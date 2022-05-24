***HSBCB* *HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor
24.05.2022 18:20
***HSBCB******HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
652.290 0 0 272.693 0 -20.974 0 0 0 9.735 0 0 2.215.463 0 452.732 3.581.939 0 3.581.939
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
652.290 0 0 272.693 0 -20.974 0 0 0 9.735 0 0 2.215.463 0 452.732 3.581.939 0 3.581.939
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
(V-a) 0 0 0 0 0 2.933 0 0 0 -107.101 0 0 0 0 238.909 134.741 0 134.741
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 38.195 0 0 0 0 0 0 0 0 414.537 0 -452.732 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 452.732 0 -452.732 0 0 0
Diğer
0 0 0 38.195 0 0 0 0 0 0 0 0 -38.195 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
652.290 0 0 310.888 0 -18.041 0 0 0 -97.366 0 0 2.630.000 0 238.909 3.716.680 0 3.716.680
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
652.290 0 0 310.888 0 -13.911 0 0 0 -110.708 0 0 2.630.000 0 950.895 4.419.454 0 4.419.454
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
652.290 0 0 310.888 0 -13.911 0 0 0 -110.708 0 0 2.630.000 0 950.895 4.419.454 0 4.419.454
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
(V-a) 0 0 0 0 0 -13.413 0 0 0 16.787 0 0 0 0 500.349 503.723 0 503.723
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 12.685 0 0 0 0 0 0 0 0 938.210 0 -950.895 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 950.895 0 -950.895 0 0 0
Diğer
0 0 0 12.685 0 0 0 0 0 0 0 0 -12.685 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
652.290 0 0 323.573 0 -27.324 0 0 0 -93.921 0 0 3.568.210 0 500.349 4.923.177 0 4.923.177
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
51.772.674 170.614.227 222.386.901 34.773.960 123.095.751 157.869.711
GARANTİ VE KEFALETLER
(III-a-2,3) 1.423.259 13.544.572 14.967.831 1.298.821 12.409.289 13.708.110
Teminat Mektupları
1.393.259 6.445.677 7.838.936 1.268.821 6.090.027 7.358.848
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
1.393.259 6.445.677 7.838.936 1.268.821 6.090.027 7.358.848
Banka Kredileri
0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0
Akreditifler
30.000 6.706.654 6.736.654 30.000 5.964.093 5.994.093
Belgeli Akreditifler
30.000 4.562.680 4.592.680 30.000 3.369.695 3.399.695
Diğer Akreditifler
2.143.974 2.143.974 0 2.594.398 2.594.398
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0
Diğer Garantilerimizden
392.241 392.241 0 355.169 355.169
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0
TAAHHÜTLER
(III-a-1) 8.566.026 24.859.377 33.425.403 5.353.790 7.049.698 12.403.488
Cayılamaz Taahhütler
8.566.026 24.859.377 33.425.403 5.353.790 7.049.698 12.403.488
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
4.244.112 24.858.046 29.102.158 1.114.259 7.048.494 8.162.753
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
237.795 237.795 237.911 0 237.911
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
14.703 14.703 14.709 0 14.709
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
2.286 2.286 2.286 0 2.286
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
3.552.367 3.552.367 3.428.483 0 3.428.483
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
23.361 23.361 22.104 0 22.104
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
491.402 1.331 492.733 534.038 1.204 535.242
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(III-b) 41.783.389 132.210.278 173.993.667 28.121.349 103.636.764 131.758.113
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
41.783.389 132.210.278 173.993.667 28.121.349 103.636.764 131.758.113
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
10.674.705 20.718.644 31.393.349 8.801.835 18.681.585 27.483.420
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
8.284.731 7.043.373 15.328.104 6.454.670 6.693.632 13.148.302
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
2.389.974 13.675.271 16.065.245 2.347.165 11.987.953 14.335.118
Para ve Faiz Swap İşlemleri
25.534.098 91.402.194 116.936.292 13.398.624 67.445.218 80.843.842
Swap Para Alım İşlemleri
2.832.395 32.692.176 35.524.571 2.319.379 20.207.079 22.526.458
Swap Para Satım İşlemleri
9.019.703 30.763.520 39.783.223 4.681.245 22.219.171 26.900.416
Swap Faiz Alım İşlemleri
6.841.000 13.973.249 20.814.249 3.199.000 12.509.484 15.708.484
Swap Faiz Satım İşlemleri
6.841.000 13.973.249 20.814.249 3.199.000 12.509.484 15.708.484
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
5.574.586 14.541.076 20.115.662 5.920.890 11.889.690 17.810.580
Para Alım Opsiyonları
2.787.293 7.270.538 10.057.831 2.960.445 5.944.845 8.905.290
Para Satım Opsiyonları
2.787.293 7.270.538 10.057.831 2.960.445 5.944.845 8.905.290
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
5.548.364 5.548.364 0 5.620.271 5.620.271
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
962.009.069 97.595.102 1.059.604.171 950.756.306 102.629.066 1.053.385.372
EMANET KIYMETLER
893.293.946 42.175.774 935.469.720 882.866.689 43.276.979 926.143.668
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
75.982.790 7.782.186 83.764.976 91.489.898 6.115.648 97.605.546
Emanete Alınan Menkul Değerler
815.410.296 16.003.653 831.413.949 789.429.478 22.690.989 812.120.467
Tahsile Alınan Çekler
12.883 274.615 287.498 32.450 273.433 305.883
Tahsile Alınan Ticari Senetler
212.697 31.022 243.719 190.451 33.894 224.345
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
1.675.280 18.084.298 19.759.578 1.724.412 14.163.015 15.887.427
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
65.397.662 22.271.011 87.668.673 65.128.128 30.428.077 95.556.205
Menkul Kıymetler
242.274 2.240.461 2.482.735 67.297 2.016.807 2.084.104
