Diğer
4.236.425 4.236.425 5.055.493 5.055.493
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
162.905.814 66.495.260 229.401.074 122.321.418 42.615.226 164.936.644
EMANET KIYMETLER
94.692.226 26.690.892 121.383.118 54.244.373 8.122.872 62.367.245
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
92.739.499 18.173.998 110.913.497 52.245.793 1.058.659 53.304.452
Tahsile Alınan Çekler
8.070 176.269 184.339 25.701 130.671 156.372
Tahsile Alınan Ticari Senetler
206.663 24.390 231.053 121.941 25.484 147.425
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0
Diğer Emanet Kıymetler
1.737.994 8.316.235 10.054.229 1.850.938 6.908.058 8.758.996
Emanet Kıymet Alanlar
0 0
REHİNLİ KIYMETLER
65.537.324 21.409.927 86.947.251 65.783.256 21.641.484 87.424.740
Menkul Kıymetler
72.204 1.316.418 1.388.622 27.146 1.103.651 1.130.797
Teminat Senetleri
32.777 531.010 563.787 32.842 448.710 481.552
Emtia
600.784 169.384 770.168 571.021 983.044 1.554.065
Varant
0 0
Gayrimenkul
2.916.781 8.591.393 11.508.174 3.240.747 9.834.339 13.075.086
Diğer Rehinli Kıymetler
61.914.778 10.801.722 72.716.500 61.911.500 9.271.740 71.183.240
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
2.676.264 18.394.441 21.070.705 2.293.789 12.850.870 15.144.659
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
196.173.649 178.416.125 374.589.774 153.789.080 163.450.455 317.239.535
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
(VI-a) 836.684 1.048.869
Alınan Faizler
(VI-a) 2.689.459 1.670.650
Ödenen Faizler
(VI-a) -1.365.475 -749.153
Alınan Temettüler
19
Alınan Ücret ve Komisyonlar
355.062 258.370
Elde Edilen Diğer Kazançlar
115.514 71.911
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
51.179 72.921
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
(VI-a) -489.392 -371.365
Ödenen Vergiler
-140.502 -122.589
Diğer
-379.180 218.124
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
11.770.707 1.664.425
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-515.743 131.471
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-1.809.143 -859.635
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
3.174.122 -10.133.071
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
70.513 -225.146
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-218.155 324.932
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
12.027.119 3.738.614
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
283.679 3.334.548
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-1.241.685 5.352.712
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
12.607.391 2.713.294
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
1.364.733 -6.123.357
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-14.527 -58.020
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
29.834
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-553.741 -6.639.627
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.968.814 613.375
Diğer
-65.647 -39.085
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-1.635.007 -44.494
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
3.847.463
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-5.465.027
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-17.443 -44.494
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(VI-a) -1.052 12.853
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
12.336.065 -3.441.704
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(VI-d) 6.921.426 11.880.540
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(VI-d) 19.257.491 8.438.836
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
536.857 254.941
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-78.197 -14.394
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
10.042 7.537
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12.781 9.505
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.739 -1.968
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-88.239 -21.931
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-106.901 -29.234
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-498
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
18.662 7.801
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
458.660 240.547
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7.377.782 23.326.734 30.704.516 7.983.669 9.853.168 17.836.837
Nakit ve Nakit Benzerleri
2.919.069 21.677.862 24.596.931 2.375.778 8.075.944 10.451.722
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(I-a) 961.059 6.207.426 7.168.485 196.186 6.896.097 7.092.283
Bankalar
(I-c) 4 1.050.738 1.050.742 27.102 27.102
Para Piyasalarından Alacaklar
1.960.985 14.419.698 16.380.683 2.182.029 1.152.745 3.334.774
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-2.979 -2.979 -2.437 -2.437
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-b) 835.379 41.875 877.254 184.042 165.340 349.382
Devlet Borçlanma Senetleri
831.154 41.875 873.029 179.817 165.340 345.157
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
4.225 4.225 4.225 4.225
Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-d) 3.484.324 0 3.484.324 5.014.925 0 5.014.925
Devlet Borçlanma Senetleri
3.484.324 3.484.324 5.014.925 5.014.925
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Türev Finansal Varlıklar
(1-b) 139.010 1.606.997 1.746.007 408.924 1.611.884 2.020.808
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
139.010 1.606.997 1.746.007 408.924 1.611.884 2.020.808
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(I-k) 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7.619.161 13.913.727 21.532.888 9.342.626 15.377.469 24.720.095
Krediler
(I-e) 8.950.110 13.913.727 22.863.837 10.891.299 15.377.469 26.268.768
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(I-j) 0 0
Faktoring Alacakları
149.529 149.529 59.847 59.847
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(I-f) 0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-1.480.478 -1.480.478 -1.608.520 -1.608.520
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-p) 559 0 559 1.221 0 1.221
Satış Amaçlı
559 559 1.221 1.221
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
34.973 0 34.973 34.973 0 34.973
İştirakler (Net)
(I-g) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(I-h) 34.973 0 34.973 34.973 0 34.973
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
34.753 34.753 34.753 34.753
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
220 220 220 220
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(I-i) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-l) 190.122 190.122 220.567 220.567
