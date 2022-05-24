***HSBCB* *HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***HSBCB******HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler652.290 0 0 272.693 0 -20.974 0 0 0 9.735 0 0 2.215.463 0 452.732 3.581.939 0 3.581.939TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye652.290 0 0 272.693 0 -20.974 0 0 0 9.735 0 0 2.215.463 0 452.732 3.581.939 0 3.581.939Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)(V-a) 0 0 0 0 0 2.933 0 0 0 -107.101 0 0 0 0 238.909 134.741 0 134.741Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 38.195 0 0 0 0 0 0 0 0 414.537 0 -452.732 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 452.732 0 -452.732 0 0 0Diğer0 0 0 38.195 0 0 0 0 0 0 0 0 -38.195 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler652.290 0 0 310.888 0 -18.041 0 0 0 -97.366 0 0 2.630.000 0 238.909 3.716.680 0 3.716.680Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler652.290 0 0 310.888 0 -13.911 0 0 0 -110.708 0 0 2.630.000 0 950.895 4.419.454 0 4.419.454TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye652.290 0 0 310.888 0 -13.911 0 0 0 -110.708 0 0 2.630.000 0 950.895 4.419.454 0 4.419.454Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)(V-a) 0 0 0 0 0 -13.413 0 0 0 16.787 0 0 0 0 500.349 503.723 0 503.723Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 12.685 0 0 0 0 0 0 0 0 938.210 0 -950.895 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 950.895 0 -950.895 0 0 0Diğer0 0 0 12.685 0 0 0 0 0 0 0 0 -12.685 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler652.290 0 0 323.573 0 -27.324 0 0 0 -93.921 0 0 3.568.210 0 500.349 4.923.177 0 4.923.177Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER51.772.674 170.614.227 222.386.901 34.773.960 123.095.751 157.869.711GARANTİ VE KEFALETLER(III-a-2,3) 1.423.259 13.544.572 14.967.831 1.298.821 12.409.289 13.708.110Teminat Mektupları1.393.259 6.445.677 7.838.936 1.268.821 6.090.027 7.358.848Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0Diğer Teminat Mektupları1.393.259 6.445.677 7.838.936 1.268.821 6.090.027 7.358.848Banka Kredileri0 0 0İthalat Kabul Kredileri0 0 0Diğer Banka Kabulleri0 0 0Akreditifler30.000 6.706.654 6.736.654 30.000 5.964.093 5.994.093Belgeli Akreditifler30.000 4.562.680 4.592.680 30.000 3.369.695 3.399.695Diğer Akreditifler2.143.974 2.143.974 0 2.594.398 2.594.398Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0Cirolar0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0Diğer Cirolar0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0Diğer Garantilerimizden392.241 392.241 0 355.169 355.169Diğer Kefaletlerimizden0 0 0TAAHHÜTLER(III-a-1) 8.566.026 24.859.377 33.425.403 5.353.790 7.049.698 12.403.488Cayılamaz Taahhütler8.566.026 24.859.377 33.425.403 5.353.790 7.049.698 12.403.488Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri4.244.112 24.858.046 29.102.158 1.114.259 7.048.494 8.162.753Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri237.795 237.795 237.911 0 237.911Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri14.703 14.703 14.709 0 14.709İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri2.286 2.286 2.286 0 2.286Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri3.552.367 3.552.367 3.428.483 0 3.428.483Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri23.361 23.361 22.104 0 22.104Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler491.402 1.331 492.733 534.038 1.204 535.242Cayılabilir Taahhütler0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(III-b) 41.783.389 132.210.278 173.993.667 28.121.349 103.636.764 131.758.113Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler41.783.389 132.210.278 173.993.667 28.121.349 103.636.764 131.758.113Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri10.674.705 20.718.644 31.393.349 8.801.835 18.681.585 27.483.420Vadeli Döviz Alım İşlemleri8.284.731 7.043.373 15.328.104 6.454.670 6.693.632 13.148.302Vadeli Döviz Satım İşlemleri2.389.974 13.675.271 16.065.245 2.347.165 11.987.953 14.335.118Para ve Faiz Swap İşlemleri25.534.098 91.402.194 116.936.292 13.398.624 67.445.218 80.843.842Swap Para Alım İşlemleri2.832.395 32.692.176 35.524.571 2.319.379 20.207.079 22.526.458Swap Para Satım İşlemleri9.019.703 30.763.520 39.783.223 4.681.245 22.219.171 26.900.416Swap Faiz Alım İşlemleri6.841.000 13.973.249 20.814.249 3.199.000 12.509.484 15.708.484Swap Faiz Satım İşlemleri6.841.000 13.973.249 20.814.249 3.199.000 12.509.484 15.708.484Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları5.574.586 14.541.076 20.115.662 5.920.890 11.889.690 17.810.580Para Alım Opsiyonları2.787.293 7.270.538 10.057.831 2.960.445 5.944.845 8.905.290Para Satım Opsiyonları2.787.293 7.270.538 10.057.831 2.960.445 5.944.845 8.905.290Faiz Alım Opsiyonları0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0Diğer5.548.364 5.548.364 0 5.620.271 5.620.271EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER962.009.069 97.595.102 1.059.604.171 950.756.306 102.629.066 1.053.385.372EMANET KIYMETLER893.293.946 42.175.774 935.469.720 882.866.689 43.276.979 926.143.668Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları75.982.790 7.782.186 83.764.976 91.489.898 6.115.648 97.605.546Emanete Alınan Menkul Değerler815.410.296 16.003.653 831.413.949 789.429.478 22.690.989 812.120.467Tahsile Alınan Çekler12.883 274.615 287.498 32.450 273.433 305.883Tahsile Alınan Ticari Senetler212.697 31.022 243.719 190.451 33.894 224.345Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0Diğer Emanet Kıymetler1.675.280 18.084.298 19.759.578 1.724.412 14.163.015 15.887.427Emanet