Teminat Senetleri
53.005 807.338 860.343 39.505 731.903 771.408
Emtia
637.450 328.024 965.474 622.017 301.088 923.105
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
2.670.966 13.490.564 16.161.530 2.812.412 12.576.244 15.388.656
Diğer Rehinli Kıymetler
61.793.967 5.404.624 67.198.591 61.586.897 14.802.035 76.388.932
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
3.317.461 33.148.317 36.465.778 2.761.489 28.924.010 31.685.499
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.013.781.743 268.209.329 1.281.991.072 985.530.266 225.724.817 1.211.255.083
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
(VI-a) 458.838 242.397
Alınan Faizler
(VI-a) 1.162.826 832.004
Ödenen Faizler
(VI-a) -560.555 -405.419
Alınan Temettüler
4.176
Alınan Ücret ve Komisyonlar
196.273 91.166
Elde Edilen Diğer Kazançlar
50.616 54.217
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
41.336 19.659
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
(VI-a) -289.428 -188.313
Ödenen Vergiler
-110.702 -61.224
Diğer
-35.704 -99.693
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-5.537.782 4.258.798
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-668.990 -938.864
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-207.436 -735.548
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-5.381.734 -173.653
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-142.674 330.629
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
761.845 -152.731
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
2.406.335 7.179.270
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
0 76.498
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-2.305.128 -1.326.803
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-5.078.944 4.501.195
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-283.387 1.175.769
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-7.597 -13.118
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
117 26.268
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-1.330.812 -243.597
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.078.265 1.422.033
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
-23.360 -15.817
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-152.391 -118
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
288.000 710.228
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-418.500 -705.190
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-21.891 -5.156
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(VI-a) -11.734 31.746
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-5.526.456 5.708.592
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(VI-d) 29.924.173 6.913.155
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(VI-d) 24.397.717 12.621.747
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
500.349 238.909
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
3.374 -104.168
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-13.413 2.933
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-16.766 3.860
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.353 -927
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
16.787 -107.101
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
21.318 -132.545
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-4.531 25.444
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
503.723 134.741
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
10.635.619 31.130.943 41.766.562 7.723.749 38.335.187 46.058.936
Nakit ve Nakit Benzerleri
5.661.826 27.316.681 32.978.507 3.674.598 34.622.985 38.297.583
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(I-a) 146.984 9.992.177 10.139.161 1.070.253 10.120.969 11.191.222
Bankalar
(I-c) 303.513 1.222.015 1.525.528 26.254 997.400 1.023.654
Para Piyasalarından Alacaklar
5.216.860 16.102.489 21.319.349 2.583.996 23.504.616 26.088.612
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-5.531 -5.531 -5.905 0 -5.905
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-b) 652.565 258.677 911.242 95.684 132.668 228.352
Devlet Borçlanma Senetleri
646.998 258.677 905.675 90.117 132.668 222.785
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
5.567 5.567 5.567 0 5.567
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-d) 3.962.018 3.962.018 3.657.056 0 3.657.056
Devlet Borçlanma Senetleri
3.962.018 3.962.018 3.657.056 0 3.657.056
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
(1-b) 359.210 3.555.585 3.914.795 296.411 3.579.534 3.875.945
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
359.210 3.555.585 3.914.795 296.411 3.579.534 3.875.945
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(I-k) 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
13.477.822 20.193.956 33.671.778 10.536.264 17.785.207 28.321.471
Krediler
(I-e) 15.048.228 20.193.956 35.242.184 12.052.130 17.785.207 29.837.337
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(I-j) 0 0 0
Faktoring Alacakları
316.205 316.205 286.586 0 286.586
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(I-f) 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-1.886.611 -1.886.611 -1.802.452 0 -1.802.452
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-p) 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 220 0 220
İştirakler (Net)
(I-g) 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(I-h) 220 0 220
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
220 0 220
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(I-i) 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-l) 179.592 179.592 186.546 0 186.546
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-m) 244.930 244.930 242.695 0 242.695
Şerefiye
0 0 0
Diğer
244.930 244.930 242.695 0 242.695
