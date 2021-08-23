***HSBCB* *HSB*** HSBC BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
23.08.2021 13:55
***HSBCB******HSB*** HSBC BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurt İçi Borçlanma Aracı İhracı Limit Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 23.08.2021
İhraç Tavanı Tutarı 3.600.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde mevzuatın belirlediği sınırlar aşılmamak kaydıyla, bankamız yönetim kurulu tarafından yurtiçinde 3.600.000.000.- TL (ÜçMilyarAltıYüzMilyonTürkLirası) nominal değere kadar, maksimum bir yıl vadede olmak üzere farklı tutar ve vadelerde Türk Lirası cinsinden tertipler halinde halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak ve/veya tahsisli olarak satılmak suretiyle finansman bonosu ihraç edilmesine ve ihraçlar ile ilgili diğer tüm konularda Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesi hakkında 23/08/2021 tarihli ve 246 sayılı Yönetim Kurulu kararı alınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959996
BIST
16:391.461
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 16,21
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.445
|
1.461
En Düşük
1.454
16:398,4670
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0176
|Açılış
|: 8,4580
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,4991
En Düşük
8,4430
16:399,9369
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0027
|Açılış
|: 9,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9200
|
9,9734
En Düşük
9,8995
16:39490,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 4,45
|Açılış
|: 490,45
|
|Önceki Kapanış
|: 486,01
|
491,33
En Düşük
484,68
BIST En Aktif Hisseler16:39
|BRYAT
|436,70
|207.847.059
|% 10,00
|
|BRLSM
|11,01
|575.961.540
|% 9,99
|
|AYCES
|57,25
|2.290.106
|% 9,99
|
|BASGZ
|24,68
|154.319.643
|% 9,98
|
|AGYO
|4,97
|32.373.731
|% 9,96
|
|EUKYO
|6,22
|10.064.316
|% -9,99
|
|PENTA
|86,40
|7.703.994
|% -9,95
|
|DAGI
|3,85
|12.948.826
|% -5,87
|
|BRKO
|1,00
|665.252
|% -4,76
|
|ORMA
|27,62
|314.235
|% -4,76
|
|GARAN
|9,55
|1.151.297.613
|% 1,92
|
|SISE
|8,93
|699.479.909
|% 2,64
|
|THYAO
|12,51
|638.112.676
|% 2,04
|
|SASA
|28,16
|606.727.328
|% 0,93
|
|BRLSM
|11,01
|575.961.540
|% 9,99
|
|GARAN
|9,55
|1.151.297.613
|% 1,92
|
|YKBNK
|2,58
|205.783.945
|% 1,57
|
|SISE
|8,93
|699.479.909
|% 2,64
|
|AKBNK
|5,72
|422.210.271
|% 2,33
|
|PETKM
|6,04
|398.784.330
|% 1,51
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4620
|8,4670
|% -0,21
|
|Euro
|9,9317
|9,9369
|% -0,03
|
|Sterlin
|11,5480
|11,6059
|% 0,22
|
|Frank
|9,2110
|9,2665
|% -0,04
|
|Riyal
|2,2478
|2,2591
|% -0,34
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.804
|22,59
|
|Altın Gr.
|490
|491
|4,51
|
|Cumhuriyet
|3.255
|3.304
|28,00
|
|Tam
|3.236
|3.318
|25,14
|
|Yarım
|1.564
|1.605
|12,16
|
|Çeyrek
|785
|802
|6,08
|
|Gümüş.Ons
|23,58
|23,60
|0,57
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,12
|
|B. Petrol
|67,32
|67,32
|2,57
|
Seans Raporu
16:39
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16:51MARKA
Yüzde 7.20 oranında artışla 5.06 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 011, 481 adet işlem
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