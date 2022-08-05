***HSBCB* *HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor
05.08.2022 18:10
***HSBCB******HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
652.290 0 0 272.693 0 -20.479 0 0 0 9.735 0 0 2.152.696 0 430.454 3.497.389 0 3.497.389
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
652.290 0 0 272.693 0 -20.479 0 0 0 9.735 0 0 2.152.696 0 430.454 3.497.389 0 3.497.389
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
(V-a) 0 0 0 0 0 9.182 0 0 0 -81.413 0 0 0 0 404.181 331.950 0 331.950
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 38.195 0 0 0 0 0 0 0 0 351.261 0 -430.454 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 430.454 0 -430.454 0 0 0
Diğer
0 0 0 38.195 0 0 0 0 0 0 0 0 -38.195 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
652.290 0 0 310.888 0 -11.297 0 0 0 -71.678 0 0 2.544.955 0 404.181 3.829.339 0 3.829.339
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
652.290 0 0 310.888 0 -13.600 0 0 0 -110.708 0 0 2.544.955 0 933.299 4.317.124 0 4.317.124
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
652.290 0 0 310.888 0 -13.600 0 0 0 -110.708 0 0 2.544.955 0 933.299 4.317.124 0 4.317.124
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
(V-a) 0 0 0 0 0 -10.565 0 0 0 39.744 0 0 0 0 1.288.225 1.317.404 0 1.317.404
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 12.685 0 0 0 0 0 0 0 0 920.614 0 -933.299 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 933.299 0 -933.299 0 0 0
Diğer
0 0 0 12.685 0 0 0 0 0 0 0 0 -12.685 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
652.290 0 0 323.573 0 -24.165 0 0 0 -70.964 0 0 3.465.569 0 1.288.225 5.634.528 0 5.634.528
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
48.822.589 153.957.588 202.780.177 34.774.124 123.095.902 157.870.026
GARANTİ VE KEFALETLER
(III-a-2,3) 1.418.351 14.406.449 15.824.800 1.298.985 12.409.440 13.708.425
Teminat Mektupları
1.384.851 7.633.453 9.018.304 1.268.985 6.090.178 7.359.163
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
1.384.851 7.633.453 9.018.304 1.268.985 6.090.178 7.359.163
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
33.500 6.355.398 6.388.898 30.000 5.964.093 5.994.093
Belgeli Akreditifler
33.500 3.945.971 3.979.471 30.000 3.369.695 3.399.695
Diğer Akreditifler
0 2.409.427 2.409.427 0 2.594.398 2.594.398
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 417.598 417.598 0 355.169 355.169
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(III-a-1) 5.921.895 18.048.626 23.970.521 5.353.790 7.049.698 12.403.488
Cayılamaz Taahhütler
5.921.895 18.048.626 23.970.521 5.353.790 7.049.698 12.403.488
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.599.694 18.047.113 19.646.807 1.114.259 7.048.494 8.162.753
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
157.926 0 157.926 237.911 0 237.911
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
13.875 0 13.875 14.709 0 14.709
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
2.286 0 2.286 2.286 0 2.286
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
3.633.259 0 3.633.259 3.428.483 0 3.428.483
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
24.796 0 24.796 22.104 0 22.104
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
490.059 1.513 491.572 534.038 1.204 535.242
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(III-b) 41.482.343 121.502.513 162.984.856 28.121.349 103.636.764 131.758.113
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
41.482.343 121.502.513 162.984.856 28.121.349 103.636.764 131.758.113
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
10.180.819 22.216.258 32.397.077 8.801.835 18.681.585 27.483.420
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
8.134.530 7.869.528 16.004.058 6.454.670 6.693.632 13.148.302
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
2.046.289 14.346.730 16.393.019 2.347.165 11.987.953 14.335.118
Para ve Faiz Swap İşlemleri
25.087.584 78.758.848 103.846.432 13.398.624 67.445.218 80.843.842
Swap Para Alım İşlemleri
1.900.224 28.089.104 29.989.328 2.319.379 20.207.079 22.526.458
Swap Para Satım İşlemleri
6.352.672 27.328.154 33.680.826 4.681.245 22.219.171 26.900.416
Swap Faiz Alım İşlemleri
8.417.344 11.670.795 20.088.139 3.199.000 12.509.484 15.708.484
Swap Faiz Satım İşlemleri
8.417.344 11.670.795 20.088.139 3.199.000 12.509.484 15.708.484
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
