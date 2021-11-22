***HSBCB* *HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***HSBCB******HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler652.290 0 0 272.693 0 -24.980 0 0 0 26.011 388 0 1.736.591 0 478.872 3.141.865 0 3.141.865TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye652.290 0 0 272.693 0 -24.980 0 0 0 26.011 388 0 1.736.591 0 478.872 3.141.865 0 3.141.865Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 7.697 0 0 0 -21.543 -388 0 0 0 264.980 250.746 0 250.746Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı(V-a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 478.872 0 -478.872 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 478.872 0 -478.872 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler652.290 0 0 272.693 0 -17.283 0 0 0 4.468 0 0 2.215.463 0 264.980 3.392.611 0 3.392.611Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler652.290 0 0 272.693 0 -20.974 0 0 0 9.735 0 0 2.215.463 0 452.732 3.581.939 0 3.581.939TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye652.290 0 0 272.693 0 -20.974 0 0 0 9.735 0 0 2.215.463 0 452.732 3.581.939 0 3.581.939Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 10.328 0 0 0 -88.239 0 0 0 0 532.190 454.279 0 454.279Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı(V-a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 38.195 0 0 0 0 0 0 0 0 414.537 0 -452.732 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 452.732 0 -452.732 0 0 0Diğer0 0 0 38.195 0 0 0 0 0 0 0 0 -38.195 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler652.290 0 0 310.888 0 -10.646 0 0 0 -78.504 0 0 2.630.000 0 532.190 4.036.218 0 4.036.218Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER33.267.671 111.920.762 145.188.433 31.467.620 120.835.138 152.302.758GARANTİ VE KEFALETLER(III-a-2,3) 1.334.443 7.854.317 9.188.760 1.290.594 4.989.163 6.279.757Teminat Mektupları1.304.443 4.015.971 5.320.414 1.265.594 2.782.345 4.047.939Diğer Teminat Mektupları1.304.443 4.015.971 5.320.414 1.265.594 2.782.345 4.047.939Banka Kredileri1.181 1.181 412 412İthalat Kabul Kredileri1.181 1.181 412 412Akreditifler30.000 3.598.784 3.628.784 25.000 2.002.452 2.027.452Belgeli Akreditifler30.000 2.052.318 2.082.318 25.000 1.151.801 1.176.801Diğer Akreditifler1.546.466 1.546.466 850.651 850.651Diğer Garantilerimizden238.381 238.381 203.954 203.954TAAHHÜTLER(III-a-1) 5.926.406 6.608.824 12.535.230 6.589.498 12.199.301 18.788.799Cayılamaz Taahhütler5.926.406 6.608.824 12.535.230 6.589.498 12.199.301 18.788.799Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri1.683.319 6.608.020 8.291.339 2.515.099 12.198.628 14.713.727Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri240.191 240.191 188.459 188.459Çekler İçin Ödeme Taahhütleri14.766 14.766 15.531 15.531İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri2.286 2.286 2.286 2.286Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri3.422.547 3.422.547 3.308.035 3.308.035Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri21.127 21.127 18.102 18.102Diğer Cayılamaz Taahhütler542.170 804 542.974 541.986 673 542.659TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(III-b) 26.006.822 97.457.621 123.464.443 23.587.528 103.646.674 127.234.202Alım Satım Amaçlı İşlemler26.006.822 97.457.621 123.464.443 23.587.528 103.646.674 127.234.202Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri6.770.949 12.422.436 19.193.385 5.620.930 8.754.954 14.375.884Vadeli Döviz Alım İşlemleri5.738.227 3.968.968 9.707.195 3.745.276 3.555.430 7.300.706Vadeli Döviz Satım İşlemleri1.032.722 8.453.468 9.486.190 1.875.654 5.199.524 7.075.178Para ve Faiz Swap İşlemleri12.971.635 71.721.138 84.692.773 9.480.572 79.283.673 88.764.245Swap Para Alım İşlemleri3.880.681 25.643.492 29.524.173 2.600.667 28.493.327 31.093.994Swap Para Satım İşlemleri7.290.954 25.621.014 32.911.968 6.879.905 27.708.756 34.588.661Swap Faiz Alım İşlemleri900.000 10.228.316 11.128.316 11.540.795 11.540.795Swap Faiz Satım İşlemleri900.000 10.228.316 11.128.316 11.540.795 11.540.795Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları6.264.238 9.077.622 15.341.860 8.486.026 10.552.554 19.038.580Para Alım Opsiyonları3.132.119 4.538.811 7.670.930 4.243.013 5.276.277 9.519.290Para Satım Opsiyonları3.132.119 4.538.811 7.670.930 4.243.013 5.276.277 9.519.290Diğer4.236.425 4.236.425 5.055.493 5.055.493EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER866.705.555 66.495.260 933.200.815 683.263.315 42.615.226 725.878.541EMANET KIYMETLER798.491.967 26.690.892 825.182.859 615.186.270 8.122.872 623.309.142Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları165.791 165.791 174.752 174.752Emanete Alınan Menkul Değerler796.359.681 18.173.998 814.533.679 612.999.046 1.058.659 614.057.705Tahsile Alınan Çekler8.070 176.269 184.339 25.701 130.671 156.372Tahsile Alınan Ticari Senetler206.663 24.390 231.053 121.941 25.484 147.425Diğer Emanet Kıymetler1.751.762 8.316.235 10.067.997 1.864.830 6.908.058 8.772.888REHİNLİ KIYMETLER65.537.324 21.409.927 86.947.251 65.783.256 21.641.484 87.424.740Menkul Kıymetler72.204 1.316.418 1.388.622 27.146 1.103.651 1.130.797Teminat Senetleri32.777 531.010 563.787 32.842 448.710 481.552Emtia600.784 169.384 770.168 571.021 983.044 1.554.065Gayrimenkul2.916.781 8.591.393 11.508.174 3.240.747 9.834.339 13.075.086Diğer Rehinli Kıymetler61.914.778 10.801.722 72.716.500 61.911.500 9.271.740 71.183.240KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER2.676.264 18.394.441 21.070.705 2.293.789 12.850.870 15.144.659BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI899.973.226 178.416.022 1.078.389.248 714.730.935 163.450.364 