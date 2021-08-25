***HSBCB* *HSB*** HSBC BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
25.08.2021 14:19
***HSBCB******HSB*** HSBC BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurt İçi Borçlanma Aracı İhracı Limit Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 23.08.2021
İhraç Tavanı Tutarı 3.600.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 25.08.2021
Ek Açıklamalar
23.08.2021 tarihli Özel Durum Açıklaması. İlgide kayıtlı özel durum açıklamamız kapsamında Bankamızca, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak ve/veya tahsisli olarak satılmak suretiyle maksimum bir yıl vadede farklı tutar ve vadelerde Türk Lirası cinsinden borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer yetkili mercilere gerekli başvuruda bulunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960386
BIST
14:381.461
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -4,81
|Açılış
|: 1.465
|
|Önceki Kapanış
|: 1.466
|
1.471
En Düşük
1.457
14:388,4165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0194
|Açılış
|: 8,3980
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4180
|
8,4231
En Düşük
8,3625
14:389,8840
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0092
|Açılış
|: 9,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8750
|
9,9110
En Düşük
9,8227
14:38484,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -2,68
|Açılış
|: 484,08
|
|Önceki Kapanış
|: 486,76
|
488,00
En Düşük
482,12
BIST En Aktif Hisseler14:38
|GESAN
|27,34
|463.543.171
|% 9,98
|
|MRGYO
|1,22
|285.950.799
|% 9,91
|
|BALAT
|5,68
|847.632
|% 9,86
|
|DARDL
|2,95
|44.194.182
|% 9,67
|
|ARZUM
|18,99
|119.863.412
|% 9,52
|
|UFUK
|22,32
|285.727
|% -10,00
|
|AGYO
|4,10
|18.432.064
|% -9,89
|
|DIRIT
|2,79
|84.218
|% -9,71
|
|QNBFL
|70,00
|61.916
|% -5,41
|
|EUYO
|3,68
|1.339.945
|% -5,40
|
|GARAN
|9,59
|1.077.075.194
|% 0,42
|
|THYAO
|12,92
|775.375.017
|% 0,86
|
|BRLSM
|13,18
|673.148.855
|% 8,84
|
|BIMAS
|73,05
|512.991.840
|% -0,48
|
|GESAN
|27,34
|463.543.171
|% 9,98
|
|MRGYO
|1,22
|285.950.799
|% 9,91
|
|ODAS
|1,46
|164.079.874
|% 2,10
|
|GARAN
|9,59
|1.077.075.194
|% 0,42
|
|YKBNK
|2,55
|248.419.856
|% -1,16
|
|THYAO
|12,92
|775.375.017
|% 0,86
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4120
|8,4165
|% 0,23
|
|Euro
|9,8766
|9,8840
|% -0,09
|
|Sterlin
|11,4776
|11,5352
|% -0,13
|
|Frank
|9,1398
|9,1948
|% -0,23
|
|Riyal
|2,2309
|2,2421
|% -0,04
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|-7,74
|
|Altın Gr.
|483
|483
|-3,55
|
|Cumhuriyet
|3.212
|3.260
|-33,00
|
|Tam
|3.192
|3.273
|-37,32
|
|Yarım
|1.543
|1.583
|-18,05
|
|Çeyrek
|774
|792
|-9,03
|
|Gümüş.Ons
|23,73
|23,76
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,05
|
|B. Petrol
|70,64
|70,64
|0,23
|
Seans Raporu
14:38
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-
14:52KRONT
Yüzde -4.24 oranında düşüşle 36.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 579, 350 adet işlem
-
14:51DAGI
Yüzde -3.89 oranında düşüşle 3.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 796, 854 adet işlem
-
14:50XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 26 kaybederek (% -0.33 ) 1, 580
-
14:50
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi MRGYO, TRKCM, ODAS
-
14:50
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, THYAO, TRKCM