6.213.940 15.380.442 21.594.382 5.920.890 11.889.690 17.810.580
Para Alım Opsiyonları
3.106.970 7.690.221 10.797.191 2.960.445 5.944.845 8.905.290
Para Satım Opsiyonları
3.106.970 7.690.221 10.797.191 2.960.445 5.944.845 8.905.290
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 5.146.965 5.146.965 0 5.620.271 5.620.271
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
139.077.716 112.716.331 251.794.047 171.750.710 102.629.066 274.379.776
EMANET KIYMETLER
70.903.165 51.153.094 122.056.259 103.861.093 43.276.979 147.138.072
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
60.463.087 9.507.766 69.970.853 91.285.113 6.115.648 97.400.761
Emanete Alınan Menkul Değerler
8.595.440 19.103.057 27.698.497 10.642.219 22.690.989 33.333.208
Tahsile Alınan Çekler
15.586 92.180 107.766 32.450 273.433 305.883
Tahsile Alınan Ticari Senetler
231.123 39.945 271.068 190.451 33.894 224.345
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
1.597.929 22.410.146 24.008.075 1.710.860 14.163.015 15.873.875
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
64.904.090 24.214.834 89.118.924 65.128.128 30.428.077 95.556.205
Menkul Kıymetler
249.218 2.634.586 2.883.804 67.297 2.016.807 2.084.104
Teminat Senetleri
116.005 886.441 1.002.446 39.505 731.903 771.408
Emtia
478.450 300.361 778.811 622.017 301.088 923.105
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
2.549.228 14.667.650 17.216.878 2.812.412 12.576.244 15.388.656
Diğer Rehinli Kıymetler
61.511.189 5.725.796 67.236.985 61.586.897 14.802.035 76.388.932
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
3.270.461 37.348.403 40.618.864 2.761.489 28.924.010 31.685.499
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
187.900.305 266.673.919 454.574.224 206.524.834 225.724.968 432.249.802
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
(VI-a) 1.068.813 591.717
Alınan Faizler
(VI-a) 2.619.253 1.714.133
Ödenen Faizler
(VI-a) -1.262.186 -849.472
Alınan Temettüler
4.200 19
Alınan Ücret ve Komisyonlar
360.717 185.663
Elde Edilen Diğer Kazançlar
105.492 80.918
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
53.898 30.963
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
(VI-a) -510.490 -336.216
Ödenen Vergiler
-164.415 -95.080
Diğer
-137.656 -139.211
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-1.945.346 7.867.323
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-116.281 -421.749
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-719.724 -678.469
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-5.317.859 2.334
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-626.382 49.159
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
327.002 -344.622
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
7.408.663 10.202.517
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-936.143 396.198
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-1.964.622 -1.338.045
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-876.533 8.459.040
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
9.144 1.580.719
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-8.949 -10.645
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
117 29.488
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-1.769.560 -243.597
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.851.541 1.836.480
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
-64.005 -31.007
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-58.744 -510.335
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
811.030 3.679.410
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-838.840 -4.177.547
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-30.934 -12.198
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(VI-a) -33.490 -13.825
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-959.623 9.515.599
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(VI-d) 29.911.011 6.921.426
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(VI-d) 28.951.388 16.437.025
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.288.225 404.181
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
29.179 -72.231
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-10.565 9.182
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-15.220 11.706
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4.655 -2.524
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
39.744 -81.413
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
