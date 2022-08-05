***HSBCB* *HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***HSBCB******HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler652.290 0 0 272.693 0 -20.479 0 0 0 9.735 0 0 2.152.696 0 430.454 3.497.389 0 3.497.389TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye652.290 0 0 272.693 0 -20.479 0 0 0 9.735 0 0 2.152.696 0 430.454 3.497.389 0 3.497.389Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)(V-a) 0 0 0 0 0 9.182 0 0 0 -81.413 0 0 0 0 404.181 331.950 0 331.950Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 38.195 0 0 0 0 0 0 0 0 351.261 0 -430.454 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 430.454 0 -430.454 0 0 0Diğer0 0 0 38.195 0 0 0 0 0 0 0 0 -38.195 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler652.290 0 0 310.888 0 -11.297 0 0 0 -71.678 0 0 2.544.955 0 404.181 3.829.339 0 3.829.339Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler652.290 0 0 310.888 0 -13.600 0 0 0 -110.708 0 0 2.544.955 0 933.299 4.317.124 0 4.317.124TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye652.290 0 0 310.888 0 -13.600 0 0 0 -110.708 0 0 2.544.955 0 933.299 4.317.124 0 4.317.124Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)(V-a) 0 0 0 0 0 -10.565 0 0 0 39.744 0 0 0 0 1.288.225 1.317.404 0 1.317.404Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 12.685 0 0 0 0 0 0 0 0 920.614 0 -933.299 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 933.299 0 -933.299 0 0 0Diğer0 0 0 12.685 0 0 0 0 0 0 0 0 -12.685 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler652.290 0 0 323.573 0 -24.165 0 0 0 -70.964 0 0 3.465.569 0 1.288.225 5.634.528 0 5.634.528Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER48.822.589 153.957.588 202.780.177 34.774.124 123.095.902 157.870.026GARANTİ VE KEFALETLER(III-a-2,3) 1.418.351 14.406.449 15.824.800 1.298.985 12.409.440 13.708.425Teminat Mektupları1.384.851 7.633.453 9.018.304 1.268.985 6.090.178 7.359.163Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları1.384.851 7.633.453 9.018.304 1.268.985 6.090.178 7.359.163Banka Kredileri0 0 0 0 0 0İthalat Kabul Kredileri0 0 0 0 0 0Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler33.500 6.355.398 6.388.898 30.000 5.964.093 5.994.093Belgeli Akreditifler33.500 3.945.971 3.979.471 30.000 3.369.695 3.399.695Diğer Akreditifler0 2.409.427 2.409.427 0 2.594.398 2.594.398Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 417.598 417.598 0 355.169 355.169Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(III-a-1) 5.921.895 18.048.626 23.970.521 5.353.790 7.049.698 12.403.488Cayılamaz Taahhütler5.921.895 18.048.626 23.970.521 5.353.790 7.049.698 12.403.488Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri1.599.694 18.047.113 19.646.807 1.114.259 7.048.494 8.162.753Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri157.926 0 157.926 237.911 0 237.911Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri13.875 0 13.875 14.709 0 14.709İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri2.286 0 2.286 2.286 0 2.286Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri3.633.259 0 3.633.259 3.428.483 0 3.428.483Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri24.796 0 24.796 22.104 0 22.104Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler490.059 1.513 491.572 534.038 1.204 535.242Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(III-b) 41.482.343 121.502.513 162.984.856 28.121.349 103.636.764 131.758.113Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler41.482.343 121.502.513 162.984.856 28.121.349 103.636.764 131.758.113Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri10.180.819 22.216.258 32.397.077 8.801.835 18.681.585 27.483.420Vadeli Döviz Alım İşlemleri8.134.530 7.869.528 16.004.058 6.454.670 6.693.632 13.148.302Vadeli Döviz Satım İşlemleri2.046.289 14.346.730 16.393.019 2.347.165 11.987.953 14.335.118Para ve Faiz Swap İşlemleri25.087.584 78.758.848 103.846.432 13.398.624 67.445.218 80.843.842Swap Para Alım İşlemleri1.900.224 28.089.104 29.989.328 2.319.379 20.207.079 22.526.458Swap Para Satım İşlemleri6.352.672 27.328.154 33.680.826 4.681.245 22.219.171 26.900.416Swap Faiz Alım İşlemleri8.417.344 11.670.795 20.088.139 3.199.000 12.509.484 15.708.484Swap Faiz Satım İşlemleri8.417.344 11.670.795 20.088.139 3.199.000 12.509.484 