878.181.299Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı875.691 1.088.496Alınan Faizler2.701.143 1.673.934Ödenen Faizler-1.362.442 -746.575Alınan Temettüler219 89Alınan Ücret ve Komisyonlar406.777 309.940Elde Edilen Diğer Kazançlar114.031 70.012Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar51.179 72.921Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-496.424 -383.489Ödenen Vergiler-148.818 -129.693Diğer-389.974 221.357Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim11.770.800 1.623.485Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-514.662 131.095Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-1.805.927 -862.090Kredilerdeki Net (Artış) Azalış3.172.382 -10.134.894Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış85.604 -240.274Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-218.155 324.932Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)12.027.119 3.710.509Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)283.679 3.334.548Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-1.259.240 5.359.659Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı12.646.491 2.711.981YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları1.363.612 -6.123.357İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-14.694 -58.020Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller29.834 0Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-553.741 -6.639.627Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar1.968.814 613.375Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer-66.601 -39.085FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-1.635.620 -44.494Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit3.847.463 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-5.465.027 0İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-18.056 -44.494Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi-1.252 12.024Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)12.373.231 -3.443.846Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar6.913.155 11.874.597Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar19.286.386 8.430.751Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)532.190 264.980DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-77.911 -14.234Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar10.328 7.697Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13.010 9.633Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-2.682 -1.936Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-88.239 -21.931Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-106.901 -29.234Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 -498Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler18.662 7.801TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)454.279 250.746Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)7.424.975 23.326.734 30.751.709 7.997.516 9.853.168 17.850.684Nakit ve Nakit Benzerleri2.955.698 21.677.862 24.633.560 2.378.362 8.075.944 10.454.306Nakit Değerler ve Merkez Bankası(I-a) 961.059 6.207.426 7.168.485 196.186 6.896.097 7.092.283Bankalar(I-c) 36.633 1.050.738 1.087.371 2.584 27.102 29.686Para Piyasalarından Alacaklar1.960.985 14.419.698 16.380.683 2.182.029 1.152.745 3.334.774Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-2.979 0 -2.979 -2.437 0 -2.437Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(I-b) 845.943 41.875 887.818 195.305 165.340 360.645Devlet Borçlanma Senetleri840.376 41.875 882.251 189.738 165.340 355.078Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler5.567 0 5.567 5.567 0 5.567Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(I-d) 3.484.324 0 3.484.324 5.014.925 0 5.014.925Devlet Borçlanma Senetleri3.484.324 0 3.484.324 5.014.925 0 5.014.925Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Türev Finansal Varlıklar(1-b) 139.010 1.606.997 1.746.007 408.924 1.611.884 2.020.808Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı139.010 1.606.997 1.746.007 408.924 1.611.884 2.020.808Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(I-k) 0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)7.627.102 13.913.727 21.540.829 9.348.827 15.377.469 24.726.296Krediler(I-e) 8.958.136 13.913.727 22.871.863 10.897.575 15.377.469 26.275.044Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(I-j) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları149.529 0 149.529 59.847 0 59.847İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(I-f) 0 0 0 0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-1.480.563 0 -1.480.563 -1.608.595 0 -1.608.595SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(I-p) 559 0 559 1.221 0 1.221Satış Amaçlı559 0 559 1.221 0 1.221Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI220 0 220 220 0 220İştirakler (Net)(I-g) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(I-h) 220 0 220 220 0 220Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar220 0 220 220 0 220Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(I-i) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(I-l) 191.154 0 191.154 221.432 0 221.432MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(I-m) 202.667 0 202.667 181.806 0 181.806Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer202.667 0 202.667 181.806 0 181.806YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(I-n) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(I-o) 275.452 0 275.452 257.441 0 257.441DİĞER AKTİFLER (Net)(I-r) 361.453 42.350 403.803 215.285 61.040 276.325VARLIKLAR TOPLAMI16.083.582 37.282.811 53.366.393 18.223.748 25.291.677 43.515.425YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(II-a) 12.175.707 30.641.222 42.816.929 8.514.625 22.408.453 30.923.078ALINAN