43.505 -98.485
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.761 17.072
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.317.404 331.950
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
12.755.031 34.147.447 46.902.478 7.688.676 38.335.187 46.023.863
Nakit ve Nakit Benzerleri
8.366.172 29.667.264 38.033.436 3.650.354 34.622.985 38.273.339
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(I-a) 1.050.096 11.276.416 12.326.512 1.070.253 10.120.969 11.191.222
Bankalar
(I-c) 247.413 166.446 413.859 2.010 997.400 999.410
Para Piyasalarından Alacaklar
7.072.945 18.224.402 25.297.347 2.583.996 23.504.616 26.088.612
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-4.282 0 -4.282 -5.905 0 -5.905
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-b) 189.669 140.086 329.755 84.855 132.668 217.523
Devlet Borçlanma Senetleri
185.444 140.086 325.530 80.630 132.668 213.298
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
4.225 0 4.225 4.225 0 4.225
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-d) 3.666.114 0 3.666.114 3.657.056 0 3.657.056
Devlet Borçlanma Senetleri
3.666.114 0 3.666.114 3.657.056 0 3.657.056
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
(1-b) 533.076 4.340.097 4.873.173 296.411 3.579.534 3.875.945
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
533.076 4.340.097 4.873.173 296.411 3.579.534 3.875.945
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(I-k) 0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
13.585.518 20.134.975 33.720.493 10.521.510 17.785.207 28.306.717
Krediler
(I-e) 15.168.862 20.134.975 35.303.837 12.037.291 17.785.207 29.822.498
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(I-j) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
243.528 0 243.528 286.586 0 286.586
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(I-f) 0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-1.826.872 0 -1.826.872 -1.802.367 0 -1.802.367
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-p) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
34.753 0 34.753 34.973 0 34.973
İştirakler (Net)
(I-g) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(I-h) 34.753 0 34.753 34.973 0 34.973
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
34.753 0 34.753 34.753 0 34.753
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 220 0 220
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(I-i) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-l) 174.846 0 174.846 185.620 0 185.620
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-m) 287.679 0 287.679 242.372 0 242.372
Şerefiye
0 0 0 0
Diğer
287.679 0 287.679 242.372 0 242.372
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(I-n) 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(I-o) 615.633 0 615.633 665.811 0 665.811
DİĞER AKTİFLER (Net)
(I-r) 341.491 307.218 648.709 157.191 33.745 190.936
VARLIKLAR TOPLAMI
27.794.951 54.589.640 82.384.591 19.496.153 56.154.139 75.650.292
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
(II-a) 21.483.396 44.509.607 65.993.003 12.856.546 45.111.324 57.967.870
ALINAN KREDİLER
(II-d) 0 10.979 10.979 0 957.868 957.868
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(II-c) 0 0 0 2.309.195 0 2.309.195
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(II-e) 505.620 0 505.620 529.156 0 529.156
Bonolar
505.620 0 505.620 529.156 0 529.156
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-b) 308.869 4.889.154 5.198.023 131.184 4.844.088 4.975.272
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
308.869 4.889.154 5.198.023 131.184 4.844.088 4.975.272
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(II-g) 76.896 2.885 79.781 99.495 2.202 101.697
KARŞILIKLAR
(II-i) 260.357 1.414 261.771 204.857 2.581 207.438
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
113.654 0 113.654 72.893 0 72.893
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
146.703 1.414 148.117 131.964 2.581 134.545
CARİ VERGİ BORCU
(II-j) 255.264 0 255.264 637.318 0 637.318
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(II-j) 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(II-k) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(II-l) 0 2.287.215 2.287.215 0 1.984.831 1.984.831
Krediler
0 2.287.215 2.287.215 0 1.984.831 1.984.831
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-f) 901.413 1.256.994 2.158.407 802.593 859.930 1.662.523
ÖZKAYNAKLAR
(II-m) 5.634.528 0 5.634.528 4.317.124 0 4.317.124