15.708.484Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları6.213.940 15.380.442 21.594.382 5.920.890 11.889.690 17.810.580Para Alım Opsiyonları3.106.970 7.690.221 10.797.191 2.960.445 5.944.845 8.905.290Para Satım Opsiyonları3.106.970 7.690.221 10.797.191 2.960.445 5.944.845 8.905.290Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 5.146.965 5.146.965 0 5.620.271 5.620.271EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER139.077.716 112.716.331 251.794.047 171.750.710 102.629.066 274.379.776EMANET KIYMETLER70.903.165 51.153.094 122.056.259 103.861.093 43.276.979 147.138.072Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları60.463.087 9.507.766 69.970.853 91.285.113 6.115.648 97.400.761Emanete Alınan Menkul Değerler8.595.440 19.103.057 27.698.497 10.642.219 22.690.989 33.333.208Tahsile Alınan Çekler15.586 92.180 107.766 32.450 273.433 305.883Tahsile Alınan Ticari Senetler231.123 39.945 271.068 190.451 33.894 224.345Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler1.597.929 22.410.146 24.008.075 1.710.860 14.163.015 15.873.875Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER64.904.090 24.214.834 89.118.924 65.128.128 30.428.077 95.556.205Menkul Kıymetler249.218 2.634.586 2.883.804 67.297 2.016.807 2.084.104Teminat Senetleri116.005 886.441 1.002.446 39.505 731.903 771.408Emtia478.450 300.361 778.811 622.017 301.088 923.105Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul2.549.228 14.667.650 17.216.878 2.812.412 12.576.244 15.388.656Diğer Rehinli Kıymetler61.511.189 5.725.796 67.236.985 61.586.897 14.802.035 76.388.932Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER3.270.461 37.348.403 40.618.864 2.761.489 28.924.010 31.685.499BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI187.900.305 266.673.919 454.574.224 206.524.834 225.724.968 432.249.802Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı(VI-a) 1.068.813 591.717Alınan Faizler(VI-a) 2.619.253 1.714.133Ödenen Faizler(VI-a) -1.262.186 -849.472Alınan Temettüler4.200 19Alınan Ücret ve Komisyonlar360.717 185.663Elde Edilen Diğer Kazançlar105.492 80.918Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar53.898 30.963Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler(VI-a) -510.490 -336.216Ödenen Vergiler-164.415 -95.080Diğer-137.656 -139.211Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-1.945.346 7.867.323Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-116.281 -421.749Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-719.724 -678.469Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-5.317.859 2.334Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-626.382 49.159Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)327.002 -344.622Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)7.408.663 10.202.517Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-936.143 396.198Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-1.964.622 -1.338.045Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-876.533 8.459.040YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları9.144 1.580.719İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-8.949 -10.645Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller117 29.488Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-1.769.560 -243.597Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar1.851.541 1.836.480Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer-64.005 -31.007FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-58.744 -510.335Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit811.030 3.679.410Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-838.840 -4.177.547İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-30.934 -12.198Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi(VI-a) -33.490 -13.825Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-959.623 9.515.599Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(VI-d) 29.911.011 6.921.426Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(VI-d) 28.951.388 16.437.025Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)1.288.225 404.181DİĞER KAPSAMLI GELİRLER29.179 -72.231Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-10.565 9.182Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-15.220 11.706Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler4.655 -2.524Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar39.744 -81.413Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri43.505 -98.485Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-3.761 17.072TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.317.404 331.950Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)12.755.031 34.147.447 46.902.478 7.688.676 38.335.187 46.023.863Nakit ve Nakit Benzerleri8.366.172 29.667.264 38.033.436 3.650.354 34.622.985 38.273.339Nakit Değerler ve Merkez Bankası(I-a) 1.050.096 11.276.416 12.326.512 1.070.253 10.120.969 11.191.222Bankalar(I-c) 247.413 166.446 413.859 2.010 997.400 999.410Para Piyasalarından Alacaklar7.072.945 18.224.402 25.297.347 2.583.996 23.504.616 26.088.612Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-4.282 0 -4.282 -5.905 0 -5.905Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(I-b) 189.669 140.086 329.755 84.855 132.668 217.523Devlet Borçlanma Senetleri185.444 140.086 325.530 80.630 132.668 213.298Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler4.225 0 4.225 4.225 0 4.225Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(I-d) 3.666.114 0 3.666.114 3.657.056 0 3.657.056Devlet Borçlanma Senetleri3.666.114 0 3.666.114 3.657.056 0 3.657.056Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Türev Finansal Varlıklar(1-b) 533.076 4.340.097 4.873.173 296.411 3.579.534 3.875.945Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı533.076 4.340.097 4.873.173 296.411 3.579.534 3.875.945Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(I-k) 0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)13.585.518 20.134.975 33.720.493 10.521.510 17.785.207 28.306.717Krediler(I-e) 15.168.862 20.134.975 35.303.837 12.037.291 17.785.207 29.822.498Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(I-j) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları243.528 0 243.528 286.586 0 286.586İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(I-f) 0 0 0 0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-1.826.872 0 -1.826.872 -1.802.367 0 -1.802.367SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(I-p) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI34.753 0 34.753 34.973 0 34.973İştirakler (Net)(I-g) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(I-h) 34.753 0 34.753 34.973 0 34.973Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar34.753 0 34.753 34.753 0 34.753Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 220 0 220Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(I-i) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(I-l) 174.846 0 174.846 185.620 0 185.620MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(I-m) 287.679 0 287.679 242.372 0 242.372Şerefiye0 0 0 0Diğer287.679 0 287.679 242.372 0 242.372YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(I-n) 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(I-o) 615.633 0 615.633 665.811 0 665.811DİĞER AKTİFLER (Net)(I-r) 341.491 307.218 648.709 157.191 33.745 190.936VARLIKLAR TOPLAMI27.794.951 54.589.640 82.384.591 19.496.153 56.154.139 75.650.292YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(II-a) 21.483.396 44.509.607 65.993.003 12.856.546 45.111.324 57.967.870ALINAN KREDİLER(II-d) 0 10.979 10.979 0 957.868 957.868PARA PİYASALARINA BORÇLAR(II-c) 0 0 0 2.309.195 0 2.309.195İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(II-e) 505.620 0 505.620 529.156 0 529.156Bonolar505.620 0 505.620 529.156 0 529.156Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(II-b) 308.869 4.889.154 5.198.023 131.184 4.844.088 4.975.272Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı308.869 4.889.154 5.198.023 131.184 4.844.088 4.975.272Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(II-g) 76.896 2.885 79.781 99.495 2.202 101.697KARŞILIKLAR(II-i) 260.357 1.414 261.771 204.857 2.581 207.438Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı113.654 0 113.654 72.893 0 72.893Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar146.703 1.414 148.117 131.964 2.581 134.545CARİ VERGİ BORCU(II-j) 255.264 0 255.264 637.318 0 637.318ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(II-j) 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(II-k) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(II-l) 0 2.287.215 2.287.215 0 1.984.831 1.984.831Krediler0 2.287.215 2.287.215 0 1.984.831 1.984.831Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(II-f) 901.413 1.256.994 2.158.407 802.593 859.930 