Kıymet Alanlar0 0 0REHİNLİ KIYMETLER65.397.662 22.271.011 87.668.673 65.128.128 30.428.077 95.556.205Menkul Kıymetler242.274 2.240.461 2.482.735 67.297 2.016.807 2.084.104Teminat Senetleri53.005 807.338 860.343 39.505 731.903 771.408Emtia637.450 328.024 965.474 622.017 301.088 923.105Varant0 0 0Gayrimenkul2.670.966 13.490.564 16.161.530 2.812.412 12.576.244 15.388.656Diğer Rehinli Kıymetler61.793.967 5.404.624 67.198.591 61.586.897 14.802.035 76.388.932Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER3.317.461 33.148.317 36.465.778 2.761.489 28.924.010 31.685.499BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI1.013.781.743 268.209.329 1.281.991.072 985.530.266 225.724.817 1.211.255.083Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı(VI-a) 458.838 242.397Alınan Faizler(VI-a) 1.162.826 832.004Ödenen Faizler(VI-a) -560.555 -405.419Alınan Temettüler4.176Alınan Ücret ve Komisyonlar196.273 91.166Elde Edilen Diğer Kazançlar50.616 54.217Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar41.336 19.659Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler(VI-a) -289.428 -188.313Ödenen Vergiler-110.702 -61.224Diğer-35.704 -99.693Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-5.537.782 4.258.798Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-668.990 -938.864Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-207.436 -735.548Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-5.381.734 -173.653Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-142.674 330.629Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)761.845 -152.731Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)2.406.335 7.179.270Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)0 76.498Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-2.305.128 -1.326.803Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-5.078.944 4.501.195YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-283.387 1.175.769İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-7.597 -13.118Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller117 26.268Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-1.330.812 -243.597Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar1.078.265 1.422.033Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer-23.360 -15.817FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-152.391 -118Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit288.000 710.228Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-418.500 -705.190İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-21.891 -5.156Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi(VI-a) -11.734 31.746Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-5.526.456 5.708.592Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(VI-d) 29.924.173 6.913.155Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(VI-d) 24.397.717 12.621.747Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)500.349 238.909DİĞER KAPSAMLI GELİRLER3.374 -104.168Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-13.413 2.933Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-16.766 3.860Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler3.353 -927Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar16.787 -107.101Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri21.318 -132.545Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-4.531 25.444TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)503.723 134.741Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)10.635.619 31.130.943 41.766.562 7.723.749 38.335.187 46.058.936Nakit ve Nakit Benzerleri5.661.826 27.316.681 32.978.507 3.674.598 34.622.985 38.297.583Nakit Değerler ve Merkez Bankası(I-a) 146.984 9.992.177 10.139.161 1.070.253 10.120.969 11.191.222Bankalar(I-c) 303.513 1.222.015 1.525.528 26.254 997.400 1.023.654Para Piyasalarından Alacaklar5.216.860 16.102.489 21.319.349 2.583.996 23.504.616 26.088.612Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-5.531 -5.531 -5.905 0 -5.905Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(I-b) 652.565 258.677 911.242 95.684 132.668 228.352Devlet Borçlanma Senetleri646.998 258.677 905.675 90.117 132.668 222.785Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler5.567 5.567 5.567 0 5.567Diğer Finansal Varlıklar0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(I-d) 3.962.018 3.962.018 3.657.056 0 3.657.056Devlet Borçlanma Senetleri3.962.018 3.962.018 3.657.056 0 3.657.056Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0Türev Finansal Varlıklar(1-b) 359.210 3.555.585 3.914.795 296.411 3.579.534 3.875.945Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı359.210 3.555.585 3.914.795 296.411 3.579.534 3.875.945Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(I-k) 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)13.477.822 20.193.956 33.671.778 10.536.264 17.785.207 28.321.471Krediler(I-e) 15.048.228 20.193.956 35.242.184 12.052.130 17.785.207 29.837.337Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(I-j) 0 0 0Faktoring Alacakları316.205 316.205 286.586 0 286.586İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(I-f) 0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-1.886.611 -1.886.611 -1.802.452 0 -1.802.452SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(I-p) 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI0 220 0 220İştirakler (Net)(I-g) 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(I-h) 220 0 220Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar220 0 220Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(I-i) 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(I-l) 179.592 179.592 186.546 0 