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-m) 202.511 0 202.511 181.703 0 181.703
Şerefiye
0 0
Diğer
202.511 202.511 181.703 181.703
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(I-n) 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(I-o) 273.399 273.399 256.259 256.259
DİĞER AKTİFLER (Net)
(I-r) 347.439 33.223 380.662 177.259 52.854 230.113
VARLIKLAR TOPLAMI
16.045.946 37.273.684 53.319.630 18.198.277 25.283.491 43.481.768
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
(II-a) 12.214.563 30.651.206 42.865.769 8.577.632 22.412.626 30.990.258
ALINAN KREDİLER
(II-d) 1.376.946 1.376.946 1.931.228 1.931.228
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(II-c) 0 1.242.251 1.242.251
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
598.270 0 598.270 951.920 0 951.920
Bonolar
598.270 598.270 951.920 951.920
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0
Tahviller
0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0
Diğer
0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-b) 104.516 1.500.536 1.605.052 374.618 1.508.553 1.883.171
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
104.516 1.500.536 1.605.052 374.618 1.508.553 1.883.171
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(II-g) 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(II-f) 99.713 1.890 101.603 99.433 3.409 102.842
KARŞILIKLAR
(II-h) 182.062 1.909 183.971 179.980 1.633 181.613
Yeniden Yapılanma Karşılığı
6.174 6.174 0
Çalışan Hakları Karşılığı
67.663 67.663 71.558 71.558
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0
Diğer Karşılıklar
108.225 1.909 110.134 108.422 1.633 110.055
CARİ VERGİ BORCU
(II-i) 86.558 86.558 117.156 117.156
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(II-i) 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(II-j) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(II-k) 0 1.351.992 1.351.992 0 1.652.797 1.652.797
Krediler
1.351.992 1.351.992 1.652.797 1.652.797
Diğer Borçlanma Araçları
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-e) 715.067 478.353 1.193.420 660.084 271.059 931.143
ÖZKAYNAKLAR
(II-l) 3.956.049 0 3.956.049 3.497.389 0 3.497.389
Ödenmiş Sermaye
652.290 652.290 652.290 652.290
Sermaye Yedekleri
310.888 0 310.888 272.693 0 272.693
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
310.888 310.888 272.693 272.693
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-10.437 -10.437 -20.479 -20.479
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-78.504 -78.504 9.735 9.735
Kar Yedekleri
2.544.955 0 2.544.955 2.152.696 0 2.152.696
Yasal Yedekler
184.141 184.141 184.141 184.141
Statü Yedekleri
0 0
Olağanüstü Yedekler
2.360.814 2.360.814 1.968.555 1.968.555
Diğer Kar Yedekleri
0 0
Kar veya Zarar
536.857 0 536.857 430.454 0 430.454
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
536.857 536.857 430.454 430.454
Azınlık Payları
0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
17.956.798 35.362.832 53.319.630 15.700.463 27.781.305 43.481.768
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
(IV-a) 2.614.854 1.633.439 872.567 614.349
Kredilerden Alınan Faizler
(IV-a-1) 1.644.540 1.193.952 544.159 434.978
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
60.772 1.009 26.287 1.009
Bankalardan Alınan Faizler
(IV-a-2) 154.089 31.958 69.704 8.879
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
185.819 103.153 35.867 6.754
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
(IV-a-3) 559.250 300.854 189.075 162.113
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
84.264 38.484 39.111 6.320
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
474.986 262.370 149.964 155.793
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
0 0 0 0
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
10.384 2.513 7.475 616
FAİZ GİDERLERİ (-)
(IV-b) -1.509.634 -728.311 -547.074 -296.409
Mevduata Verilen Faizler
(IV-b-4) -1.221.844 -462.426 -470.256 -147.560
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
(IV-b-1) -90.417 -88.652 -29.309 -42.604
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-31.286 -118.787 -6 -83.176
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
(IV-b-3) -150.425 0 -44.078 0
Kiralama Faiz Giderleri
-13.745 -12.779 -2.708 -4.593
Diğer Faiz Giderleri
-1.917 -45.667 -717 -18.476
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
1.105.220 905.128 325.493 317.940
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
311.726 250.005 121.933 83.379
Alınan Ücret ve Komisyonlar
357.959 286.118 138.693 95.703
Gayri Nakdi Kredilerden
89.610 65.365 34.328 25.865
Diğer
(IV-l) 268.349 220.753 104.365 69.838
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-46.233 -36.113 -16.760 -12.324
Gayri Nakdi Kredilere
-582 -590 -194 -195
Diğer
-45.651 -35.523 -16.566 -12.129
TEMETTÜ GELİRLERİ
(IV-c) 32.843 25.196 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(IV-d) 292.449 431.166 100.795 137.072
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
23.878 121.012 18.431 36.661
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
336.640 888.852 -19.502 326.679
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-68.069 -578.698 101.866 -226.268
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(IV-e) 156.731 190.845 29.478 50.543
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.898.969 1.802.340 577.699 588.934
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(IV-f) -61.988 -403.889 -11.487 -114.097
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-23.365 -2.990 -14.475 955
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-444.840 -370.905 -147.128 -122.690
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-g) -673.815 -676.265 -217.448 -186.721
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
694.961 348.291 187.161 166.381
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
694.961 348.291 187.161 166.381
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-i) -158.104 -93.350 -54.485 -29.699
Cari Vergi Karşılığı
-179.739 -123.987 -40.877 2.836
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
21.635 30.637 -13.608 -32.535
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(IV-j) 536.857 254.941 132.676 136.682
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(IV-k) 536.857 254.941 132.676 136.682
Grubun Karı (Zararı)
536.857 254.941 132.676 136.682
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00823000 0,00390800 0,00203000 0,00209500
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975326
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