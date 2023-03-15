***HSBCB* *HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
15.03.2023 18:14
***HSBCB******HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
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Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
15/03/2023
Karar Sayısı
134
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN
ESASLAR TEBLİĞİ GEREĞİNCE
SORUMLULUK BEYANI
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca ilişikte sunduğumuz HSBC Bank A.Ş.'nin 01.01.2022 - 31.12.2022 dönemine ait yıl sonu Faaliyet Raporu tarafımızdan incelenmiş olup, önemli konularda gerçeğe aykırı açıklama veya herhangi bir eksiklik içermemekte ve şirketin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru bir biçimde yansıtmaktadır.
Saygılarımızla,
Didem Çerçi
Süleyman Selim Kervancı
Burçin Ozan
Yönetim Kurulu
Genel Müdür
Finansal Raporlamadan
Sorumlu Genel Müdür
Başkan Vekili / Denetim Komitesi Başkanı
Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125233
BIST
18:055.122
En Yüksek
|Değişim
|: -1,65%
|| -85,75
|Açılış
|: 5.224
|
|Önceki Kapanış
|: 5.207
|
5.239
En Düşük
5.065
18:0519,0009
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0263
|Açılış
|: 19,2130
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,3433
En Düşük
18,9643
18:0520,0511
En Yüksek
|Değişim
|: -1,54%
|| -0,3146
|Açılış
|: 20,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5400
|
20,7218
En Düşük
19,9745
18:051.180,69
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 18,87
|Açılış
|: 1.180,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161,82
|
1.183,81
En Düşük
1.151,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ETYAT
|5,61
|12.264.338
|% 10,00
|
|GOKNR
|17,71
|65.021.751
|% 10,00
|
|SDTTR
|128,80
|892.409.428
|% 9,99
|
|MIATK
|119,00
|1.396.333.992
|% 9,98
|
|VKING
|48,52
|38.102.366
|% 9,97
|
|DESPC
|15,66
|26.392.535
|% -9,95
|
|TUCLK
|28,48
|59.929.480
|% -9,93
|
|MMCAS
|4,64
|1.108.338
|% -9,90
|
|UFUK
|57,15
|4.347.706
|% -9,43
|
|RYSAS
|25,22
|44.713.993
|% -9,02
|
|ISCTR
|14,62
|6.522.140.712
|% 1,74
|
|TUPRS
|566,90
|4.644.864.911
|% 2,11
|
|AKBNK
|18,60
|4.182.727.204
|% 0,27
|
|YKBNK
|11,12
|3.770.047.902
|% -0,09
|
|ASTOR
|53,65
|3.708.449.605
|% 1,71
|
|ISCTR
|14,62
|6.522.140.712
|% 1,74
|
|YKBNK
|11,12
|3.770.047.902
|% -0,09
|
|EKGYO
|7,21
|1.771.091.721
|% -4,63
|
|AKBNK
|18,60
|4.182.727.204
|% 0,27
|
|SKBNK
|2,35
|321.602.225
|% -3,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9747
|19,0015
|% 0,14
|
|Euro
|20,0311
|20,0473
|% -1,56
|
|Sterlin
|22,7533
|22,8675
|% -1,09
|
|Frank
|20,3913
|20,5142
|% -1,39
|
|Riyal
|5,0380
|5,0632
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.931
|26,51
|
|Altın Gr.
|1.181
|1.182
|19,84
|
|Cumhuriyet
|7.886
|8.005
|84,00
|
|Tam
|7.965
|8.036
|122,00
|
|Yarım
|3.891
|3.932
|60,00
|
|Çeyrek
|1.945
|1.966
|30,00
|
|Gümüş.Ons
|21,81
|21,84
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|13,35
|13,37
|0,12
|
|B. Petrol
|71,99
|71,99
|-5,46
|