Ödenmiş Sermaye
652.290 0 652.290 652.290 0 652.290
Sermaye Yedekleri
323.573 0 323.573 310.888 0 310.888
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
323.573 0 323.573 310.888 0 310.888
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-24.165 0 -24.165 -13.600 0 -13.600
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-70.964 0 -70.964 -110.708 0 -110.708
Kar Yedekleri
3.465.569 0 3.465.569 2.544.955 0 2.544.955
Yasal Yedekler
184.141 0 184.141 184.141 0 184.141
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
3.281.428 0 3.281.428 2.360.814 0 2.360.814
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
1.288.225 0 1.288.225 933.299 0 933.299
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.288.225 0 1.288.225 933.299 0 933.299
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
29.426.343 52.958.248 82.384.591 21.887.468 53.762.824 75.650.292
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
(IV-a) 2.807.363 1.742.287 1.527.072 900.920
Kredilerden Alınan Faizler
(IV-a-1) 2.104.498 1.100.381 1.124.605 574.759
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
25.069 34.485 4.113 23.446
Bankalardan Alınan Faizler
(IV-a-2) 70.114 84.385 50.432 58.371
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
173.546 149.952 115.122 66.156
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
(IV-a-3) 423.336 370.175 229.321 175.635
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
46.038 45.153 20.111 18.233
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
377.298 325.022 209.210 157.402
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
0 0 0 0
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
10.800 2.909 3.479 2.553
FAİZ GİDERLERİ (-)
(IV-b) -1.545.712 -962.560 -851.131 -560.658
Mevduata Verilen Faizler
(IV-b-4) -1.304.677 -751.588 -728.369 -457.444
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
(IV-b-1) -77.981 -61.108 -38.561 -31.179
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-44.098 -31.280 -22.628 -3.237
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
(IV-b-3) -45.304 -106.347 -25.087 -62.929
Kiralama Faiz Giderleri
-8.040 -11.037 -4.386 -5.271
Diğer Faiz Giderleri
-65.612 -1.200 -32.100 -598
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
1.261.651 779.727 675.941 340.262
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
326.991 189.793 177.058 95.533
Alınan Ücret ve Komisyonlar
378.617 219.266 205.614 111.152
Gayri Nakdi Kredilerden
135.898 55.282 69.853 28.367
Diğer
(IV-l) 242.719 163.984 135.761 82.785
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-51.626 -29.473 -28.556 -15.619
Gayri Nakdi Kredilere
-402 -388 -201 -195
Diğer
-51.224 -29.085 -28.355 -15.424
TEMETTÜ GELİRLERİ
(IV-c) 24.200 32.843 24 19
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(IV-d) 1.117.413 191.654 595.284 122.889
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
73.444 5.447 -6.484 14.545
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
359.886 356.142 50.149 137.632
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
684.083 -169.935 551.619 -29.288
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(IV-e) 133.344 127.253 80.021 24.082
FAALİYET BRÜT KÂRI
2.863.599 1.321.270 1.528.328 582.785
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(IV-f) -147.884 -50.501 1.090 -8.981
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-17.052 -8.890 -10.786 498
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-486.446 -297.712 -251.416 -150.027
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-g) -619.705 -456.367 -338.882 -241.975
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.592.512 507.800 928.334 182.300
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.592.512 507.800 928.334 182.300
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-i) -304.287 -103.619 -148.647 -40.292
Cari Vergi Karşılığı
-250.209 -138.862 -175.775 -121.861
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-54.078 0 27.128 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 35.243 0 81.569
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(IV-j) 1.288.225 404.181 779.687 142.008
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(IV-k) 1.288.225 404.181 779.687 142.008
Grubun Karı (Zararı)
1.288.225 404.181 779.687 142.008
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar) 0,01974900 0,00619600 0,01195300 0,00217700
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052476
BIST