KREDİLER(II-d) 0 1.376.946 1.376.946 0 1.931.228 1.931.228PARA PİYASALARINA BORÇLAR(II-c) 0 0 0 1.242.251 0 1.242.251İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)598.270 0 598.270 951.920 0 951.920Bonolar598.270 0 598.270 951.920 0 951.920Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(II-b) 104.516 1.500.536 1.605.052 374.618 1.508.553 1.883.171Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı104.516 1.500.536 1.605.052 374.618 1.508.553 1.883.171Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(II-g) 0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(II-f) 100.326 1.890 102.216 99.547 3.409 102.956KARŞILIKLAR(II-i) 185.805 1.909 187.714 183.098 1.633 184.731Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı71.153 0 71.153 74.392 0 74.392Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar114.652 1.909 116.561 108.706 1.633 110.339CARİ VERGİ BORCU(II-j) 91.176 0 91.176 122.431 0 122.431ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(II-j) 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(II-k) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(II-l) 0 1.351.992 1.351.992 0 1.652.797 1.652.797Krediler0 1.351.992 1.351.992 0 1.652.797 1.652.797Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(II-e) 719.555 480.325 1.199.880 666.405 272.518 938.923ÖZKAYNAKLAR(II-m) 4.036.218 0 4.036.218 3.581.939 0 3.581.939Ödenmiş Sermaye652.290 0 652.290 652.290 0 652.290Sermaye Yedekleri310.888 0 310.888 272.693 0 272.693Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri310.888 0 310.888 272.693 0 272.693Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-10.646 0 -10.646 -20.974 0 -20.974Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-78.504 0 -78.504 9.735 0 9.735Kar Yedekleri2.630.000 0 2.630.000 2.215.463 0 2.215.463Yasal Yedekler199.731 0 199.731 201.483 0 201.483Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler2.430.269 0 2.430.269 2.013.980 0 2.013.980Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar532.190 0 532.190 452.732 0 452.732Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı532.190 0 532.190 452.732 0 452.732Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI18.011.573 35.354.820 53.366.393 15.736.834 27.778.591 43.515.425Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(IV-a) 2.626.633 1.636.716 876.695 614.910Kredilerden Alınan Faizler(IV-a-1) 1.646.052 1.194.664 544.608 435.260Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler60.772 1.009 26.287 1.009Bankalardan Alınan Faizler(IV-a-2) 157.532 31.958 71.098 8.879Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler185.819 103.153 35.867 6.754Menkul Değerlerden Alınan Faizler(IV-a-3) 560.385 301.644 189.455 162.327Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar85.399 39.274 39.491 6.534Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar474.986 262.370 149.964 155.793İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler0 0 0 0Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri16.073 4.288 9.380 681FAİZ GİDERLERİ (-)(IV-b) -1.506.601 -725.733 -546.115 -295.491Mevduata Verilen Faizler(IV-b-4) -1.218.811 -459.848 -469.297 -146.642Kullanılan Kredilere Verilen Faizler(IV-b-1) -90.417 -88.652 -29.309 -42.604Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-31.286 -118.787 -6 -83.176İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler(IV-b-3) -150.425 0 -44.078 0Kiralama Faiz Giderleri-13.745 -12.779 -2.708 -4.593Diğer Faiz Giderleri-1.917 -45.667 -717 -18.476NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ1.120.032 910.983 330.580 319.419NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ374.195 311.649 140.991 103.299Alınan Ücret ve Komisyonlar420.577 348.247 157.382 115.784Gayri Nakdi Kredilerden89.610 65.365 34.328 25.865Diğer(IV-l) 330.967 282.882 123.054 89.919Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-46.382 -36.598 -16.391 -12.485Gayri Nakdi Kredilere-582 -590 -194 -195Diğer-45.800 -36.008 -16.197 -12.290TEMETTÜ GELİRLERİ(IV-c) 219 89 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(IV-d) 293.787 438.467 100.938 141.276Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)23.878 121.012 18.431 36.661Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)336.640 888.852 -19.502 326.679Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-66.731 -571.397 102.009 -222.064DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(IV-e) 155.248 188.946 29.256 49.769FAALİYET BRÜT KÂRI1.943.481 1.850.134 601.765 613.763BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(IV-f) -61.988 -403.889 -11.487 -114.097DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )-23.365 -2.990 -14.475 955PERSONEL GİDERLERİ (-)-466.777 -385.707 -153.635 -127.429DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(IV-g) -690.016 -688.160 -222.797 -190.715NET FAALİYET KARI (ZARARI)701.335 369.388 199.371 182.477BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)701.335 369.388 199.371 182.477SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)-169.145 -104.408 -57.766 -33.321Cari Vergi Karşılığı(IV-i) -191.595 -134.592 -44.422 -800Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-47.271 0 -47.271 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi69.721 30.184 33.927 -32.521SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)532.190 264.980 141.605 149.156DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER(IV-j) 0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI532.190 264.980 141.605 149.156Grubun Karı (Zararı)(IV-k) 532.190 264.980 141.605 149.156Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00815900 0,00406200 0,00217000 0,00228700http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979019BIST