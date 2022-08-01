***HSBCB* *HSB*** HSBC BANK A.Ş.( İhraç Belgesi
01.08.2022 11:56
***HSBCB******HSB*** HSBC BANK A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Bir sene içerisinde yurt içinde halka arz edilmeksizin, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara ihraç edilmek üzere borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan 10.000.000.000.-TL ihraç tavanı dahilinde, tedavülde bulunan borçlanma araçlarına göre 4.300.000.000-TL ihraç tavanlı Finansman Bonosu SPK onaylı İhraç Belgesi ve İhraç Başvuru Formu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050178
BIST
12:452.641
En Yüksek
|Değişim
|: 1,89%
|| 48,98
|Açılış
|: 2.600
|
|Önceki Kapanış
|: 2.592
|
2.641
En Düşük
2.600
12:4517,9549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0421
|Açılış
|: 17,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8900
|
17,9593
En Düşük
17,8565
12:4518,4403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1194
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,4403
En Düşük
18,2569
12:451.021,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 4,24
|Açılış
|: 1.021,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,60
|
1.021,85
En Düşük
1.013,76
BIST En Aktif Hisseler12:45
|YBTAS
|22.880,00
|274.560
|% 10,00
|
|FLAP
|4,75
|39.092.703
|% 9,95
|
|CANTE
|57,45
|24.599.018
|% 9,95
|
|NTGAZ
|12,40
|45.395.482
|% 9,93
|
|ICBCT
|6,87
|35.938.526
|% 9,92
|
|IMASM
|70,05
|14.806.484
|% -9,96
|
|YAYLA
|5,63
|80.368.289
|% -9,92
|
|BRKO
|2,04
|581.180
|% -8,52
|
|LIDFA
|8,29
|19.020.474
|% -6,33
|
|SNGYO
|5,57
|84.071.320
|% -5,91
|
|ODAS
|3,90
|529.843.289
|% 4,56
|
|EKGYO
|3,10
|424.866.839
|% 0,32
|
|KRPLS
|5,93
|381.189.473
|% 4,96
|
|KOZAL
|165,40
|311.853.847
|% 1,97
|
|TMSN
|45,72
|247.976.221
|% -5,42
|
|EKGYO
|3,10
|424.866.839
|% 0,32
|
|ODAS
|3,90
|529.843.289
|% 4,56
|
|KRPLS
|5,93
|381.189.473
|% 4,96
|
|ADESE
|0,84
|32.602.672
|% 2,44
|
|SEGYO
|1,09
|42.161.748
|% -2,68
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9428
|17,9549
|% 0,24
|
|Euro
|18,4212
|18,4403
|% 0,65
|
|Sterlin
|21,9208
|22,0307
|% 0,80
|
|Frank
|18,8416
|18,9551
|% 0,50
|
|Riyal
|4,7636
|4,7875
|% 0,18
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|4,95
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|1,53
|
|Cumhuriyet
|6.767
|6.869
|19,00
|
|Tam
|6.796
|6.848
|14,00
|
|Yarım
|3.312
|3.348
|7,00
|
|Çeyrek
|1.661
|1.673
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,36
|20,39
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,71
|11,73
|-0,01
|
|B. Petrol
|103
|103
|-1,31
|