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(I-n) 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(I-o) 588.540 588.540 668.896 0 668.896
DİĞER AKTİFLER (Net)
(I-r) 316.242 41.765 358.007 205.390 51.350 256.740
VARLIKLAR TOPLAMI
25.442.745 51.366.664 76.809.409 19.563.760 56.171.744 75.735.504
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
(II-a) 18.748.768 42.460.791 61.209.559 12.829.431 45.096.310 57.925.741
ALINAN KREDİLER
(II-d) 1.062.859 1.062.859 0 957.868 957.868
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(II-c) 3.020 3.020 2.309.195 0 2.309.195
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(II-e) 404.507 404.507 529.156 0 529.156
Bonolar
404.507 404.507 529.156 0 529.156
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0
Tahviller
0 0 0
FONLAR
0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0
Diğer
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-b) 201.567 4.363.857 4.565.424 131.184 4.844.088 4.975.272
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
201.567 4.363.857 4.565.424 131.184 4.844.088 4.975.272
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(II-g) 74.091 2.247 76.338 100.065 2.202 102.267
KARŞILIKLAR
(II-i) 249.209 1.778 250.987 208.448 2.581 211.029
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
104.935 104.935 76.197 0 76.197
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
144.274 1.778 146.052 132.251 2.581 134.832
CARİ VERGİ BORCU
(II-j) 223.241 223.241 647.271 0 647.271
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(II-j) 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(II-k) 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(II-l) 2.139.230 2.139.230 0 1.984.831 1.984.831
Krediler
2.139.230 2.139.230 0 1.984.831 1.984.831
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-f) 946.244 1.004.823 1.951.067 810.156 863.264 1.673.420
ÖZKAYNAKLAR
(II-m) 4.923.177 4.923.177 4.419.454 0 4.419.454
Ödenmiş Sermaye
652.290 652.290 652.290 0 652.290
Sermaye Yedekleri
323.573 323.573 310.888 0 310.888
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
323.573 323.573 310.888 0 310.888
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-27.324 -27.324 -13.911 0 -13.911
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-93.921 -93.921 -110.708 0 -110.708
Kar Yedekleri
3.568.210 3.568.210 2.630.000 0 2.630.000
Yasal Yedekler
202.671 202.671 199.731 0 199.731
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
3.365.539 3.365.539 2.430.269 0 2.430.269
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0
Kar veya Zarar
500.349 500.349 950.895 0 950.895
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
500.349 500.349 950.895 0 950.895
Azınlık Payları
0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
25.773.824 51.035.585 76.809.409 21.984.360 53.751.144 75.735.504
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
(IV-a) 1.284.679 844.100
Kredilerden Alınan Faizler
(IV-a-1) 981.006 526.115
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
20.956 11.039
Bankalardan Alınan Faizler
(IV-a-2) 20.774 26.014
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
58.424 83.796
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
(IV-a-3) 194.563 194.796
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
26.475 27.176
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
168.088 167.620
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
0 0
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
8.956 2.340
FAİZ GİDERLERİ (-)
(IV-b) -693.906 -399.964
Mevduata Verilen Faizler
(IV-b-4) -575.633 -292.206
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
(IV-b-1) -39.420 -29.929
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-21.470 -28.043
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
(IV-b-3) -20.217 -43.418
Kiralama Faiz Giderleri
-3.654 -5.766
Diğer Faiz Giderleri
-33.512 -602
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
590.773 444.136
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
181.878 118.037
Alınan Ücret ve Komisyonlar
204.958 132.160
Gayri Nakdi Kredilerden
66.045 26.915
Diğer
(IV-l) 138.913 105.245
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-23.080 -14.123
Gayri Nakdi Kredilere
-201 -193
Diğer
-22.879 -13.930
TEMETTÜ GELİRLERİ
(IV-c) 4.176 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(IV-d) 524.113 69.556
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
79.928 -9.098
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
309.737 218.510
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
134.448 -139.856
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(IV-e) 52.524 102.314
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.353.464 734.043
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(IV-f) -148.974 -41.520
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-6.266 -9.388
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-246.684 -155.237
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-g) -288.296 -221.226
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
663.244 306.672
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
663.244 306.672
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-i) -162.895 -67.763
Cari Vergi Karşılığı
-79.826 -20.813
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-81.206 -46.950
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
-1.863 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(IV-j) 500.349 238.909
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(IV-k) 500.349 238.909
Grubun Karı (Zararı)
500.349 238.909
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00767100 0,00366300
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032168
BIST