186.546MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(I-m) 244.930 244.930 242.695 0 242.695Şerefiye0 0 0Diğer244.930 244.930 242.695 0 242.695YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(I-n) 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(I-o) 588.540 588.540 668.896 0 668.896DİĞER AKTİFLER (Net)(I-r) 316.242 41.765 358.007 205.390 51.350 256.740VARLIKLAR TOPLAMI25.442.745 51.366.664 76.809.409 19.563.760 56.171.744 75.735.504YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(II-a) 18.748.768 42.460.791 61.209.559 12.829.431 45.096.310 57.925.741ALINAN KREDİLER(II-d) 1.062.859 1.062.859 0 957.868 957.868PARA PİYASALARINA BORÇLAR(II-c) 3.020 3.020 2.309.195 0 2.309.195İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(II-e) 404.507 404.507 529.156 0 529.156Bonolar404.507 404.507 529.156 0 529.156Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0Tahviller0 0 0FONLAR0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0Diğer0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(II-b) 201.567 4.363.857 4.565.424 131.184 4.844.088 4.975.272Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı201.567 4.363.857 4.565.424 131.184 4.844.088 4.975.272Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(II-g) 74.091 2.247 76.338 100.065 2.202 102.267KARŞILIKLAR(II-i) 249.209 1.778 250.987 208.448 2.581 211.029Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı104.935 104.935 76.197 0 76.197Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0Diğer Karşılıklar144.274 1.778 146.052 132.251 2.581 134.832CARİ VERGİ BORCU(II-j) 223.241 223.241 647.271 0 647.271ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(II-j) 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(II-k) 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(II-l) 2.139.230 2.139.230 0 1.984.831 1.984.831Krediler2.139.230 2.139.230 0 1.984.831 1.984.831Diğer Borçlanma Araçları0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(II-f) 946.244 1.004.823 1.951.067 810.156 863.264 1.673.420ÖZKAYNAKLAR(II-m) 4.923.177 4.923.177 4.419.454 0 4.419.454Ödenmiş Sermaye652.290 652.290 652.290 0 652.290Sermaye Yedekleri323.573 323.573 310.888 0 310.888Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri323.573 323.573 310.888 0 310.888Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-27.324 -27.324 -13.911 0 -13.911Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-93.921 -93.921 -110.708 0 -110.708Kar Yedekleri3.568.210 3.568.210 2.630.000 0 2.630.000Yasal Yedekler202.671 202.671 199.731 0 199.731Statü Yedekleri0 0 0Olağanüstü Yedekler3.365.539 3.365.539 2.430.269 0 2.430.269Diğer Kar Yedekleri0 0 0Kar veya Zarar500.349 500.349 950.895 0 950.895Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı500.349 500.349 950.895 0 950.895Azınlık Payları0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI25.773.824 51.035.585 76.809.409 21.984.360 53.751.144 75.735.504Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(IV-a) 1.284.679 844.100Kredilerden Alınan Faizler(IV-a-1) 981.006 526.115Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler20.956 11.039Bankalardan Alınan Faizler(IV-a-2) 20.774 26.014Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler58.424 83.796Menkul Değerlerden Alınan Faizler(IV-a-3) 194.563 194.796Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar26.475 27.176Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar168.088 167.620İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler0 0Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0Diğer Faiz Gelirleri8.956 2.340FAİZ GİDERLERİ (-)(IV-b) -693.906 -399.964Mevduata Verilen Faizler(IV-b-4) -575.633 -292.206Kullanılan Kredilere Verilen Faizler(IV-b-1) -39.420 -29.929Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-21.470 -28.043İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler(IV-b-3) -20.217 -43.418Kiralama Faiz Giderleri-3.654 -5.766Diğer Faiz Giderleri-33.512 -602NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ590.773 444.136NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ181.878 118.037Alınan Ücret ve Komisyonlar204.958 132.160Gayri Nakdi Kredilerden66.045 26.915Diğer(IV-l) 138.913 105.245Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-23.080 -14.123Gayri Nakdi Kredilere-201 -193Diğer-22.879 -13.930TEMETTÜ GELİRLERİ(IV-c) 4.176 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(IV-d) 524.113 69.556Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)79.928 -9.098Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)309.737 218.510Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)134.448 -139.856DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(IV-e) 52.524 102.314FAALİYET BRÜT KÂRI1.353.464 734.043BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(IV-f) -148.974 -41.520DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )-6.266 -9.388PERSONEL GİDERLERİ (-)-246.684 -155.237DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(IV-g) -288.296 -221.226NET FAALİYET KARI (ZARARI)663.244 306.672BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)663.244 306.672SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(IV-i) -162.895 -67.763Cari Vergi Karşılığı-79.826 -20.813Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-81.206 -46.950Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi-1.863 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(IV-j) 500.349 238.909DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(IV-k) 500.349 238.909Grubun Karı (Zararı)500.349 238.909Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00767100 0,00366300http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032168BIST