1.662.523ÖZKAYNAKLAR(II-m) 5.634.528 0 5.634.528 4.317.124 0 4.317.124Ödenmiş Sermaye652.290 0 652.290 652.290 0 652.290Sermaye Yedekleri323.573 0 323.573 310.888 0 310.888Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri323.573 0 323.573 310.888 0 310.888Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-24.165 0 -24.165 -13.600 0 -13.600Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-70.964 0 -70.964 -110.708 0 -110.708Kar Yedekleri3.465.569 0 3.465.569 2.544.955 0 2.544.955Yasal Yedekler184.141 0 184.141 184.141 0 184.141Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler3.281.428 0 3.281.428 2.360.814 0 2.360.814Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar1.288.225 0 1.288.225 933.299 0 933.299Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı1.288.225 0 1.288.225 933.299 0 933.299Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI29.426.343 52.958.248 82.384.591 21.887.468 53.762.824 75.650.292Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(IV-a) 2.807.363 1.742.287 1.527.072 900.920Kredilerden Alınan Faizler(IV-a-1) 2.104.498 1.100.381 1.124.605 574.759Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler25.069 34.485 4.113 23.446Bankalardan Alınan Faizler(IV-a-2) 70.114 84.385 50.432 58.371Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler173.546 149.952 115.122 66.156Menkul Değerlerden Alınan Faizler(IV-a-3) 423.336 370.175 229.321 175.635Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar46.038 45.153 20.111 18.233Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar377.298 325.022 209.210 157.402İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler0 0 0 0Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri10.800 2.909 3.479 2.553FAİZ GİDERLERİ (-)(IV-b) -1.545.712 -962.560 -851.131 -560.658Mevduata Verilen Faizler(IV-b-4) -1.304.677 -751.588 -728.369 -457.444Kullanılan Kredilere Verilen Faizler(IV-b-1) -77.981 -61.108 -38.561 -31.179Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-44.098 -31.280 -22.628 -3.237İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler(IV-b-3) -45.304 -106.347 -25.087 -62.929Kiralama Faiz Giderleri-8.040 -11.037 -4.386 -5.271Diğer Faiz Giderleri-65.612 -1.200 -32.100 -598NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ1.261.651 779.727 675.941 340.262NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ326.991 189.793 177.058 95.533Alınan Ücret ve Komisyonlar378.617 219.266 205.614 111.152Gayri Nakdi Kredilerden135.898 55.282 69.853 28.367Diğer(IV-l) 242.719 163.984 135.761 82.785Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-51.626 -29.473 -28.556 -15.619Gayri Nakdi Kredilere-402 -388 -201 -195Diğer-51.224 -29.085 -28.355 -15.424TEMETTÜ GELİRLERİ(IV-c) 24.200 32.843 24 19TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(IV-d) 1.117.413 191.654 595.284 122.889Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)73.444 5.447 -6.484 14.545Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)359.886 356.142 50.149 137.632Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)684.083 -169.935 551.619 -29.288DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(IV-e) 133.344 127.253 80.021 24.082FAALİYET BRÜT KÂRI2.863.599 1.321.270 1.528.328 582.785BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(IV-f) -147.884 -50.501 1.090 -8.981DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )-17.052 -8.890 -10.786 498PERSONEL GİDERLERİ (-)-486.446 -297.712 -251.416 -150.027DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(IV-g) -619.705 -456.367 -338.882 -241.975NET FAALİYET KARI (ZARARI)1.592.512 507.800 928.334 182.300BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.592.512 507.800 928.334 182.300SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(IV-i) -304.287 -103.619 -148.647 -40.292Cari Vergi Karşılığı-250.209 -138.862 -175.775 -121.861Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-54.078 0 27.128 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 35.243 0 81.569SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(IV-j) 1.288.225 404.181 779.687 142.008DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(IV-k) 1.288.225 404.181 779.687 142.008Grubun Karı (Zararı)1.288.225 404.181 779.687 142.008Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,01974900 0,00619600 0,01195300 0,00217700http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052476BIST